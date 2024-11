Le terme più belle del Veneto

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Vista esterna dello stabilimento ad Abano Terme

Il Veneto è la prima regione italiana per numero di stabilimenti e fonti termali d’Italia. Il territorio compreso tra il grande bacino idrico alpino del lago di Garda e la suggestiva area termale dei colli Euganei è da sempre meta di migliaia di visitatori ogni anno alla ricerca della vacanza termale perfetta.

Tante le località tra cui scegliere, numerosissimi gli hotel che offrono trattamenti e storici i centri termali considerati tra i più famosi d’Europa, primi fra tutti Abano e Montegrotto Terme, comprese e oggi tutelate all’interno di un parco regionale, secondo solo a quello che comprende il distretto sviluppatosi intorno al lago di Garda e che comprende Colà di Lazise e Pescantina.

Vediamo ora nel dettaglio le più belle località termali del Veneto, per essere così in grado di scegliere la vostra vacanza termale perfetta.

Abano e la vocazione termale dei colli Euganei

La cittadina di Abano Terme rappresenta ancora oggi uno dei centri termali più importanti d’Europa e tra le più belle terme in Italia, sia per la cura con la quale ogni anno propone i suoi servizi sia per la vasta offerta e la qualità stessa di essi. A differenza di altri celebri centri, grazie al numero elevato di fonti presenti sul territorio dei colli Euganei, tutte le strutture di Abano che propongono servizi termali sono dotate di un proprio e autonomo pozzo di captazione per la rigenerazione dei fanghi termali. In questo modo ad Abano le cure termali sono disponibili tutto l’anno e non si corre di certo il rischio di trovare le strutture al completo o spiacevolmente sovraffollate.

Pare che le terme ad Abano fossero già in funzione nell’VIII secolo a.C., quando le popolazioni paleovenete veneravano Aponus, dio delle acque. I Romani in seguito cominciarono a sfruttare l’antica fonte del Montirone, oggi area termale archeologica.

A partire dall’Ottocento la cittadina di Abano si trasforma in raffinata ed elegante località termale frequentata dalla nobiltà di tutta Europa grazie a una fioritura di alberghi e residenze liberty e neoclassiche immerse nella piacevolezza dei colli Euganei.

Come arrivare ad Abano Terme

Abano Terme è facilmente raggiungibile da Venezia (circa 50 km) e da Padova (circa 10 km). Il centro è ben collegato anche tramite treni regionali.

Orari e costi per Abano Terme

Le terme di Abano sono aperte tutto l’anno, con orari che variano in base alla struttura. I prezzi per un ingresso giornaliero alle piscine termali partono da circa 30-40 euro, ma il costo può aumentare per trattamenti specifici o pacchetti benessere.

Servizi offerti ad Abano Terme

Abano Terme è famosa per le sue acque ricche di minerali e per la qualità dei fanghi termali. Il centro offre numerosi trattamenti di fangoterapia, balneoterapia, idrokinesiterapia, oltre a percorsi SPA e wellness. Le acque termali, con una leggera radioattività, sono particolarmente efficaci per curare malattie della pelle, problemi vascolari e disturbi muscolari.

Le Terme Preistoriche di Montegrotto

A brevissima distanza (5 km circa) da Abano troviamo l’abitato di Montegrotto, con le sue terme definite addirittura preistoriche, in quanto le sue sorgenti benefiche pare siano state utilizzate per la prima volta durante l’età del Ferro, andando così a confermare l’esistenza di un vero e proprio culto arcaico delle acque diffuso nell’area intorno ai colli Euganei. Il toponimo stesso di Montegrotto sembra derivare direttamente dal latino mons Aegrotorum, cioè Monte degli Ammalati, a perenne ricordo delle migliaia, forse milioni, di pellegrini e di malati che nel corso dei secoli venivano a curarsi alle sue sorgenti.

Le acque termali qui presenti, nel loro lungo tragitto scavato al di sotto dei monti Lessini fino ai colli Euganei, raggiungono una profondità di quasi 3000 m., arricchendosi così di minerali e di sali e raggiungendo alla fonte una temperatura di ben 87°C.

