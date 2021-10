A spasso per Nørrebro, il quartiere più bello del mondo

Copenhagen è una città dalle mille bellezze, un luogo ricco di fascino e di cultura. Ed è proprio qui che si trova Nørrebro, quello che è da poco stato eletto come quartiere più bello del mondo – secondo la classifica 2021 della rivista Time Out. Una vera perla tutta da scoprire, dove poter immergersi in un’atmosfera sorprendente e un po’ bizzarra.

Nørrebro viene considerato il quartiere più fashion di Copenhagen: a due passi dal centro storico, un coacervo di localini, ristoranti e negozi vintage accoglie turisti provenienti da ogni angolo del mondo e semplici curiosi, già a partire dalle prime ore dell’alba e fino a notte inoltrata. È una zona molto alla moda della città, dove perdersi in lunghe passeggiate tra le vetrine e sessioni di shopping. Uno dei suoi simboli distintivi è la multiculturalità, che ne è anche il punto di forza. E le sorprese tutte da scoprire non mancano di certo.

A partire dal Dronning Louises Bro, uno degli storici ponti di Copenhagen: svettando sopra le placide acque del lago Sortedam e del lago Peblinge, collega il centro della città con il quartiere di Nørrebro. Da qui si snoda la Nørrebrogade, una delle arterie principali dell’area che la attraversa completamente, offrendo così uno sguardo d’insieme su di essa. È il luogo ideale per chi ama lo shopping, assieme a Ravnsborggade e Sankt Hans Gade: queste tre strade sono ricche di insegne da cui lasciarsi incantare, con una ricchissima varietà di negozi che va dall’usato al vintage, passando per qualche brand più moderno.

Una delle più suggestive attrazioni del quartiere è il Cimitero di Assistens, che accoglie le tombe di famosissimi personaggi danesi quali Søren Kierkegaard, Niels Bohr e Hans Christian Andersen. Se pensate ad un luogo triste e malinconico, dovrete ricredervi: qui si trova infatti l’area verde più grande di Nørrebro, dove molte persone vanno quotidianamente a passeggiare. Ed è anche possibile visitare una vecchia scuderia trasformata in museo, che ospita una mostra permanente dedicata all’artista Herman Stilling, degli spazi espositivi per mostre itineranti, un laboratorio per bambini e una caffetteria.

Passeggiando tra le stradine di Blagardsgade, la zona pedonale del quartiere, potrete ammirare tantissime vetrine e concedervi qualche minuto di pausa, assaporando le specialità tipiche danesi. Per i più piccini, nei dintorni c’è Folkets Park: è un parco coloratissimo, dove i bimbi potranno divertirsi tra corse sfrenate e giostrine rumorose. E a proposito di parchi, non perdete il Superkilen. Si tratta di un luogo dove si celebrano le diversità, rappresentando un vero e proprio museo a cielo aperto che raccoglie oggetti provenienti da ogni parte del mondo. Un po’ come la popolazione che abita Nørrebro, visto che un abitante su sei non ha origini danesi.