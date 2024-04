La preparazione dei bagagli è l'ultimo step prima della tanto attesa partenza per il prossimo viaggio: ecco cosa non devi dimenticare di mettere in valigia per una settimana al mare

Fonte: iStock Cosa mettere in valigia per una settimana di vacanza al mare

Manca poco alla prossima vacanza al mare e già vi state immaginando distesi sulla sabbia dorata e cullati dal dolce suono del mare: vi aspetta una settimana di meritato riposo in totale relax e alla scoperta di luoghi splendidi in giro per il mondo. Ma c’è un dubbio che vi assale puntualmente prima di ogni partenza: cosa mettere in valigia?

Anche i viaggiatori più esperti si trovano spesso a dover fare i conti con la gestione degli spazi e con la paura di dimenticarsi qualcosa di importante. Ecco tutti i consigli per preparare la valigia per una settimana al mare, con la lista degli elementi da inserire e i trucchi salvaspazio di cui non potrete più fare a meno.

Prepara una lista

Anche se può sembrare noioso, preparare una lista per il mare è un’attività essenziale per organizzare al meglio gli spazi in base alla capienza del vostro bagaglio e non dimenticare proprio nulla. A chi non è mai capitato di avere bene in mente cosa portare al mare, ma puntualmente ha dimenticato qualcosa a casa?

Nel compilare la lista, dividete tutto ciò che dovrete portare con voi in categorie e inserite anche il numero di elementi per ciascuna tipologia. Vi sarà utile sia per comprendere fin da subito la mole di indumenti e accessori che vi serviranno, sia per spuntare facilmente le varie voci man mano che inserite gli elementi in valigia.

Riduci all’essenziale

Lo spazio in valigia non basta mai: che abbiate uno zaino, un trolley o una valigia di grandi dimensioni che dovrete condividere in coppia, non ci sarà mai abbastanza spazio per tutto quello che vorreste portare. Ecco allora che torna il consiglio più antico del mondo: riduci all’essenziale. Per aiutarvi, preparate gli outfit già completi che vorrete indossare in vacanza, in modo tale da portare soltanto ciò che indosserete veramente, lasciando a casa il superfluo.

Inoltre, un trucco per non esagerare con la quantità di vestiti è quello di scegliere calzature e indumenti comodi e versatili, che possono adattarsi a diverse occasioni, sia durante il giorno che per un’uscita serale.

Cosa non dimenticare: i prodotti più importanti

Potremmo anche dimenticarci alcuni vestiti o un paio di scarpe, ma ci sono elementi che per qualsiasi partenza sono essenziali e non possono essere dimenticati:

Documenti di riconoscimento (carta d’identità o passaporto e loro fotocopie utili in caso di smarrimento)

Soldi in contanti e carte di credito e debito (molto utili se si viaggia negli USA o a Dubai)

Smartphone (ormai indispensabile nella vita quotidiana) con il suo caricabatteria

Adattatore universale per prese (in caso di viaggi in Paesi che usano prese diverse da quelle italiane)

Numeri di emergenza: ovunque vi stiate recando, è importante salvare i numeri di telefono principali da chiamare in caso di emergenze

Indumenti e accessori per il mare: quali mettere in valigia

Questa è la parte più difficile dell’organizzazione di una valigia per il mare: quali e quanti vestiti portare? Nel comporre il vostro bagaglio, partite dalle cose più importanti e andate a scalare man mano. Ecco l’elenco delle cose da non lasciare fuori dalla valigia.

Abbigliamento intimo : slip, reggiseni se si è donne, calze, pigiami, non possono assolutamente mancare. Per una settimana si consigliano circa 14 paia di slip (se si ipotizzano due cambi al giorno) e 7 paia di calze (un cambio al giorno, con la possibilità di lavarle facilmente all’occorrenza)

: slip, reggiseni se si è donne, calze, pigiami, non possono assolutamente mancare. Per una settimana si consigliano (se si ipotizzano due cambi al giorno) e (un cambio al giorno, con la possibilità di lavarle facilmente all’occorrenza) Calzature : se andrete alla scoperta della località in cui soggiornate, servirà sicuramente un paio di scarpe comode da jogging e non dimenticate anche le ciabatte, sia quelle per fare la doccia che quelle adatte alla spiaggia; e se le spiagge in cui andrete saranno rocciose prendete anche le scarpette per gli scogli