Per questo, queste acque sono estremamente efficaci per curare tutte le affezioni dell’apparato respiratorio, possedendo inoltre capacità anti-infiammatorie trasmesse di conseguenza anche ai fanghi termali, anche qui protagonisti come ad Abano di numerosi trattamenti.

Come arrivare a Montegrotto

Montegrotto si trova a solo 5 km da Abano, facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici. La stazione ferroviaria di Montegrotto Terme è ben servita.

Orari e costi di Montegrotto

Gli stabilimenti di Montegrotto sono aperti tutto l’anno, dalle 9.30 a mezzanotte. L’ingresso alle piscine termali e ai trattamenti di base costa intorno ai 35-50 euro.

Servizi offerti a Montegrotto

Le acque termali di Montegrotto sono famose per la loro alta temperatura (fino a 87°C) e la loro ricchezza di minerali. I trattamenti includono fangoterapia, balneoterapia, e idroterapia respiratoria. La località è rinomata anche per le sue grotte termali, che offrono un’esperienza unica di relax.

Galzignano Terme

A circa 15 km dalle località di Abano e Montegrotto, compresa all’interno del vasto bacino idrotermale dei colli Euganei, si trova invece Galzignano Terme le cui sorgenti, note anch’esse già in epoca pre-romana, possiedono capacità rilassanti e calmanti, quasi sedative, diventando così particolarmente efficaci per alleviare patologie reumatiche, nervose e cutanee. Anche a Galzignano fanghi, piscine termali e moderni centri benessere con percorsi SPA in grado di sfruttare le capacità curative di queste acque di certo non mancano.

Come arrivare a Galzignano Terme

Galzignano Terme si trova a 15 km da Abano e Montegrotto, facilmente raggiungibile in auto o tramite treno. La stazione di Montegrotto è la più vicina.

Orari e costi di Galzignano Terme

I centri termali sono generalmente aperti tutto l’anno. L’ingresso alle piscine e i trattamenti variano in base al centro, con prezzi che partono da circa 25-40 euro per un ingresso giornaliero.

Servizi offerti a Galzignano Terme

Le sorgenti di Galzignano sono note per le loro proprietà calmanti, ideali per trattare affezioni reumatiche, nervose e cutanee. Tra i servizi offerti troviamo piscine termali, trattamenti con fanghi e percorsi SPA, oltre a terapie antistressin un ambiente immerso nel verde dei Colli Euganei.

Battaglia Terme

Ad appena 5 km da Galzignano troviamo anche Battaglia Terme, la cui antica vocazione salus per acquam è testimoniata dal suggestivo complesso termale di monte Sant’Elena compreso all’interno del lussureggiante parco di villa Selvatico-Capodilista.

Riparata da una grotta i visitatori possono scoprire una scenografica fonte corredata di quattro laghetti, frequentati già dai Romani, dove anche qui l’acqua sgorga a circa 87°C. Non è dunque un caso se alcuni dei trattamenti più noti di Battaglia Terme, contro affezioni vascolari, respiratorie, reumatiche e cutanee (compresa la sordità rinogena), sono quello antroterapico e fangobalneoterapico.

Come arrivare a Battaglia Terme

Situata a soli 5 km da Galzignano, Battaglia Terme è facilmente accessibile in auto. La stazione di Montegrotto è la più vicina.

Orari e costi di Battaglia Terme

Le terme sono aperte tutto l’anno, con orari che variano a seconda dei trattamenti richiesti. I prezzi per un ingresso base partono da circa 30-40 euro.

Servizi offerti a Battaglia Terme

Le acque termali di Battaglia Terme, con una temperatura di 87°C, sono ideali per trattamenti contro disturbi vascolari, respiratori e reumatici. Lo stabilimento è noto per i suoi trattamenti antroterapici e fangobalneoterapici, oltre a percorsi di benessere con vasche idromassaggio e piscine termali.

