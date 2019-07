Corsica, Elba e Sardegna: i traghetti ora costano la metà

editato in: da

Le vacanze sono finalmente alle porte. In questi giorni, e nelle prossime settimane, migliaia di turisti si metteranno in viaggio per raggiungere le varie località di villeggiatura. Mare, montagna, città d’arte: in Italia, di luoghi da visitare ce ne sono tantissimi, quale avete scelto per la vostra vacanza?

Se siete ancora indecisi, allora potreste trovare interessante la promozione offerta da Corsica Sardinia Ferries, una delle principali compagnie di navigazione dedicata al trasporto turistico da e verso le isole.

Per chi prenota un viaggio in traghetto dall’11 al 22 luglio 2019, da effettuare entro il 30 settembre 2019, avrà uno sconto immediato del 50% su passeggeri e veicoli. L’offerta riguarda i collegamenti con la Corsica, l’isola d’Elba e la Sardegna. Sul sito della compagnia è possibile trovare tutti i dettagli della promozione, che è disponibile su moltissimi viaggi diurni e notturni.

“Questa promozione estiva vuole incoraggiare gli indecisi, che non sanno ancora dove trascorrere le prossime vacanze, rendendo più accessibili le nostre destinazioni” – ha commentato Raoul Zanelli Bono, direttore commerciale di Corsica Sardinia Ferries.

Insomma, un buon motivo per prendere in considerazione le splendide spiagge del Mediterraneo. Scopriamo quali sono le mete raggiungibili con i traghetti di Corsica Sardinia Ferries e cosa c’è da vedere.

La Corsica è facilmente raggiungibile da varie località: è infatti collegata annualmente a Nizza, Tolone, Livorno e Savona, mentre in estate sono previste partenze anche da Piombino. Nella regione francese si trovano alcune splendide località turistiche.

Ad esempio Bastia, importante centro economico della zona che sorge nel nord dell’isola, e che attira ogni anno un gran numero di visitatori. Anche le bianche scogliere di Bonifacio, sul lato opposto della regione, rappresentano uno dei luoghi più visitati dai turisti: d’altronde, offrono un panorama unico nel suo genere.

La Sardegna è invece collegata a Livorno, Nizza, Tolone e Piombino, ed è una delle mete preferite da chi ama il mare. Le sue spiagge sono adatte ad ogni esigenza e offrono comodi servizi anche per le famiglie. Inoltre, la vita notturna qui è piuttosto movimentata e ci sono tantissimi locali in cui divertirsi con gli amici.

Sono molti i vip che trascorrono in Sardegna le loro vacanze, perché sull’isola sono presenti moltissime ville extralusso che garantiscono la massima privacy e, naturalmente, tutto il comfort di cui si ha bisogno.

L’isola d’Elba, infine, è la più grande dell’arcipelago toscano: nella stagione estiva, è collegata a Piombino e a Bastia (Corsica). Oltre al classico turismo balneare, questa località attira visitatori per molteplici altre attività. Ad esempio, è un’ottima scelta per chi vuole dedicarsi alle immersioni subacquee, ma anche per chi vuole scappare dall’afa cittadina respirando l’aria pura delle montagne, nello splendido Parco Naturale dell’Arcipelago Toscano.