Gli Intercity di Trenitalia cambiano volto: le novità

I treni Intercity di Trenitalia sono tra i più utilizzati giornalmente nel nostro Paese e la loro offerta continua ad ampliarsi: ecco le novità in arrivo per il 2025.

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Uno dei treni Intercity di Trenitalia

Intercity di Trenitalia è il treno che collega quotidianamente moltissime piccole, medie e grandi città in Italia e non solo. Un treno confortevole, dotato di diversi livelli di classi e ticket, che permette di raggiungere la propria destinazione senza alcun cambio.

Con il claim “liberi di viaggiare”, Trenitalia ha parlato chiaro: nonostante Intercity sia già ottimamente posizionato sul mercato, con ben 13 milioni di passeggeri che lo hanno utilizzato lo scorso anno, il progetto non si arresta e anzi cambia volto, per svilupparsi e modernizzarsi sempre di più. Vediamo di che si tratta.

L’offerta Intercity di Trenitalia

Nel 2023 sono stati 1,5 milioni i passeggeri sui treni notturni di Intercity, asset che Trenitalia ritiene infatti sempre più strategico. Nell 2024, infatti, è stata stimata una crescita del +5%, così come spiegato durante il TTG Travel Experience di Rimini dallo stesso Massimo Formichella, responsabile commerciale e sales di Intercity e crossborder Trenitalia.

Ad oggi, Intercity assicura 44 collegamenti con Paesi esteri quali Svizzera, Austria e Germania. Il progetto di Trenitalia per Intercity ha un target ben specifico: si rivolge, infatti, maggiormente ai giovani under 30, alle famiglie e ai gruppi. Lo scorso anno, infatti, circa 1,4 milioni di passeggeri hanno viaggiato prenotando i biglietti in nucleo familiare, mentre c’è stato anche un +20% in più di aumento per quanto riguarda chi viaggia in gruppo.

I punti di forza dei treni Intercity

Per la nuova stagione e per il 2025 si punterà totalmente sulla sostenibilità: l’attenzione alle soluzioni green sono all’ordine del giorno, ecco perché già quest’anno in circa 40mila hanno viaggiato sui treni Intercity con la propria bicicletta, grazie ai numerosi alloggiamenti dedicati presenti a bordo delle carrozze. Non solo, Intercity si conferma anche un treno pet-friendly, tanto che il trasporto degli animali domestici è possibile per un bacino di circa 80mila passeggeri nel 2024.

Uno dei punti di forza che ha caratterizzato durante l’estate appena trascorsa i treni Intercity è la linea di prodotti Summer Experience: si tratta dei collegamenti estivi con le più note e gettonate località balneari (linee Roma-Ancona, Reggio Calabria-Taranto) e con i luoghi turistici di montagna (linee Verona-Bolzano e Roma-Bolzano).

Ad arricchire l’offerta, anche i treni dei weekend e i 20 convogli notturni: un totale, insomma, di ben 127 treni giornalieri, con oltre 50mila posti per i passeggeri a bordo ogni giorno.

Le novità di Intercity per il 2025

Per il 2025, la rete ferroviaria dei treni Intercity si avvarrà di un prolungamento per quanto riguarda l’offerta leisure, particolarmente rilevante dal punto di vista logistico. Il progetto di ampliamento riguarderà le seguenti stazioni: Bardonecchia sulla linea Torino-Genova, di Bari e Lecce sulla linea Reggio Calabria-Taranto, le stazioni di Bolzano sulla Linea Bologna-Lecce, di Savona sulla linea Torino-Genova e di San Benedetto del Tronto sulla linea Roma-Ancona.

Non solo: la novità dell’anno prossimo sarà la fermata di Loreto su alcuni convogli dell’Adriatica, per supportare il continuo turismo religioso, sempre molto attivo durante tutto l’anno.

Per quanto riguarda i livelli di servizio, invece, a bordo si conteranno 52 posti riservati per la classe Plus e 74 posti per la classe Easy, un’area di ristoro con appositi distributori automatici, l’area Bike per i passeggeri che viaggiano con la propria bici e infine anche l’area Family dove i più piccoli potranno intrattenersi con l’uso di alcuni giochi da tavolo messi a disposizione da Trenitalia.

Per gli Intercity notte, invece, gli alloggiamenti prevedono posti a sedere Basic-Easy, cuccette Confort (con 4 posti-letto) e la sistemazione su vagone letto Deluxe-Relax, nonché la confortevole e lussuosa cabina Excelsior-Superior, che conta persino una toilette privata. Nel corso dei viaggi in notturna, invece, la ristorazione prevede carrellini mini-bar a pagamento, piatti caldi, kit di viaggio e colazione compresa inclusa nel ticket.