Bibione Thermae: vacanza termale al mare

Unico stabilimento termale sito in provincia di Venezia (100 km circa), le terme della località balneare di Bibione, compresa nel comune di San Michele al Tagliamento al confine con il Friuli, sono tra le più frequentate d’Italia grazie alla loro straordinaria vicinanza al mare Adriatico e alle belle spiagge sabbiose della cittadina. Su questa isoletta tra le tante semi-collegate alla terraferma che compongono il suggestivo mosaico lagunare di Venezia, le fonti termali del moderno stabilimento di Bibione Thermae sgorgano a una temperatura di 52°C e sono ideali per curare disturbi neurologici, ortopedici, vascolari e respiratori.

Le terme di Bibione danno la possibilità di unire a una classica vacanza al mare tutto il piacere del relax termale, grazie a una struttura articolata su ben 4 livelli di totale benessere: piscine, area SPA e wellness, area trattamenti e area diagnostica. La meraviglia e il relax proseguono all’interno del parco termale che circonda infine lo stabilimento, comprensivo di una piscina esterna collegata a quella interna e dotata di geyser, cascate, idromassaggi e persoci idroterapici.

Come arrivare a Bibione Terme

Bibione Terme si trova sulla costa adriatica, nel comune di San Michele al Tagliamento, a circa 100 km da Venezia.

Orari e costi di Bibione Terme

Gli orari di apertura settimanale sono i seguenti: il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14:00 alle 20:00, il martedì è chiuso, mentre sabato e domenica la struttura è aperta dalle 10:00 alle 20:00. Durante i giorni festivi, gli orari di apertura sono dalle 10:00 alle 20:00. I prezzi per l’ingresso giornaliero alle piscine termali partono da 35-40 euro.

Servizi offerti a Bibione Terme

Bibione Thermae è unica per la sua posizione vicino al mare. Le acque termali, con una temperatura di 52°C, sono ideali per disturbi neurologici, ortopedici e vascolari. Il centro termale offre un’area SPA con piscine, trattamenti estetici, e percorsi benessere immersi nel parco termale.

Acquardens: le terme di Verona

Situate in località Pescantina nel cuore della Valpolicella, uno dei territori vitivinicoli più famosi d’Italia e del mondo, il grandioso parco termale di Verona (20 km circa) comprende oltre 5000 mq di piscine termali e rappresenta uno dei centri d’eccellenza italiani per l’idrokinesiterapia e ideale per il recupero di traumi scheletrici e muscolari dovuti all’attività atletico-sportiva. Il complesso termale sfrutta le acque dell’antica fonte di Acquardens, che sgorgano alla temperatura di circa 45°C e sono note per le brillanti proprietà anti-infiammatorie, anti-edemigene e anti-settiche, nonché per l’elevata capacità di stimolare l’intero sistema immunitario.

I percorsi più richiesti sono di certo quelli balneoterapici ma anche antroterapici, grazie alla presenza di due grotte termali con acqua a 39°C che in realtà non sono altro che le vasche di raccolta diretta della fonte termale. Il percorso SPA propone inoltre vasche per cromo e musico-terapia, percorso Kneipp, terme romane e saune.

Come arrivare ad Acquardens

Acquardens si trova a Pescantina, a circa 20 km da Verona. È facilmente raggiungibile in auto.

Orari e costi di Acquardens

Il parco termale è aperto tutto l’anno, dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle 23.00, il sabato dalle 9.00 all’01.00 e la domenica dalle 9.00 alle 23.00. I prezzi per l’ingresso giornaliero partono da circa 30-40 euro a salire, mentre i pacchetti di trattamenti benessere possono costare di più.

Servizi offerti a Acquardens

Acquardens è un centro termale di grande dimensione, famoso per le sue acque anti-infiammatorie e anti-edemigene. Il parco offre oltre 5000 mq di piscine termali, un percorso Kneipp, vasche per la cromo e musico-terapia, e trattamenti di idroterapia.

