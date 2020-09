Ryanair, voli in super offerta per i saldi di fine estate

editato in: da

Ryanair lancia i saldi di fine estate, un’occasione imperdibile per prenotare voli a prezzi molto bassi, a partire da 7,99 euro e viaggiare in diverse destinazioni italiane ed europee.

Un modo per salutare la stagione calda, godere ancora della bellezza del mare e dei caldi raggi del sole, oppure scoprire incantevoli cittadine e dare il benvenuto all’autunno che sta per arrivare.

La promozione promossa dalla compagnia aerea sarà valida ancora fino al 16 settembre per viaggiare fino al 31 ottobre: l’ideale per chi ha voglia di fughe (low cost) nel week end, anche in Italia senza rinunciare alla comodità e alla sicurezza di un volo in aereo.

Rimanendo in Italia, da Milano Bergamo si può arrivare ad Alghero, in Sardegna, a soli 9,99 euro (prezzo da intendersi ad andata e a passeggero). Una volta qui si si potrà godere delle meraviglie di questa località dalle mille sfaccettature situata nella straordinaria Riviera del Corallo. Il mare cristallino e i 90 chilometri di meravigliosa costa potrebbero già essere di per sé un’ottima giustificazione a prenotare una vacanza qui. Eppure Alghero è molto di più ed offre luoghi naturali di rara bellezza, nascosti tra piccole cale e grotte. Nota anche come Barceloneta, questa città della provincia di Sassari, si presenta con un centro storico delizioso, circondato da incantevoli e storiche mura di cinta che custodiscono monumenti ed edifici di grande importanza.

Chi ha non ha ancora visto le bellezze di Baden-Baden può prenotare un volo verso questa destinazione della Foresta Nera. Un volo dall’aeroporto di Trapani costa 25,80 euro (a persona, sola andata) ed una volta atterrati all’aeroporto di Karlsruhe Baden-Baden potrete mettervi in viaggio per scoprire la cittadina tedesca, la più piccola delle nove città extra circondariali del Land. Una località molto elegante, ricca di parchi e giardini, perfetta per chi ama fare lunghe passeggiate e ricca di eventi culturali tra cui mostre e concerti. Qui si trovano anche le omonime ed antichissime terme, note in tutto il mondo per le fonti curative.

Perchè poi non approfittare di questa promozione per raggiungere la bellissima Bari? Da Milano Malpensa il costo del biglietto non supera i 7,99 euro a persona (sola andata) ed una volta qui si potrà organizzare una vacanza alla scoperta della bellissima Puglia, nota per le sue località e le spiagge da sogno. Affacciata sul mar Adriatico, Bari si presenta come una piccola Parigi, grazie alle sue architetture, monumenti ed i castelli. Da vedere la Bari Vecchia, che nella notte si trasforma da zona popolare a posto alla moda per i giovani, i luoghi segreti, senza dimenticare una passeggiata sul lungomare per ammirare i palazzi in stile tardo Liberty. Il capoluogo pugliese, poi, è ottimo punto di partenza per visitare luoghi meno noti della regione e lasciarsi incantare dalle meraviglie naturali (e non) del luogo.