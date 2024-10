Trenitalia lancia Regionale, il nuovo volto del trasporto locale

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: Ufficio Stampa Trenitalia Treno con la nuova livrea Regionale Trenitalia

Trenitalia inaugura una nuova era per il trasporto ferroviario locale con il lancio di Regionale, un brand rinnovato e pensato per pendolari, studenti, lavoratori ma anche turisti che si spostano nelle proprie città o regioni. Non si tratta solo di un nuovo marchio, ma di un segno tangibile dell’impegno del Gruppo FS verso la sostenibilità, l’accessibilità e l’innovazione, con un’attenzione particolare alle esigenze dei passeggeri. Il trasporto regionale, infatti, è stato protagonista di una vera rivoluzione negli ultimi 15 anni, grazie all’introduzione di nuovi treni e servizi che hanno migliorato l’esperienza di viaggio per milioni di persone.

La trasformazione del trasporto regionale

Il percorso di evoluzione del trasporto regionale di Trenitalia è stato segnato da importanti traguardi, non solo per l’introduzione di treni moderni, ma anche per la qualità dei servizi offerti. Tra questi, l’intermodalità gioca un ruolo chiave, consentendo ai passeggeri di combinare diversi mezzi di trasporto, mentre il comfort a bordo è stato riconosciuto positivamente dagli utenti. Questo successo è il risultato di un impegno costante e di una stretta collaborazione tra Trenitalia e le Regioni italiane, che ha portato alla stipula di Contratti di Servizio di lunga durata.

Un aspetto fondamentale di questo rinnovamento è stata la consegna di 500 nuovi treni regionali, l’ultimo dei quali è entrato in servizio proprio in questi giorni. Con l’arrivo di ulteriori 226 treni nei prossimi anni, entro il 2027 la flotta sarà composta da oltre 700 nuovi treni, tra cui convogli elettrici a doppio piano, monopiano e ibridi, rinnovando così l’80% del parco mezzi totale. Un progetto ambizioso, che prevede un investimento complessivo di oltre 7 miliardi di euro, ai quali si aggiungono 3 miliardi destinati all’implementazione di tecnologie e alla manutenzione avanzata.

Le innovazioni digitali

La digitalizzazione dei servizi è un altro pilastro della trasformazione di Trenitalia. A partire da gennaio 2024, la puntualità dei treni regionali ha raggiunto il 92%, un risultato che riflette l’impegno dell’azienda nel migliorare la qualità del servizio. L’introduzione del biglietto digitale, che dal 21 settembre si valida automaticamente senza bisogno di check-in, rappresenta un’innovazione fondamentale nella semplificazione dell’esperienza di viaggio. Inoltre, il nuovo sistema di pagamento Tap&Tap, che permette di pagare il biglietto in modo rapido e intuitivo, ha reso i viaggi più immediati e sostenibili.

Un nuovo brand per una mobilità sostenibile

Il nuovo brand Regionale, presentato dall’amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi, con il suo design semplice e orientato alla sostenibilità, è destinato a diventare un simbolo riconoscibile per chiunque viaggi in treno, rafforzando il legame tra le comunità locali e i territori. Il colore verde e le linee morbide delle nuove livree dei treni esprimono i valori fondamentali di un servizio che punta a essere non solo efficiente, ma anche rispettoso dell’ambiente.

Il lancio di Regionale non vuole essere un semplice restyling estetico, ma rappresenta una vera rivoluzione nella visione del trasporto locale. L’interconnessione con altre modalità di trasporto, come bus e navi, è fondamentale per offrire una mobilità capillare in tutta Italia. Con oltre 6.000 corse giornaliere e più di 400 milioni di passeggeri trasportati ogni anno, Regionale è una realtà che abbraccia l’intero Paese. Grazie a 180 soluzioni intermodali, tra cui il servizio Link che combina treno e altri mezzi di trasporto, anche le destinazioni più remote sono facilmente raggiungibili.

Il futuro del trasporto regionale

L’innovazione e la sostenibilità sono al centro delle strategie future di Trenitalia. Regionale si prepara ad affrontare le sfide del futuro con un piano ambizioso che guarda alla sostenibilità non solo in termini ambientali, ma anche economici e sociali. Il progetto non si limita al rinnovamento della flotta, ma propone una vera e propria rivoluzione nel modo di concepire i trasporti, intercettando le esigenze delle nuove generazioni di viaggiatori, sempre più attenti all’ambiente e alle nuove modalità di viaggio.

Per celebrare questo importante traguardo, Trenitalia ha organizzato il Rebel Revolution Fest, un evento che si terrà il 4 e 5 ottobre al Parco Schuster di Roma, in collaborazione con RTL 102.5 e Radio Zeta. Un’occasione di festa tra musica e spettacolo per celebrare il futuro del trasporto regionale in Italia.