Villa dei Cedri: le terme di Colà di Lazise

Sulle placide sponde del lago di Garda, a circa 25 km da Verona, l’incantevole scenario di alberi secolari ed edifici centenari di Villa dei Cedri ospita da poco più di 30 anni un moderno parco termale di grande fascino. Le sorgenti termali sfruttate all’interno dello stabilimento termale di Colà di Lazise sono state scoperte soltanto nel 1989 a circa 160 metri di profondità durante alcuni lavori di manutenzione al parco della tenuta. Si è così pensato di sostituire le acque dei due preesistenti laghetti ornamentali con queste acque termali, trasformando così il monumentale parco di villa dei Cedri in un complesso termale.

Ricche di minerali e con una temperatura alla fonte di 37°C le acque termali di Colà di Lazise sono particolarmente adatte per contrastare affezioni reumatiche, ortopediche e cutanee, ma sono famose anche per agevolare recuperi post-traumatici nonché il decorso di malattia cardio-vascolari, degenerative dell’apparato osseo-muscolare, della pelle e per la prevenzione dell’arterio-sclerosi, data la notevole quantità di silice contenuta in essa. L’enorme parco termale, immerso nel verde, è davvero un angolo di pace, il quale racchiude la villa dei Cedri e le sue due sorgenti sotterranee, il laghetto grande e quello piccolo.

Come arrivare a Villa dei Cedri

Villa dei Cedri si trova a Colà di Lazise, sulle rive del lago di Garda, a circa 25 km da Verona. È facilmente accessibile in auto.

Orari e costi di Villa dei Cedri

Le terme sono aperte tutto l’anno dalle ore 9.30 alle 23.00. L’ingresso alle piscine termali e ai trattamenti parte da circa 30-50 euro.

Servizi offerti a Villa dei Cedri

Le acque termali di Villa dei Cedri sono particolarmente efficaci per trattamenti reumatici, ortopedici e cutanei. Il parco termale, immerso nel verde, offre una vasta area per il relax con piscine termali, trattamenti estetici e terapie post-traumatiche.

“Passare le acque” a Recoaro Terme

Ai piedi delle scenografiche e suggestive piccole Dolomiti vicentine, posta sul fondo di una valle detta Conca di Smeraldo al confine con il Trentino, la cittadina di Recoaro diventa famosa verso la fine del Seicento grazie alla popolarità delle sue acque minerali che sin da subito attraggono nobili, letterati e personaggi illustri provenienti da tutta Europa, tra cui Radetzky, Lamarmora, la regina Margherita di Savoia, Verdi e Nietzsche.

A Recoaro sgorgano ben 5 sorgenti termali: Lora, imbottigliata e commercializzata con lo storico marchio omonimo, e le altre 4 (Lelia, Amara, Lorgna e Nuova), particolarmente adatte per curare patologie legate all’apparato digerente e al fegato, per la riabilitazione post-operatoria, nonché per combattere anemia e problemi muscolari. Le cure idroponiche, che sfruttano cioè il potenziale curativo e depurativo delle acque termali somministrate sotto forma di bevanda, per le quali Recoaro Terme è famosa in tutta Europa la rendono ancora oggi un centro di assoluta eccellenza – usando un tradizionale modo di dire – per “passare le acque”, al pari di Montecatini, Salsomaggiore e Chianciano Terme.

Come arrivare a Recoaro Terme

Recoaro Terme si trova ai piedi delle Piccole Dolomiti, a circa 100 km da Verona, facilmente raggiungibile in auto.

Orari e costi di Recoaro Terme

Dal lunedì al sabato, il centro è aperto dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00. La domenica sono disponibili esclusivamente trattamenti idropinici, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00. I costi variano a seconda dei trattamenti, con un prezzo base di 25-30 euro per l’ingresso.

Servizi offerti a Recoaro Terme

Famosa per le sue acque minerali, Recoaro Terme è ideale per patologie digestive e muscolari. I trattamenti idroponici sono tra i più richiesti, grazie alla capacità di purificare e depurare l’organismo.