Dove andare a San Valentino in Italia: viaggio tra le città dell’amore

Fonte: Ph @StrenghtOfFrame - iStock Dove andare per San Valentino in Italia

Quando l’amore bussa alla porta, non c’è cornice più bella dell’Italia per celebrare il giorno degli innamorati. In un’atmosfera che sa unire storia, arte e passione, alcune località del Belpaese si trasformano in romantici palcoscenici, perfetti per festeggiare San Valentino.

Scopriamo insieme le città che, grazie ai loro eventi speciali, rendono il 14 febbraio davvero indimenticabile.

Venezia: un San Valentino tra maschere e cuori

Venezia, dal fascino senza tempo, in questo periodo diviene ancora più suggestiva, complice l’avvicinarsi del celebre Carnevale, che regala un tocco di magia con le maschere eleganti e le luci soffuse che si riflettono sull’acqua. Un giro in gondola al tramonto, avvolti nel silenzio della laguna e cullati dal suono dello sciabordio dell’acqua, è uno dei momenti più speciali che possiate vivere.

Inoltre, tra il 14 e il 16 febbraio, potrete assistere a concerti di musica classica presso i sontuosi palazzi veneziani, come Palazzo Pisani Moretta, oppure partecipare a esperienze culinarie inedite, con cene a lume di candela nei ristoranti affacciati sul Canal Grande.

Fate tappa, poi, alle splendide isole della laguna: Burano, dalle casette color pastello, e Murano, dove ammirare maestri vetrai creare gioielli e sculture inimitabili.

E per concludere in bellezza, lasciatevi sorprendere dalla vista superba che si gode dalla terrazza panoramica del Fondaco dei Tedeschi.

Verona: l’amore che ispira da sempre

Verona, città dell’amore per eccellenza, si prepara a emozionare ancora una volta con il suo evento più iconico: “Verona in Love”. Dal 14 al 16 febbraio, la città di Romeo e Giulietta accoglie gli innamorati con deliziosi mercatini e una serie di eventi che ne animano le piazze principali, come Piazza dei Signori e Cortile del Mercato Vecchio.

Le strade traboccano di cuori e decorazioni, e da non perdere sono le esibizioni musicali e teatrali, oltre all’“Half Marathon Romeo & Giulietta” che propone un modo differente di vivere la Festa degli Innamorati, alla scoperta attiva dei luoghi più suggestivi di Verona.

Cene a lume di candela nei ristoranti storici, visite alle mostre dedicate e passeggiate mano nella mano lungo l’Adige completano l’esperienza.

Camogli: innamorarsi è una tradizione

Fonte: iStock

Camogli, incantevole perla della Riviera Ligure, celebra San Valentino con un evento che ha raggiunto lo status di tradizione: “Innamorati a Camogli”, ormai alla 38ª edizione. Dal 14 al 16 febbraio, la cittadina diventa un teatro a cielo aperto e attrae artisti, poeti, fotografi e coppie in cerca di bellezza.

Il lungomare pullula di bancarelle tra creazioni artigianali e dolci tipici, mentre i ristoranti del centro propongono menù dedicati agli innamorati. Tra le iniziative da considerare spicca la cerimonia di consegna delle “piastrelle dell’amore”, decorate a mano da artisti locali, un ricordo unico per suggellare il proprio legame.

Le passeggiate sul porticciolo, accompagnate dal suono delle onde e dal profumo del mare, creano un’atmosfera irresistibile. Camogli, con la sua poesia e la sua semplicità, è il rifugio ideale per chi desidera celebrare l’amore in modo autentico e indimenticabile.

I Castelli del Ducato: il fascino di un amore da fiaba

Per chi sogna un San Valentino da fiaba, i Castelli del Ducato, distribuiti tra l’Emilia-Romagna, la Lunigiana e la Lombardia, rappresentano la scelta ideale.

Dal 14 al 16 febbraio, sono molti i castelli che propongono eventi esclusivi: cene a lume di candela nelle sale affrescate, visite guidate serali alla luce delle torce e degustazioni di vini pregiati.

Ogni antico maniero, tra mura medievali e giardini segreti, racconta storie di passioni, intrighi e leggende. Passeggiare tra i cortili e i saloni significa ritrovarsi in una dimensione d’altri tempi.

E con gli scorci a dir poco pittoreschi, le foto d’amore diventeranno ricordi preziosi.

Firenze: arte e amore a braccetto

Nel giorno di San Valentino, la bellezza intramontabile di Firenze si arricchisce con una vasta gamma di eventi pensati per le coppie: mostre d’arte, spettacoli teatrali, concerti e molto altro ancora.

Tra una passeggiata sul Ponte Vecchio e una visita alla Galleria degli Uffizi, al cospetto di indiscussi capolavori quali la Nascita di Venere e la Primavera di Botticelli, il capoluogo toscano offre anche percorsi insoliti. Se volete sorprendere il vostro partner, esplorate i luoghi segreti della città, quelli nascosti persino agli occhi dei fiorentini.

E perché non osare qualcosa di diverso? Una gita in Vespa tra le dolci colline toscane regalerà scorci difficili da descrivere a parole e un tocco vintage al vostro San Valentino.

Gradara: il borgo che vive d’amore

Fonte: iStock

Gradara è la cornice perfetta per chi vuole celebrare l’amore in un’atmosfera intima e senza tempo: dal 14 al 16 febbraio si veste di magia con “Gradara d’Amare”: le stradine acciottolate si illuminano di calde luminarie, mentre le mura storiche della Rocca sembrano raccontare, al tramonto, l’amore di Paolo e Francesca.

In queste giornate, il borgo marchigiano offre esperienze uniche: passeggiate romantiche, narrazioni teatrali che evocano amori leggendari e suggestioni medievali. Vi sembrerà di tornare indietro nei secoli, cullati dai versi di cantori d’amor cortese e dalle melodie che riecheggiano tra le botteghe artigianali.

Per la cena, il borgo accoglie in locali raffinati, dove gustare i sapori della tradizione a lume di candela.

Terni: la città del Santo degli innamorati

Terni, città natale del Santo degli innamorati, è una tappa obbligata per chi desidera vivere un San Valentino autentico. Dal 13 al 16 febbraio, va in scena “Cioccolentino”, un evento che unisce dolcezza e romanticismo sotto lo slogan “Battiti d’Amore”.

Il centro storico si anima con oltre 40 espositori di artigiani del cioccolato, che propongono creazioni uniche, perfette come regalo per la persona amata. Oltre alle degustazioni, non mancano laboratori, show cooking e percorsi sensoriali per scoprire i segreti del cibo degli dei.

Una meta dove il cuore batte più forte e ogni gesto diventa un ricordo da custodire per sempre.

Napoli: l’amore tra leggende e passione

Infine, a Napoli il romanticismo si intreccia con la passione di una città che vive ogni emozione con intensità. Per San Valentino 2025, festeggia gli innamorati con un fitto programma di eventi: “Napoli in Love” invita le coppie a seguire itinerari culturali che esplorano storie d’amore leggendarie, tra cui una versione partenopea di Romeo e Giulietta.

Il 14 e 15 febbraio, ecco spettacoli teatrali, concerti e visite guidate ai luoghi più iconici, dal centro storico, con le chiese e i vicoli intrisi di storia, fino alle terrazze affacciate sul Golfo.

Non mancano gli angoli dedicati al relax e alle coccole: ristoranti con menu ad hoc, passeggiate romantiche sul lungomare nonché itinerari gastronomici che celebrano i sapori della cucina napoletana.