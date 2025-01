San Valentino senza folla, le migliori mete alternative

Non solo Venezia, Verona o Parigi: oltre alle città dell'amore per eccellenza, si può fare una fuga romantica in destinazioni alternative, meno affollate ma suggestive

Mancano solo due settimane a San Valentino e siete alla ricerca di una destinazione romantica, ma non volete le folle di turisti tipiche delle grandi capitali europee? Niente paura, ci sono alcune alternative altrettanto affascinanti, che promettono di farvi vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna della tranquillità, del fascino e di un’atmosfera intima, lontana dalle folle e dalla frenesia.

Le mete più conosciute come Venezia e Parigi sono senza dubbio incantevoli, ma la loro popolarità significa anche lunghe code, affollamenti e prezzi più elevati. Se volete sfuggire a tutto ciò, senza rinunciare a un’esperienza romantica autentica, esistono destinazioni che offrono lo stesso charme, ma con un pizzico in più di esclusività e calma.

In queste mete, potrete godervi una passeggiata mano nella mano senza essere travolti dalla massa, fare una cena a lume di candela in ristoranti nascosti e vivere un San Valentino che sembra sospeso nel tempo, come in un sogno. Le città che vi suggeriamo sono tutte incantevoli e ricche di storia, ma sono ancora relativamente tranquille, ideali per una coppia in cerca di privacy, bellezza e romanticismo.

Chioggia, invece di Venezia

Venezia è una delle città più romantiche al mondo, ma la sua fama ha reso i suoi canali affollatissimi, soprattutto durante le festività. Chioggia, a soli 25 minuti di traghetto da Venezia, è una piccola perla che merita di essere scoperta. Con i suoi canali pittoreschi, i ponti incantevoli e le coloratissime case di pescatori, Chioggia offre un’atmosfera più tranquilla ma altrettanto affascinante. Camminando lungo la sua laguna, potrete gustare una cena a base di pesce fresco in uno dei ristorantini caratteristici e godervi una passeggiata romantica senza essere travolti dalla folla. Un angolo di Venezia in miniatura, ma senza la confusione del turismo di massa, soprattutto nei giorni di San Valentino che quest’anno coincidono con l’inizio del Carnevale.

Città di Castello, invece di Firenze

Firenze è un sogno per molti, ma durante il periodo di San Valentino può essere invasa dai turisti. Una valida alternativa è Città di Castello, un affascinante borgo umbro in provincia di Perugia che conserva intatto il suo fascino medievale. Con le sue piazze tranquille, i vicoli acciottolati e le chiese ricche di storia, offre una cornice perfetta per una passeggiata romantica. Potrete ammirare l’arte rinascimentale senza le lunghe code e scoprire angoli nascosti lontani dalla folla, magari fermandovi a cena in uno dei tanti ristoranti tipici del centro storico.

Gorizia, invece di Trieste

Se Trieste è una meta affascinante ma spesso troppo turistica, Gorizia è una città che vi sorprenderà con il suo mix di cultura e bellezza paesaggistica, pur rimanendo lontana dalle masse di turisti. La cittadina al confine con la Slovenia è dominata dal castello medievale e offre un’atmosfera romantica e autentica. Passeggiate per le sue strade tranquille, visitate il Museo della Grande Guerra e fermatevi a prendere un caffè in uno dei suoi storici caffè. Gorizia è una destinazione perfetta per una San Valentino ricco di storia e fascino.

Colmar anziché Parigi

Se Parigi è la capitale dell’amore, Colmar è una sua dolce rivale nel cuore dell’Alsazia. Con le sue case a graticcio, le stradine pittoresche e i canali che attraversano il centro storico, questa città alsaziana è un vero e proprio sogno romantico. Durante il periodo di San Valentino, Colmar si trasforma in un paesaggio da fiaba, con luci soffuse che riflettono sulle acque dei canali. Visitate il quartiere di “Piccola Venezia”, fate un giro in barca e concedetevi una degustazione di vini dell’Alsazia.

Český Krumlov al posto di Praga

Se Praga vi sembra troppo turistica, Český Krumlov è l’alternativa perfetta per una fuga romantica. Questo piccolo borgo medievale, patrimonio dell’Unesco, è noto per le sue case color pastello, il castello che domina la città e le stradine acciottolate che invitano a passeggiare mano nella mano. Con il suo scenario fiabesco, Český Krumlov è la meta ideale per un San Valentino immerso nella storia e nel fascino boemo, lontano dalle folle turistiche.

Gent invece di Bruges

Bruges è famosa per i suoi canali e la sua architettura medievale, ma se cercate una città romantica più tranquilla, Gent è l’alternativa perfetta. Con le sue strade pittoresche, i suoi castelli e le piazze accoglienti, Gent ha un fascino senza tempo che richiama l’atmosfera di Bruges, ma con molta meno affluenza turistica. Passeggiate lungo il fiume Lys, visitate il castello medievale di Gravensteen e godetevi una cena a lume di candela in uno dei ristoranti lungo i canali.

Trogir invece di Dubrovnik

Se Dubrovnik è troppo affollata per un San Valentino tranquillo, Trogir è una bellissima alternativa. Questo piccolo gioiello medievale sulla costa dalmata è una delle città più romantiche della Croazia, con il suo centro storico intatto, le sue stradine acciottolate e il castello che si affaccia sul mare. Prendetevi il tempo per passeggiare lungo la costa, visitare il Palazzo Cipiko e godere di una cena con vista sul mare Adriatico.

Toledo e non Madrid

Se vi affascina l’idea di una città storica e romantica, ma Madrid vi sembra troppo affollata e turistica, Toledo è la scelta ideale. Questa antica città spagnola, patrimonio dell’Unesco, è un luogo ricco di storia, cultura e magia. Il suo centro medievale, con le sue strade strette e le splendide chiese, è perfetto per passeggiate romantiche, mentre il panorama mozzafiato sulla città dal Mirador del Valle è il luogo ideale per un tramonto indimenticabile. Toledo, con la sua atmosfera tranquilla e senza tempo, vi offrirà la stessa magia di Madrid, ma con molta più intimità.