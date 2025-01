Il centro termale di Abano Terme

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Abano Terme è una delle destinazioni termali più celebri d’Italia, conosciuta per la sua lunga tradizione che affonda le radici nell’antichità. Situata nel cuore dei Colli Euganei, a pochi chilometri da Padova, questa località offre un’esperienza di benessere unica grazie alle sue acque termali sulfuree e ai trattamenti naturali a base di fanghi curativi, ideali per chi cerca un momento di relax e rigenerazione fisica.

Da secoli, le terme di Abano sono rinomate per i loro benefici terapeutici, ma anche perché sono immerse in un ambiente tranquillo e accogliente, che permette di abbinare il benessere fisico alla scoperta della natura e della storia circostante. Se state pianificando una visita, in questo articolo troverete tutte le informazioni pratiche per arrivare, conoscere gli orari, orientarvi nei prezzi e scoprire i trattamenti offerti, per vivere al meglio l’esperienza termale di Abano Terme.

Come arrivare al centro termale di Abano Terme

Abano, che ospita le terme tra le più belle d’Italia, si trova nel cuore dei Colli Euganei, a breve distanza da Padova, ed è facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici. Se si arriva in auto, Abano è ben collegata grazie all’autostrada A13. Per arrivare alle terme, basta uscire al casello di Terme Euganee e seguire le indicazioni per il centro.

La zona è facilmente accessibile anche da altre città d’Italia, come Vicenza e Venezia, grazie alla rete autostradale. Se preferite viaggiare in treno, la stazione ferroviaria di Abano Terme dista solo 2 km dal centro termale, e da lì puoi prendere un taxi o un autobus per raggiungere la tua destinazione. Per chi arriva in aereo, gli aeroporti più vicini sono quello di Treviso e Marco Polo di Venezia, entrambi a circa 45 minuti in auto da Abano Terme.

Giorni di apertura e orari delle terme di Abano

Le terme di Abano – che inoltre sono famose anche perché dispongono di un proprio pozzo di captazione, autonomo, per la rigenerazione dei fanghi termali – sono generalmente aperte tutto l’anno, con orari che possono variare leggermente in base alla stagione e agli eventi speciali. Di norma, le strutture termali sono aperte dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00, il sabato dalle 9:00 alle 20:00 e la domenica dalle 9:00 alle 18:00. Tuttavia, è sempre meglio verificare in anticipo, soprattutto se si intende usufruire di trattamenti specifici come fangoterapia o cure termali particolari, poiché questi potrebbero avere orari personalizzati.

Prezzi di ingresso ad Abano Terme

I prezzi per i trattamenti termali e l’ingresso alle piscine variano in base alla tipologia di servizio scelto. In linea generale, l’ingresso giornaliero alle piscine termali ha un costo che va dai 30 ai 50 euro, a seconda del pacchetto e dei servizi inclusi. Se si desiderano trattamenti specifici, come i fanghi termali, i massaggi o l’accesso alla sauna, le tariffe partono da circa 50 euro a sessione.

Le terme di Abano offrono anche pacchetti settimanali o mensili, che includono un mix di trattamenti e che possono arrivare a costare intorno ai 250 euro per un periodo di 5-7 giorni. In certi periodi dell’anno, come durante la bassa stagione, le terme propongono offerte speciali, con sconti e pacchetti promozionali, che spesso includono anche il soggiorno nelle strutture alberghiere affiliate. Durante le festività, come Natale e Pasqua, è possibile trovare altre offerte mirate che combinano trattamenti benessere e pernottamento a tariffe agevolate.

Trattamenti e servizi del centro termale di Abano Terme

Le terme di Abano sono rinomate per i loro trattamenti con fanghi termali, che utilizzano le acque curative sulfuree per apportare numerosi benefici a chi soffre di disturbi muscolari, articolari o dermatologici. La fangoterapia è uno dei trattamenti più richiesti, poiché permette di ridurre il dolore e favorire la rigenerazione cellulare. A questa si aggiungono trattamenti di balneoterapia, che sfruttano le proprietà delle acque sulfuree per rilassare la pelle e migliorare la circolazione. I massaggi terapeutici e rilassanti sono un’altra opzione popolare, con massaggi specializzati come il linfodrenante, decontratturante o rilassante, che offrono un’ulteriore occasione di recupero fisico e benessere.

Per chi cerca un’esperienza completa di rilassamento, le terme offrono anche sauna e bagno turco, che arricchiscono il percorso benessere e aiutano a disintossicare il corpo. Inoltre, per chi è alla ricerca di un trattamento di bellezza, le terme di Abano offrono anche trattamenti estetici viso e corpo, che utilizzano le proprietà delle acque termali per rivitalizzare e rigenerare la pelle. È possibile anche creare percorsi personalizzati che combinano diversi trattamenti, come il “percorso termale completo”, che include l’ingresso alle piscine, fanghi, massaggi e trattamenti estetici.

Info utili su Abano Terme

La maggior parte dei centri termali di Abano dispone di ampi parcheggi, sia gratuiti che a pagamento, per i visitatori. Se si arriva in auto, non sarà difficile trovare un parcheggio nelle vicinanze. Inoltre, le strutture sono generalmente accessibili anche a persone con mobilità ridotta, grazie a rampe, ascensori e percorsi facilitati.

Se si hanno esigenze particolari o necessità di servizi specifici, è sempre consigliato contattare le terme in anticipo per avere conferma della disponibilità. Per informazioni dettagliate su orari, trattamenti e disponibilità, è possibile rivolgersi direttamente alla reception del centro termale.

Abano Terme, oltre a essere una meta ideale per il benessere, è anche un ottimo punto di partenza per esplorare i Colli Euganei e la vicina città di Padova, famosa per il suo patrimonio storico, la basilica di Sant’Antonio e l’Università. Coniugando benessere, natura e cultura, Abano Terme rappresenta realmente una destinazione perfetta per chi cerca una vacanza rigenerante e all’insegna della cura del corpo, nel cuore di una delle più belle regioni d’Italia.