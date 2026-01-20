Mete romantiche in Europa e in Italia per un weekend di coppia a febbraio, tra voli low cost, treni veloci e hotel senza spendere troppo per San Valentino

iStock Veduta aerea di Trieste con Piazza Unità d'Italia

Organizzare un viaggio in occasione del romantico weekend di San Valentino che quest’anno capita di sabato, non significa per forza spendere cifre elevate. Con un budget inferiore ai 300 euro a coppia, è possibile partire per un’affascinante città europea o scoprire una destinazione italiana, combinando voli low cost, treni ad alta velocità e hotel o appartamenti.

In questo articolo abbiamo fatto una selezione di mete romantiche, perfette per una fuga di coppia, con idee di visita e prezzi indicativi basati su voli, treni e strutture ricettive.

Valencia: San Valentino al sole tra mare e tapas

Se l’idea è trascorrere San Valentino in una città luminosa e mediterranea, Valencia è una scelta perfetta. A febbraio il clima è mite e l’atmosfera rilassata, ideale per una fuga romantica senza folla.

Da Roma, Ryanair offre voli diretti a circa 100 euro (andata e ritorno) a testa. Per l’alloggio, una camera o un appartamento, costa anche meno di 100 euro per una notte.

Valencia è romantica se vissuta lentamente: passeggiate nel Giardino del Turia, una cena a base di tapas e vino locale, oppure un tramonto sulla spiaggia della Malvarrosa. Da non perdere la meravigliosa Città delle Arti e delle Scienze.

iStock

Cracovia: intimità, storia e prezzi super convenienti

Cracovia è una delle città europee più affascinanti e convenienti, perfetta per un weekend romantico sotto i 300 euro. L’atmosfera è intima, raccolta, con un centro storico elegante e suggestivo.

Ryanair vola ad esempio da Roma a Cracovia con tariffe che oscillano intorno ai 120 euro A/R a testa. Gli hotel vicino al centro storico offrono camere doppie per 80-100 euro totali per una notte.

Tra le esperienze più romantiche ci sono una passeggiata nella Piazza del Mercato, una visita al Castello di Wawel e una cena a lume di candela nei ristoranti storici di Kazimierz. Cracovia è perfetta per chi ama la cultura ma cerca anche un’atmosfera calda e autentica.

Siviglia: passione andalusa e scorci da cinema

Siviglia è una delle città più romantiche d’Europa, ideale per San Valentino grazie al suo fascino andaluso, ai colori caldi e al ritmo lento. A febbraio le temperature sono perfette per esplorare la città a piedi.

Da Bologna a Siviglia si può volare con Ryanair con circa 120 euro a testa andata e ritorno per due notti. Per dormire si possono valutare soluzioni più economiche come appartamenti o stanze.

Imperdibili una visita all’Alcázar, una passeggiata serale nel quartiere Santa Cruz e una cena con spettacolo di flamenco. Siviglia è ideale per le coppie che cercano emozioni intense e un’atmosfera sensuale.

iStock

Trieste: eleganza mitteleuropea e romanticismo discreto

Trieste è una delle mete italiane più romantiche e fuori dai soliti itinerari di viaggio, perfetta per un San Valentino diverso dal solito. Il suo mix di cultura italiana e anima mitteleuropea la rende unica.

È facilmente raggiungibile con un treno ad alta velocità di Trenitalia: da Milano Centrale con un Frecciarossa si spendono circa 80 euro A/R a testa prenotando in anticipo. Un residence vicino al centro costa meno di 100 euro per una notte e un hotel in centro storico si può trovare anche a 100 euro se si organizza il viaggio per tempo.

Trieste è perfetta per passeggiare mano nella mano in Piazza Unità d’Italia, sorseggiare un caffè storico e visitare il Castello di Miramare, uno dei luoghi più romantici d’Italia.

Praga: una favola romantica a basso costo

Praga è una delle città più romantiche d’Europa, ideale per San Valentino grazie alla sua atmosfera fiabesca. Ponti storici, vicoli acciottolati e palazzi gotici creano lo scenario perfetto per un weekend di coppia.

Per quanto riguarda i costi, è facile rientrare nel budget. Ryanair, ad esempio, propone voli da Milano Bergamo a Praga a partire da circa 85 euro andata e ritorno per il weekend di San Valentino. Un appartamento vicino al centro costa circa 200 euro in due per un weekend.

A Praga è d’obbligo una passeggiata al tramonto sul Ponte Carlo, magari con una sosta per una cioccolata calda vista Moldava. Romantica anche la salita al Castello di Praga, da cui ammirare i tetti della città, e una cena in una birreria storica dall’atmosfera intima.

Lecce: barocco, luce e atmosfera romantica

Lecce è una destinazione italiana ideale per San Valentino se si cerca bellezza, tranquillità e un tocco di romanticismo autentico. A febbraio la città è silenziosa e ancora più affascinante.

Con Trenitalia, da Bologna si viaggia a Lecce con tariffe da circa 100 euro a persona andata e ritorno. Un grazioso B&B vicino al centro storico costa meno di 50 euro una notte per due persone.

Lecce è perfetta per passeggiare tra chiese barocche, cortili nascosti e ristorantini intimi. Una cena a lume di candela nel centro storico renderà il weekend particolarmente romantico.

iStock

Lubiana: piccola, verde e incredibilmente romantica

Lubiana è una delle capitali più sottovalutate d’Europa. Piccola, verde e curata, è perfetta per un weekend lento e di coppia.

Per raggiungere Lubiana, consiglio un viaggio panoramico in macchina con un prezzo, comprensivo di carburante e bollino autostradale, di circa 150 euro A/R. Per dormire si può optare tra una vastissima scelta che varia tra appartamenti, ostelli, case e anche hotel vicinissimi al centro a meno di 100 euro a notte in doppia.

Da non perdere una passeggiata lungo il fiume Ljubljanica, una salita al Castello di Lubiana per ammirare il panorama e una cena nei ristoranti sul lungofiume.

Porto: romanticismo sull’oceano e vino al tramonto

Porto è una destinazione romantica autentica, perfetta per San Valentino grazie ai suoi panorami sul fiume Douro e all’atmosfera malinconica e poetica.

Da Milano, Ryanair offre voli diretti a partire da 85 euro A/R a testa per trascorrere due notti in città. Per dormire su Booking.com ci sono tantissime soluzioni economiche per un lungo weekend romantico.

Imperdibile una passeggiata al tramonto lungo il fiume, una degustazione di vino Porto nelle cantine storiche e una cena vista oceano.

Perugia: San Valentino intimo tra vicoli medievali

Per chi cerca una meta italiana romantica e poco affollata, Perugia, la città del cioccolato e dell’amore, è una scelta ideale.

Raggiungibile in treno con un Frecciarossa più un FrecciaLink da Milano o da altre destinazioni con un costo medio A/R di circa 100 euro a persona (per due notti). Con 100 euro su Booking.com si trovano graziose soluzioni per dormire non lontano dal centro.

Perugia conquista con i suoi vicoli medievali, le viste panoramiche sull’Umbria e i ristoranti intimi perfetti per una cena romantica.