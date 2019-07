Vacanze a Ibiza, l’isola più amata dai vip quest’estate

editato in: da

Ibiza si riconferma meta preferita dai vip per le vacanze estive: è qui che tantissime celebrità si radunano durante i mesi più caldi, per godersi intere giornate al sole e lunghe notti all’insegna del divertimento, tra alcuni dei locali più esclusivi del mondo.

L’estate 2019 vede tantissimi personaggi famosi approdare sulle coste della splendida isola delle Baleari, al largo del mar Mediterraneo. Non ci dovrebbe stupire: qui possiamo trovare alcune splendide spiagge di sabbia bianca, dove trascorrere momenti di relax tra un pomeriggio passato ad abbronzarsi e tuffi nelle acque cristalline assieme agli amici. E la sera, quando il sole tramonta, inizia il movimento: Ibiza è rinomata in tutto il mondo per la movida notturna, perché a pochi passi dalle spiagge ci sono diversi locali che organizzano serate esclusive, con musica dal vivo e tante altre sorprese.

Proprio in questi giorni, Wanda Nara e suo marito Mauro Icardi si stanno godendo le loro vacanze. Dopo aver girato in lungo e in largo tra Giappone e Polinesia, la coppia più famosa del calcio italiano è approdata a Ibiza e ha deciso di solcare le sue splendide acque a bordo di un gommone, per avere la propria privacy. Non è mancato naturalmente un tour alla vicina Formentera, che offre molte splendide sorprese ai propri visitatori.

Altra presenza immancabile per l’estate d’Ibiza è stata Belen Rodriguez, che da diversi anni trascorre qui parte delle sue vacanze. Stavolta, assieme a lei e al piccolo Santiago, è riapparso Stefano De Martino. I due ex coniugi stanno vivendo un ritorno di fiamma che ha entusiasmato migliaia di persone, e la loro vacanza alle Baleari è più bollente che mai. Tra giornate passate sotto il sole rovente e momenti di divertimento in acqua con il figlioletto Santi, la bella showgirl e il ballerino napoletano si sono concessi un lungo periodo di relax.

Anche Diletta Leotta è in vacanza ad Ibiza, in compagnia degli amici – e di una persona molto speciale. La bellissima giornalista sportiva è finita infatti al centro del gossip rosa per il suo presunto flirt con il pugile Daniele Scardina, sebbene entrambi abbiano parlato solo di una splendida amicizia. A far nascere i sospetti su quella che è stata prontamente definita dai giornali la coppia dell’estate sono state proprio le foto che i due hanno scattato tra le acque cristalline delle Baleari.

La famiglia Bonolis ha già finito il suo periodo a Ibiza, e ora si è spostata a Formentera. Negli ultimi giorni, Sonia Bruganelli ha pubblicato molte foto che ritraevano lei, Paolo Bonolis e i loro figli intenti a godersi il caldo sole estivo delle Baleari, tra un cocktail e un tuffo in piscina. Chi invece non è ancora arrivato, ma ha già annunciato la sua futura presenza, è la famiglia Lucia-Ferragni. Chiara e Fedez, assieme al loro piccolo Leone, sono in tour tra Umbria e Sicilia, e la loro prossima tappa saraà proprio Ibiza.