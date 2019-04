Ryanair, voli in offerta per partire a Pasqua e durante i ponti

editato in: da

Ryanair ha lanciato un’offerta con centinaia di voli scontati del 20%.

L’offerta scade a mezzanotte e si può partire da aprile e fino alla fine di maggio per decine di destinazioni in Europa. Inclusa la Pasqua, il ponte del 25 aprile e quello del Primo maggio.

Tra le mete più consigliate per questo periodo di fine primavera e inizio estate c’è la meravigliosa isola di Ibiza. Prima che calino le orde di turisti delle notti brave, l’isola è un vero paradiso del relax. Quella che si scopre andandoci fuori stagione è un’isola che rivela tutto un altro volto. Il sole è già tiepido nell’isola delle Baleari. Le sue rinomate spiagge – playa de Ses Salines e Cala Jondal, per esempio, – si rianimano lentamente, svegliandosi dal torpore invernale, offrendo le prime magiche ore in riva al mare. Non c’è la ressa di luglio e agosto, si può già prendere il sole, leggere un libro sdraiati sulla sabbia fine e, i più audaci, si tuffano per un primo bagno. Ci sono voli a partire da 9,99 euro (solo andata) dall’aeroporto di Bergamo, Fiumicino, Torino, Bologna, Pisa e da Venezia Treviso.

È in momento giusto per andare anche a Marsiglia. Multiculturale e multietnica, è la città più cosmopolita e mediterranea della Francia, primo porto francese e tra i principali del Mediterraneo. Non si è spento, anzi è proseguito, consolidandosi, lo scintillìo che ha esaltato la città come Capitale europea della cultura nel 2013 e ora Marsiglia continua ad attirare turisti con i suoi quartieri decadenti ma affascinanti, con i suoi rinnovati docks dove si ergono edifici di design e musei, con il suo affascinante Vieux Port e le mura del castello a picco sula mare. Ma Marsiglia offre anche accoglienti e attrezzate spiagge riparate, da Cassis a Bandol, e il mare selvaggio delle isole del Frioul. Ci sono voli Ryanair in partenza da Fiumicino, Bologna, Catania e Palermo.

Inoltre, Ryanair, ha appena lanciato un servizio di voli in connessione dall’aeroporto di Bruxelles Charleroi per alcune destinazioni che non hanno voli diretti dall’Italia. Significa dunque che si parte con un solo biglietto aereo, che non è necessario imbarcare di nuovo il bagaglio perché arriva direttamente a destinazione e che la scelta delle mete è molto più ampia. Ci sono, per esempio, nuovi voli per Faro, in Portogallo, in partenza da Bologna e Bari oltre che da Bergamo come avveniva finora. Faro è la Capitale dell’Algarve, la costa bella e selvaggia da scoprire soprattutto a piedi, lungo i suoi sentieri panoramici a mezza costa o pieds dan l’eau. Una zona nel Sud del Paese dove il clima è piacevole e regala bellissime giornate all’aria aperta. Scordatevi di fare bagno, però, che comunque è difficile fare anche a Ferragosto.