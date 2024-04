Primavera all’estero: 10 mete da non perdere in Francia

Voglia di una gita fuori porta? La Francia, in primavera, è davvero meravigliosa: oltre alla sua romantica capitale e ai famosissimi campi di lavanda della Provenza, ci sono tante mete che meritano assolutamente una visita. Partiamo dal lago di Annecy (in foto), una piccola perla turchese situata in Alta Savoia. Le sue incredibili acque turchesi gli hanno permesso di ottenere il riconoscimento di lago più pulito d'Europa, e il borgo di Annecy che vi si specchia è un gioiello tutto da scoprire.