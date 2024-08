Alghero: la Piccola Barcellona della Sardegna

In provincia di Sassari, è anche nota come la piccola Barcellona, e qui si parla ancora la lingua catalana: tutti i consigli per una visita ad Alghero

Alghero, situata sulla costa nord-occidentale della Sardegna, in provincia di Sassari, è conosciuta come la “Piccola Barcellona” per la sua forte eredità catalana. La città sulla Riviera del Corallo offre un’atmosfera affascinante e tantissime cose da vedere e fare.

Storia e cultura

La storia di Alghero è strettamente legata alla conquistata dai catalani nel XIV secolo, ed ha mantenuto intatte molte tradizioni e influenze culturali di quel periodo. Ancora oggi, il catalano è parlato dalla popolazione locale e la città vanta numerosi edifici in stile gotico-catalano. Questa eredità è evidente passeggiando per le strette stradine del centro storico, dove si possono ammirare torri, bastioni e chiese.

Il centro storico di Alghero

Il cuore di Alghero è il suo centro storico, circondato da antiche mura e bastioni che offrono una vista spettacolare sul mare. Qui, le stradine acciottolate sono fiancheggiate da edifici storici, negozi di artigianato locale e ristoranti. Tra le vie più significative troviamo via Carlo Alberto, una delle arterie principali, dove si concentrano negozi e attività commerciali, e via Roma, che conduce verso il porto.

Cattedrale di Santa Maria

Situata nel cuore del centro storico, questa cattedrale del XVI secolo è un magnifico esempio di architettura gotico-catalana. Il suo campanile, che si erge sopra la città, offre una vista panoramica imperdibile.

Chiesa di San Francesco

Costruita nel XIV secolo, questa chiesa è famosa per il suo chiostro sereno e suggestivo. Un luogo di pace nel cuore della città, perfetto per una pausa riflessiva.

Palazzo Guillot

Questo edificio storico, situato in Piazza Civica, è un bell’esempio di architettura civile catalana. Oggi ospita il Museo Diocesano, che merita una visita per la sua collezione di arte sacra.

Le mura e le torri

Le mura e le torri di Alghero sono tra le più belle testimonianze della sua storia difensiva. Costruite per proteggere la città dagli attacchi, oggi offrono ai visitatori la possibilità di fare una piacevole passeggiata panoramica. Le torri più note includono la Torre di Porta Terra, che un tempo era l’ingresso principale alla città e che oggi ospita un centro informativo turistico e un piccolo museo che racconta la storia di Alghero. La Torre di San Giovanni è utilizzata per esposizioni temporanee e eventi culturali, e offre una bella vista sulla città e sul mare; mentre la Torre dell’Espero Reial è situata sul lungomare, ed è un esempio di architettura difensiva con vista mozzafiato sulla costa.

Il lungomare

Il lungomare di Alghero è un luogo ideale per una passeggiata rilassante, soprattutto al tramonto. Lungo la passeggiata, si trovano numerosi ristoranti e bar dove gustare deliziosi piatti di pesce fresco accompagnati da un bicchiere di vino locale. Da qui, si può godere di una vista mozzafiato sul mare e sulle vicine torri e bastioni, che creano un’atmosfera romantica e suggestiva, non solo in estate.

Le spiagge di Alghero

Come in tutta la Sardegna, anche le spiagge di Alghero sono bellissime e bagnate da acque cristalline. Vicino alla città si trovano:

Spiaggia di Maria Pia : con la sua sabbia bianca e fine, è una delle più popolari, in un ambiente tranquillo e rilassante. Gli alberi di pino che costeggiano la spiaggia garantiscono un’ombra naturale ideale nelle calde giornate estive.

: con la sua sabbia bianca e fine, è una delle più popolari, in un ambiente tranquillo e rilassante. Gli alberi di pino che costeggiano la spiaggia garantiscono un’ombra naturale ideale nelle calde giornate estive. Spiaggia delle Bombarde : situata a pochi chilometri dal centro, è ideale per le famiglie che la apprezzano per i suoi servizi e le acque poco profonde.

