I quattro Trenini Verdi che attraversano la Sardegna

Viaggiare a bordo del Trenino Verde è uno dei modi migliori e più suggestivi di visitare la Sardegna. Si va alla scoperta dell’interno dell’isola, che regala paesaggi selvaggi e scorci naturalistici unici. La rete ferroviaria percorsa da questo treno si sviluppa per 438 chilometri e collega tra loro quasi tutte le regioni geografiche dell’isola. Di Trenini Verdi in Sardegna ce ne sono quattro e non uno solo, e ciascuno ha un itinerario. C’è il Trenino Verde Tempio-Palau, il Macomer-Bosa, che costeggia anche il mare, l’Arbatax-Gairo e l’Isili-Sorgono