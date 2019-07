In traghetto verso la Sardegna ad 1 solo euro

editato in: da

Stai programmando una vacanza in Sardegna? Se scegli di viaggiare in traghetto, fa per te l’interessantissima proposta di Grandi Navi Veloci: fino al 22 luglio, è possibile prenotare un posto per 1 solo euro.

Tra le varie offerte che i traghetti hanno lanciato per l’estate 2019, la proposta di Grandi Navi Veloci spicca decisamente per generosità: parte del gruppo italiano MSC Crociere, GNV ha annunciato che – prenotando entro il 22 luglio 2019 – è possibile navigare sulle linee estive da Genova a Olbia e Porto Torres con prezzi super stracciati. Si parla infatti di 1 solo euro per passeggero (tasse e servizi esclusi), per viaggiare low cost fino al prossimo settembre.

Acquistando il biglietto ad 1 euro, si ha diritto a viaggiare sul ponte con un proprio bagaglio, ma vi sono tutta una serie di extra che si possono aggiungere (ovviamente, facendo crescere il prezzo): si può prenotare una poltrona, una cabina interna, una cabina vista mare, una suite, il trasporto della propria auto o della proprio moto, l’opzione self service o pensione completa. E si possono poi acquistare tutta una serie di servizi aggiuntivi come le carte che danno accesso ai servizi di ristorazione: il Food Pass (che costa 22,90 euro ma dà diritto a spendere 30 euro di pasti a bordo) o il Maxi Food Pass (che costa 34,90 euro e permette di spenderne 50).

Come prenotare? Basta andare sul sito della compagnia, ricordandosi che i posti i posti disponibili per questa offerta shock sono solamente 20.000, oppure rivolgersi ad un’agenzia viaggi. Senza dimenticare le tante opportunità che Grandi Navi Veloci mette a disposizione: dall’opzione “Blocca il prezzo” che consente di bloccare il prezzo per due giorni in attesa di decidere se partire per davvero o meno, fino alla prenotazione del biglietto che permette di versare al momento dell’acquisto il 30% dell’importo per poi saldare il 70% restante 30 giorni prima della partenza.

Così, ecco che viaggiare verso la Sardegna – che è tra le mete più ambite, come dimostra anche la decisione di Punta Molentis di limitare il numero degli accessi per evitare i danni dell’overtourism – è ora decisamente più abbordabile (a patto di affrettarsi!).