Shopping tourism: sempre più stranieri scelgono l’Italia

L'Italia meta prediletta dagli stranieri per lo shopping

Non più solo bellezze paesaggistiche, storiche e culturali. Il nostro Paese sta diventando sempre di più la mecca dello ‘shopping tourism’, ovvero di quel fenomeno che fa spostare i viaggiatori in un determinato luogo con il desiderio di fare acquisti come motivazione principale. A confermare il trend in crescita sono i numeri. Ben 2,1 milioni di visitatori hanno scelto quest’anno l’Italia per una vacanza all’insegna dello shopping (+7% sul 2019). Meta preferita? La lussuosa Via Montenapoleone a Milano, che sale al secondo posto nella classifica mondiale per valore retail per metro quadro (18mila euro, +31% sul 2019).

Shopping tourism in Italia: le mete più gettonate dagli americani

Secondo gli ultimi dati di Risposte Turismo, nel 2025 il numero di outlet village e department store attivi nel nostro Paese sfiorerà quota 100 – con 28 outlet village e 71 department store, rendendo l’Italia sempre più centrale nella geografia delle destinazioni scelte dai visitatori, stranieri e non, desiderosi di trascorrere una vacanza all’insegna dello shopping.

Per quanto riguarda il mercato statunitense, sul quale quest’anno si è concentrata l’attenzione della società di ricerca e consulenza a servizio della macro-industria turistica, l’analisi mostra come siano sempre Roma, Milano, Napoli, Venezia e Firenze – in quest’ordine – le città più ambite dai turisti amanti degli acquisti. Tra gli altri centri di minori dimensioni, spiccano invece Bologna e Genova, che hanno registrato punteggi superiori ad altre località come Taormina, Cortina e Capri.

Complessivamente, l’indagine fa emergere come il 91% degli statunitensi in viaggio nel nostro Paese non rinuncerebbe all’acquisto di prodotti italiani: su tutti la gastronomia, seguita dagli articoli di moda. Il 34% del campione esaminato afferma di aver viaggiato in più occasioni con l’intento di fare acquisiti, percentuale che sale al 47% considerando tutti coloro che lo hanno fatto almeno una volta. L’indagine, infine, evidenzia come la spesa media giornaliera dei visitatori statunitensi in shopping si attesti a 110 euro. Un altro dato interessante riguarda gli statunitensi che non hanno mai viaggiato per shopping, dei quali il 16% ha dichiarato che fare acquisti è comunque una delle attività imprescindibili quando si viaggia.

Tempo di saldi: Roma sfoggia il suo lato Glam

Il 5 gennaio prenderanno il via i tanto attesi saldi invernali, il periodo più desiderato per gli amanti dello shopping che potranno divertirsi a fare acquisti a prezzi vantaggiosi. Roma è la destinazione perfetta per i viaggiatori che hanno voglia di coniugare una vacanza all’insegna della cultura, dell’arte e degli acquisti. Qui, tra monumenti iconici, fanno capolino le lussuose vetrine dei brand più celebri come Valentino, Gucci, Chanel, Yves Saint Laurent, Dolce e Gabbana, Louis Vuitton e tanti altri.

Nel cuore della Capitale, racchiusa tra Piazza del Popolo e Piazza Venezia, sorge la strada più frequentata da turisti e romani, Via del Corso, un chilometro e mezzo di negozi considerato come il paradiso per lo shopping, il tempio della moda e il luogo ideale dove lasciarsi ispirare dalle meravigliose vetrine. Da qui è possibile raggiungere le cosiddette vie del Tridente – ovvero Via Condotti, Via Borgognona e Via Frattina – meta ideale per chi desidera comprare articoli extra-lusso. Gli acquisti possono poi proseguire verso Piazza di Spagna, dopo essere rimasti estasiati dalla bellezza infinita della scalinata di Trinità dei Monti, e restando nel centro storico fare poi tappa a Via di Campo Marzio, lungo la quale, tra edifici sontuosi come Palazzo Farnese e Palazzo Borghese, oggi è possibile trovare non solo negozi lussuosi ma anche oggetti per la casa e pezzi unici di antiquariato.

Organizzare una vacanza a Roma durante il periodo dei saldi consente di assaporare la bellezza della Città Eterna sotto più punti di vista, passeggiando in cerca dell’occasione giusta e al contempo ammirando strade, piazze e monumenti tra i più belli del mondo.