Cedar Point inaugura la montagna russa più alta al mondo: è italiana

Divertimento senza limiti e adrenalina a mille: Top Thrill 2 è la montagna russa a triplo lancio più alta e veloce al mondo, installata presso il parco divertimenti di Cedar Point, negli Stati Uniti. È di fabbricazione italiana ed è un vero gioiello tra le attrazioni ad alto tasso di brivido. Si tratta di una sfida tecnologica che ha portato alla realizzazione di un roller coaster in grado di far scatenare davvero i suoi passeggeri. Scopriamo qualcosa in più.

Top Thrill 2, la montagna russa da brivido

Arriva da Zamperla, storica azienda italiana produttrice di attrazioni per parchi divertimenti, la montagna russa a triplo lancio più alta e più veloce al mondo: si chiama Top Thrill 2 ed è stata installata presso Cedar Point di Sandusky, nell’Ohio. I suoi numeri? Ben 193 km/h di velocità massima e 128 metri di altezza: davvero di che rimanere a bocca aperta. Sono tre i lanci adrenalinici su cui si fonda il roller coaster, ciascuno con il suo momento di airtime, ovvero l’incredibile sensazione di assenza di peso. Il primo lancio in avanti raggiunge i 119 km/h, il secondo (all’indietro) tocca i 163 km/h e infine il terzo, ancora in avanti, sfiora finalmente i 193 km/h.

Particolarmente emozionante è la guglia verticale di 128 metri, alta quanto il celebre Top Hat, che offre ai turisti una vista mozzafiato sull’intero parco divertimenti e uno dei momenti di airtime più adrenalinici. Per riuscire in questa sfida, il team di Zamperla si è avvalso delle principali tecnologie. Dal telaio fresato in alluminio, privo di saldature e più facile da gestire, alle ruote giganti da 530 mm, che consentono di raggiungere altissime velocità, sino ad arrivare alla fibra di carbonio per rendere i treni Lightning più leggeri e aerodinamici.

“La presenza del Top Thrill a Cedar Point è iconica e la squadra Zamperla ha colto la sfida di mantenerlo fedele alla tradizione, dando vita a una nuova occasione di adrenalina. L’innovazione, la progettazione, il talento e l’altissima ingegneria che hanno portato alla creazione del Top Thrill 2 saranno presto vissuti in prima persona dai nostri milioni di ospiti. È qualcosa di veramente speciale e siamo orgogliosi di avere Zamperla al nostro fianco in questo viaggio” – ha affermato Carrie Boldman, Vicepresidente e Direttore Generale del parco divertimenti di Cedar Point.

L’azienda italiana non è nuova a questo genere di attrazioni. Nel 2023 ha lanciato il coaster più veloce del Canada e ha ottenuto il riconoscimento per la creazione di Big Wavez, una torre in grado di creare un’onda di 15 metri, installata in Arabia Saudita. Zamperla, inoltre, ha rimesso in piedi lo storico parco di Coney Island, rilanciandolo in appena 100 giorni con una campagna che ha raccolto numerosissimi turisti a partire dal 2010. Il Top Thrill 2, dunque, non è altro che l’ennesimo successo della storica azienda vicentina.

Il parco divertimenti di Cedar Point

Cedar Point è un grande parco divertimenti dell’Ohio, affacciato sul lago Erie: è considerato uno dei più adrenalinici al mondo, raccogliendo in sé un’elevatissima concentrazione di montagne russe e, in generale, un gran numero di attrazioni di tutti i tipi. È insomma il luogo ideale per gli amanti delle forti emozioni, di sicuro non adatto per chi soffre di vertigini: potrebbe essere la vostra prossima meta.