Alle Terme Euganee scatta la tariffa unica per fanghi e inalazioni

Una nuova iniziativa per incentivare il benessere naturale a prezzi accessibili in alcune delle migliori strutture termali del Veneto

Fonte: iStock Piazza Fontana di notte, Abano Terme

Nelle splendide Terme Euganee, culla della fangoterapia in provincia di Padova, nasce un’iniziativa all’insegna del benessere accessibile. Si tratta di una tariffa unica per i cicli di cure con i fanghi terapeutici o di inalazioni in regime privato, valida per ben 25 strutture del territorio, dai lussuosi hotel a cinque stelle agli accoglienti due stelle, che per la prima volta hanno deciso di adottare una politica comune sui prezzi dei trattamenti termali.

Grazie a questa offerta, promossa dal Centro Studi Termali Veneto Pietro d’Abano in collaborazione con Federalberghi Terme Abano Montegrotto, chiunque prenoti e completi il primo trattamento entro il 31 dicembre potrà beneficiare di una tariffa fissa e uniforme, valida a partire da novembre in tutti tutti i centri aderenti. Walter Poli, Presidente di entrambi gli enti promotori, spiega che questa risposta collettiva è un passo avanti importante per le strutture della zona, dimostrando un impegno verso un benessere accessibile e un segnale di unità tra gli albergatori del territorio.

Risposta a una domanda crescente

L’iniziativa giunge in un momento cruciale: negli ultimi mesi, infatti, i complessi termali del territorio hanno esaurito i budget assegnati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per i trattamenti convenzionati del 2024. Con il tutto esaurito, i pazienti con impegnativa si trovano costretti ad attendere il 2025 per poter accedere alle cure termali. “Questa tariffa unica in regime privato è stata studiata per rispondere a una domanda crescente di cure termali che, a causa dei fondi SSN esauriti, non possono essere erogate prima del prossimo anno,” chiarisce Fabrizio Caldara, Direttore del Centro Studi Termali Veneto Pietro d’Abano. Caldara sottolinea come già lo scorso anno la richiesta di trattamenti convenzionati fosse in aumento, con una crescita del 15% rispetto al 2022 e del 4,6% rispetto al 2019, confermando una ripresa vigorosa del settore termale.

I benefici della fangoterapia

Le Terme Euganee rappresentano il più grande complesso termale d’Europa, un polo di eccellenza riconosciuto anche a livello internazionale per la qualità dei suoi trattamenti naturali. Tra le cure più richieste spiccano i cicli di fangobalneoterapia, una terapia naturale che non solo allevia i sintomi di molte patologie infiammatorie croniche ma contribuisce anche alla riduzione dell’uso di farmaci come antinfiammatori e antidolorifici, specialmente nei pazienti che seguono i trattamenti con costanza. Le proprietà terapeutiche dei fanghi e delle acque termali della zona vengono infatti sfruttate da secoli per il trattamento di diverse patologie, in linea con l’antica tradizione della “Salus Per Aquam”, da cui deriva l’acronimo SPA.

Immersa nel Parco Naturale dei Colli Euganei, la zona delle Terme Euganee – che comprende località come Abano, Montegrotto, Galzignano, Battaglia e Teolo – è una delle riserve della biosfera MAB Unesco, con oltre 100 strutture che offrono ai visitatori percorsi benessere personalizzati e trattamenti per la salute preventiva. Gli hotel della zona sono dotati di propri centri termali interni, accessibili direttamente dai clienti in un ambiente rilassato e di privacy assoluta. Piscine termali interne ed esterne, SPA, palestre e solarium fanno da contorno a un’esperienza di benessere rigenerante e completa, ideale per ritrovare equilibrio e vitalità.

Questa nuova tariffa unica rappresenta quindi non solo una soluzione alle difficoltà del momento, ma un’opportunità per chiunque desideri riscoprire i benefici delle cure termali. Attraverso un prezzo accessibile e uniformato, anche chi non ha potuto accedere ai trattamenti convenzionati ha ora la possibilità di beneficiare dei vantaggi della fangoterapia e delle inalazioni termali presso alcune delle migliori strutture termali del Veneto.