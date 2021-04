Ryanair, tantissime rotte low cost per l’estate 2022

editato in: da

Ryanair ha annunciato il nuovo operativo voli per l’estate 2022. Avete capito bene. Già oggi si possono prenotare le vacanze non soltanto dell’estate che sta arrivando, ma anche di quella successiva.

La compagnia opererà oltre 10mila voli alla settimana su 500 rotte verso le destinazioni più richieste, con ulteriori rotte che saranno annunciate nei prossimi mesi. Tutte le rotte possono essere prenotate fino a ottobre 2022.

I voli includeranno totte verso le mete di mare più popolari, come Ibiza, Lanzarote, Malta e le isole greche, e verso le città d’Italia e d’Europa, come Barcellona, Lisbona, Berlino, Cracovia, Siviglia e le nostre città come per esempio Napoli, Venezia, Roma, e molte altre ancora.

Per festeggiate il lancio dell’operativo estivo 2022, Ryanair ha annunciato un’offerta speciale con tariffe a partire da 29,99 euro per i viaggi fino alla fine di ottobre 2022, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di giovedì 29 aprile.