: situata a pochi chilometri dal centro, è ideale per le famiglie che la apprezzano per i suoi servizi e le acque poco profonde. Spiaggia di Lazzaretto è perfetta per chi cerca un po’ più di privacy e tranquillità. La spiaggia è caratterizzata da piccole calette e acque cristalline, ideali anche per chi pratica snorkeling.

La Grotta di Nettuno

La Grotta di Nettuno è una delle principali attrazioni naturali di Alghero. Situata a Capo Caccia, la grotta è accessibile sia via mare che via terra, e ci si arriva attraverso una scalinata di 654 gradini conosciuta come Escala del Cabirol. All’interno della grotta, si possono ammirare spettacolari formazioni di stalattiti e stalagmiti, oltre a un lago sotterraneo. Le visite guidate sono una buona opzione e permettono di esplorare questo meraviglioso mondo sotterraneo.

Parco Naturale Regionale di Porto Conte

Il Parco Naturale Regionale di Porto Conte è un’area protetta che si estende su oltre 5.000 ettari, attrezzato con una varietà di percorsi escursionistici e diverse attività all’aperto. Qui, i visitatori possono esplorare e conoscere la flora e la fauna locale, inclusi i famosi cavallini della Giara. Il parco è anche un luogo ideale per fare snorkeling e immersioni, grazie alla ricca vita marina che popola le sue acque.

Escursioni nei dintorni di Alghero

Nei dintorni di Alghero, ci sono numerose escursioni e gite di un giorno. Una delle più popolari è la visita al Parco Nazionale dell’Asinara, un’isola che offre paesaggi mozzafiato, spiagge incontaminate e la possibilità di avvistare gli asinelli bianchi che popolano l’isola. Altre destinazioni consigliate includono Bosa, un pittoresco borgo medievale sul fiume Temo con le sue case colorate e l’immensa spiaggia; e la valle dei Nuraghi, per la visita alle antiche strutture nuragiche, testimoni di una civiltà millenaria estremamente affascinanti.

Cucina e gastronomia

Piacere per la vista, ma anche per il palato. La cucina di Alghero è un vero e proprio viaggio nei sapori mediterranei. I piatti di pesce fresco sono una specialità locale, con prelibatezze come l’aragosta alla catalana e la burrida, uno stufato di pesce tipico. Non mancano inoltre i piatti a base di carne, come il porchetto sardo, e i malloreddus, una pasta tradizionale sarda, da accompagnare rigorosamente con vino locale.

Artigianato

Nel centro storico si trovano numerosi negozi di artigianato locale: tra tutti i prodotti, meritano una menzione i gioielli in corallo rosso, tipici della zona; ceramiche dipinte a mano e prodotti tipici dell’enogastronomia sarda, come il pane carasau e il formaggio pecorino.

Info pratiche

Come arrivare ad Alghero

Alghero è facilmente raggiungibile grazie al suo aeroporto internazionale, l’Aeroporto di Alghero-Fertilia, che offre collegamenti con numerose città europee. Dall’aeroporto, è possibile raggiungere il centro città in taxi, autobus o auto a noleggio. La Piccola Barcellona non dispone di un proprio porto per traghetti, ma ci si può comunque arrivare via mare grazie ai vicini porti di Porto Torres e Olbia, che offrono numerose tratte da e per il continente italiano, rendendo l’accesso all’isola comodo per chi preferisce viaggiare in nave e con mezzo proprio.

Muoversi ad Alghero

Muoversi ad Alghero è semplice e conveniente. Il centro storico è facilmente esplorabile a piedi; mentre per raggiungere le spiagge e gli altri punti di interesse fuori città è consigliabile noleggiare un’auto. Gli autobus locali offrono un servizio abbastanza affidabile e coprono le principali destinazioni turistiche; ma per spostamenti più rapidi e flessibili all’interno dell’isola, l’auto è ancora la soluzione più comoda.

Quando andare

Il clima di Alghero è tipicamente mediterraneo, con estati calde e inverni miti. La primavera e l’autunno sono i periodi migliori per visitare la città, quando le temperature sono piacevoli e le folle meno numerose, ma il bagno è ancora assicurato. L’estate è ideale per chi ama il mare e le attività all’aperto, ma può essere molto affollata, soprattutto ad agosto. L’inverno è più tranquillo, ma molte delle attività prettamente turistiche potrebbero essere chiuse e sospese.