San Casciano dei Bagni è il Best Tourism Village 2024

San Casciano dei Bagni, piccolo borgo della provincia di Siena già nel circuito dei Borghi Più belli d’Italia, si guadagna i riflettori internazionali grazie al prestigioso riconoscimento di “Best Tourism Village” conferito dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (UN Tourism). Il premio, consegnato in concomitanza con il primo G7 Turismo ospitato in Italia, celebra i luoghi dove il viaggio diventa un ponte tra tradizioni locali e sviluppo sostenibile.

Un riconoscimento internazionale per il turismo sostenibile

Il premio “Best Tourism Villages” valorizza i borghi che, come San Casciano dei Bagni, sono custodi delle tradizioni locali, promotori della diversità culturale e baluardi della salvaguardia della biodiversità.

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha sottolineato l’importanza di questo successo per l’Italia: “San Casciano dei Bagni rappresenta un esempio di autenticità italiana che attrae il panorama internazionale. Questi borghi sono il nostro biglietto da visita, mostrando al mondo il meglio dell’artigianato, dell’enogastronomia, delle tradizioni, della storia e della cultura”.

Anche la sindaca del borgo, Agnese Carletti, ha espresso il proprio entusiasmo: “Questo riconoscimento è un traguardo per la nostra comunità, un omaggio al lavoro, alle tradizioni e alla bellezza del nostro territorio”.

San Casciano dei Bagni si distingue non solo per il suo paesaggio incantevole, ma anche per le sue rinomate acque termali e per una recente scoperta archeologica che ha portato il borgo al centro dell’attenzione mondiale.

Cosa vedere a San Casciano dei Bagni

San Casciano dei Bagni è un gioiello della Val d’Orcia dove vivere un’esperienza unica, al cospetto di storia, natura e benessere. Passeggiando per le stradine del borgo, si respira un’atmosfera autentica, che trasporta indietro nel tempo. Le case in pietra, i vicoli acciottolati e gli scorci che si aprono sulla valle sottostante creano un quadro di rara bellezza, tipico dei borghi medievali italiani.

Una delle principali attrazioni sono le celebri terme naturali, conosciute fin dall’epoca etrusca e romana. Le calde acque, che sgorgano a circa 40 gradi da decine di sorgenti, non soltanto donano momenti di relax e benessere, ma raccontano anche la storia millenaria del luogo. I bagni liberi, incastonati nella natura, sono il top per un’esperienza davvero suggestiva, mentre i moderni centri termali offrono servizi esclusivi per chi è in cerca di comfort e tranquillità.

Ma non soltanto: gli scavi archeologici presso il Bagno Grande di Casciano dei Bagni hanno portato alla luce reperti straordinari, tra cui oltre venti statue di bronzo, migliaia di monete e numerosi ex-voto anatomici, tutti perfettamente conservati. Il santuario termale, risalente all’epoca etrusca e romana, è una significativa testimonianza storica e culturale dal valore inestimabile.

Ancora, il cuore del borgo è un intrico di stradine dove spiccano edifici storici come la Chiesa di Santa Maria della Colonna, piccolo gioiello di architettura sacra, e la Torre Civica, che domina il panorama con la sua presenza imponente. Durante una visita, vale la pena fare una sosta negli accoglienti caffè e negozietti tipici, dove acquistare prodotti artigianali e specialità del territorio.

San Casciano dei Bagni è anche una meta ideale per gli amanti della buona cucina. I sapori della tradizione toscana trovano qui la loro massima espressione, con piatti come i pici al sugo di cinghiale o arricchiti dal pregiato tartufo locale. Il tutto accompagnato da vini di grande qualità, che rendono ogni pasto un’esperienza indimenticabile.

Chi ama la natura può esplorare i dintorni, con percorsi che si snodano tra boschi e colline, panorami mozzafiato e il silenzio rigenerante della campagna.