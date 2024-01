La nuova promo Ryanair per volare via a primavera

Fonte: 123rf L'offerta Ryanair per viaggiare a primavera

Ryanair ha appena lanciato la sua ultima offerta per viaggiare la prossima primavera. La promo flash scade il 1° febbraio e si possono acquistare biglietti aerei per volare tra il 1° marzo e il 31 maggio.

Tantissime le destinazioni che si possono raggiungere a prezzi che partono da 24,99 euro (a tratta), ma anche meno. Tra le numerose mete ce ne sono alcune che, secondo noi, sarebbero perfette per una fuga primaverile. Quali sono e perché andarci proprio in quel periodo.

Alghero, tra mare e storia

Se a primavera il clima lo permette, in Sardegna si fanno già i primi tuffi al mare o comunque nulla vieta di prendere la prima tintarella. A primavera, Alghero è una delle migliori scelte dove andare. La “piccola Barcellona della Sardegna“, come dice il nome”, per via della lingua catalana parlata da un abitante su cinque, ha moltissimo da offrire al turista che la visita.

Fonte: iStock

La città ha un centro storico davvero delizioso, circondato dalle sue famose mura di cinta risalenti all’epoca catalano-aragonese ed è ricco di interessanti monumenti e di edifici storici, dal catalano del Palazzo Guillot al barocco di Palazzo Serra, dal neoclassico del Palazzo Civico al Liberty delle ville di fine ‘800.

Ci sono tre musei da non perdere: il Museo Archeologico di Alghero (MŪSA), ospitato in un antico palazzo, custodisce una collezione di reperti riconducibili ai primi insediamenti umani nel territorio, dal Neolitico fino al Medioevo, il Museo del Corallo, nato per raccontare l’identità di Alghero e il forte legame che ha unito da sempre il corallo a questi luoghi, e il Museo Antoine De Saint-Exupéry, ricavato nella Torre Nuova, eretta nel Medioevo, che racconta il soggiorno dell’autore francese in questa città.

Ma Alghero si trova in una posizione ideale per organizzare escursioni e passeggiate lungo un tratto di costa sarda chiamata Riviera del Corallo, che presenta non poche sorprese.

Alicante, perla della Costa Blanca

Altra meta che vi suggeriamo è Alicante, molto più che una semplice località balneare. Oltre alle spiagge dove rilassarsi a dovere e fare bagni di sole, questa città abbonda di bellezze, a partire dal Castello di Santa Barbara, che domina incontrastato dalla cima del monte Benacantil tutto il territorio. Praticamente visibile da ogni angolo della città, è la più grande fortezza medievale di tutta la Spagna.

Il quartiere de la Santa Creu, la città vecchia, è il più caratteristico: qui svettano tantissime case colorate che sono state edificate dal 1400 al 1700.

Ma Alicante è anche il punto di partenza ideale per visitare altre meraviglie della zona. Si trova proprio nel cuore della Costa Blanca, un tratto leggendario e che vanta ben 200 chilometri di spiagge. Da non perdere è un luogo a circa un’ora di distanza dove vale la pena fare un salto: si tratta del Lago di Torreviejai, un lago rosa, che dà il meglio di sé all’ora del tramonto.

Fonte: iStock

Londra evergreen

Infine, tra i viaggi consigliati per la primavera c’è l’intramontabile Londra, una metropoli dove andare e tornare mille e mille volte perché ogni volta c’è qualcosa di nuovo da scoprire. Con la bella stagione da non perdere sono i suoi meravigliosi parchi e giardini.

Oltre a quelli più conosciuti, ce ne sono altri meno noti che valgono un viaggio. Primo fra tutti, Chelsea Physic Garden, il più antico orto botanico di Londra, fondato nel 1673 dalla Società dei farmacisti. Qui si coltivano piante officinali e diverse zone dove passeggiare.

Un altro parco poco conosciuto è Harcourt Arboretum, 130 acri di terreno con una vastità di specie impressionante. Oltre a poterlo visitare in autonomia, il parco organizza delle sessioni settimanali di Forest Bathing, di respirazione, di yoga, di meditazione e mindfulness.

La primavera è anche la stagione migliore per scoprire il Regent’s Canal, che attraversa quartieri, viuzze, case galleggianti e giardini, come il Mile End Park, una distesa di 32 ettari di verde che durante la Seconda guerra mondiale fu completamente bombardato e che, successivamente, è stato destinato a parco naturale. Lo si può percorrere anche in bicicletta.