: se andrete alla scoperta della località in cui soggiornate, servirà sicuramente un paio di scarpe comode da jogging e non dimenticate anche le ciabatte, sia quelle per fare la doccia che quelle adatte alla spiaggia; e se le spiagge in cui andrete saranno rocciose prendete anche le scarpette per gli scogli Costumi da bagno : possono bastarne tre paia per sette giorni di mare

: possono bastarne per sette giorni di mare Magliette e altri indumenti comodi : per andare al mare servono vestiti comodi e quindi t-shirt, canottiere, pantaloni corti e lunghi o gonne. Meglio portare più magliette a maniche corte (almeno una al giorno, da lavare all’occorrenza), saranno adatte sia per il giorno che per la sera. Portatene almeno due bianche : si abbinano con tutto

: per andare al mare servono vestiti comodi e quindi t-shirt, canottiere, pantaloni corti e lunghi o gonne. Meglio (almeno una al giorno, da lavare all’occorrenza), saranno adatte sia per il giorno che per la sera. Portatene : si abbinano con tutto Indumenti per coprirsi : portate anche una felpa o un giubbino per le serate più fresche e anche una giacca o mantello antipioggia per non farvi trovare impreparati in caso di maltempo

: portate anche per le serate più fresche e anche una per non farvi trovare impreparati in caso di maltempo Accessori per il mare : occhiali da sole, cappellino per proteggere la testa (o foulard) e telo mare

: occhiali da sole, cappellino per proteggere la testa (o foulard) e telo mare Zainetto e/o borsa per il mare: utile, il primo, in caso di escursioni giornaliere, mentre la borsa per la spiaggia è comoda per trasportare tutto l’occorrente per il mare

Prodotti per l’igiene personale: cosa non deve mancare

I prodotti per l’igiene personale sono essenziali in casa come in vacanza. Preferite formati da viaggio o munitevi di bottigliette piccole nelle quali travasare una buona parte dei prodotti, in modo da risparmiare spazio portando soltanto quello che effettivamente consumerete nell’arco di una settimana.

Inoltre, nel caso in cui si debba prendere un aereo, i prodotti travel size sono perfetti se si ha soltanto il bagaglio a mano. Nella maggior parte degli aeroporti (tranne alcune eccezioni come Milano Malpensa e Roma Fiumicino), è vietato superare una certa soglia di liquidi trasportati a mano.

Ecco i prodotti da inserire nel beauty-case per una settimana al mare:

Spazzolino, dentifricio, collutorio e altri accessori per la pulizia dei denti

Spazzola per capelli

Protezione solare e doposole

Deodorante, profumo ed eventuale make-up con relativi accessori

Stick per pulire le orecchie

Shampoo e bagnoschiuma (nel caso in cui non vi rechiate in hotel o in strutture che solitamente li offrono)

Accessori per la rasatura

Fazzoletti

Medicinali di prima necessità: portate con voi un piccolo kit di pronto soccorso, con cerotti, antidolorifico, antipiretico, antinfiammatorio e, visto che parliamo di vacanze al mare, inserite anche il repellente per le zanzare

La regola generale è ancora quella di portare soltanto l’essenziale tra quello che utilizzate solitamente per l’igiene personale. In base alle specifiche esigenze, potreste aggiungere nella vostra lista personalizzata anche altri elementi.

Prodotti e accessori tecnologici: quali portare

Oltre allo smartphone e al suo caricabatterie, altri prodotti tecnologici da inserire in valigia, o nello zaino, sono:

Power bank : non è indispensabile, ma se ne siete in possesso e sapete di utilizzare molto i device elettronici, oppure farete lunghe gite senza la possibilità di ricaricarli, una power bank potrebbe tenerli in vita evitando fastidiosi contrattempi

: non è indispensabile, ma se ne siete in possesso e sapete di utilizzare molto i device elettronici, oppure farete lunghe gite senza la possibilità di ricaricarli, una power bank potrebbe tenerli in vita evitando fastidiosi contrattempi Prese multiple e adattatori universali : sarete sempre pronti a caricare i vostri strumenti tecnologici anche con prese diverse da quelle italiane

: sarete sempre pronti a caricare i vostri strumenti tecnologici anche con prese diverse da quelle italiane Cuffiette auricolari: se dovete prendere l’aereo o il treno, quale miglior compagno di viaggio se non della buona musica in sottofondo mentre i paesaggi scorrono fuori dal finestrino?

Se viaggiate con bambini, infine, lasciate un po’ di spazio per qualche gioco, oltre a salvagente e braccioli da gonfiare in spiaggia. Ora siete davvero pronti a partire per una splendida settimana al mare.