Instagram-addicted? Questo hotel di Ibiza vi regalerà il boom di like

Paesaggi mozzafiato e tesori architettonici sono delle sicure miniere di “like”, ma per una vacanza a prova di Instagram c’è un hotel di Ibiza che potrebbe regalarvi grandi soddisfazioni.

Si tratta del Paradiso Ibiza Art Hotel, situato nella splendida baia di San Antonio, vicino alle spiagge più belle di Ibiza. I viaggitori di easyJet lo hanno infatti eletto “Miglior hotel per i like su Instagram” nell’ambito dei “Best of Awards” lanciati dal magazine della compagnia.

Qual è la particolarità di questa struttura? I colori sfolgoranti ed estremamente pop che la caratterizzano, e che ricordano quelli di dolcetti e caramelle: si va dal rosa al lavanda, passando il giallo banana, il verde menta e tutte le sfumature candy che possono venirvi in mente. Lo stile è ispirato alla Miami degli anni ’70, ed è fatto di forme sinuose ed estetica dell’eccesso: quanto di più lontano dal radicalismo-chic possa esistere.

Il Paradiso Ibiza Art Hotel è parte del Concept Hotel Group, una catena in cui ogni struttura è ispirata ad un concetto specifico. L’edificio è stato realizzato dal gruppo italo-spagnolo Ilmiodesign, e si colloca a metà strada tra il Modernismo di Miami (MiMo) e il Gruppo Memphis, con una facciata ondulata che fa il verso all’Art Déco.

A regalare grandi scatti ed una cascata di like oltre agli interni iper colorati è la terrazza dell’hotel, con la bellissima piscina rosa e i lettini balinesi. Grandi soddisfazioni potrebbero arrivare anche dal cinema all’esterno o dal centro per tatuaggi presente nella struttura di Ibiza.

Che dire poi delle suites, con bordi del letto increspati, altoparlanti, frigoriferi Smeg e bagni sfolgoranti?

La particolarità della struttura, comunque, non si limita alla sola sfera estetica: il Paradiso Art Hotel è infatti un luogo in cui si celebrano arte e creatività. L’artista Iñaki Domingo e la regina Diana Kunst sono il fiore all’occhiello del programma dell’hotel, che ospita lavori di 60 artisti internazionali. Gli ospiti potranno inoltre usufruire della libreria e prender parte a workshop con artisti locali.

A disposizione di questi ultimi, inoltre, l’hotel mette la Zero Suite: un cubo trasparente in cui possono alloggiare gratuitamente a patto che si lascino ammirare mentre sono all’opera. Insomma, di materiale per scatti e storie su Instagram ce n’è in abbondanza!