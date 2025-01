Ryanair, nuova promozione flash entro il 16 gennaio

Ryanair ha lanciato una promozione flash con tariffe convenienti per viaggiare in questi ultimi mesi invernali, tra capitali culturali e mete al caldo

Fonte: iStock Anche la città di Porto tra le mete da raggiungere con l'offerta Ryanair

Le feste saranno anche finite, ma la voglia di viaggiare no! Ryanair torna con una conveniente promozione flash, perfetta per chi sta già pianificando le prossime vacanze. Grazie a questa offerta, avete tempo fino alla mezzanotte del 16 gennaio 2025 per acquistare i vostri biglietti aerei a partire da 16,99 euro, una tariffa estremamente vantaggiosa che vi permetterà di raggiungere le vostre mete preferite nel periodo compreso tra il 15 gennaio e il 31 marzo 2025.

L’offerta è valida su tutto il network Ryanair che conta ben 235 località, dalle mete di mare per cominciare a respirare l’aria estiva alle destinazioni perfette per vedere comparire le prime fioriture primaverili, fino alle città dove quest’anno si festeggiano grandi eventi culturali. Siete pronti a fare le valigie o gli zaini? Scopriamo insieme alcune delle destinazioni più interessanti da raggiungere sfruttando l’offerta Ryanair!

Da Pisa a Porto

Il Portogallo è una meta sempre perfetta, ma quando visitato in bassa stagione lo è ancora di più. Grazie all’offerta flash di Ryanair, da Pisa potrete raggiungere con un volo low-cost da 16,99 euro la splendida città di Porto, una destinazione sempre più visitata insieme a Lisbona. Dedicatele almeno un paio di giorni: passeggiate tra le strade del centro storico, un continuo salire e scendere che vi sarà molto utile per digerire le deliziose specialità tipiche della città, in primis la classica francesinha (un panino simile al croque monsieur francese, ma accompagnato da una salsa).

Attraversate il ponte Dom Luís I, lo spot perfetto dove ammirare il tramonto sul fiume Douro e sulla città, andate alla ricerca delle chiese più belle dove le facciate sono arricchite degli iconici azulejos e lasciatevi travolgere dalla vitalità serale della città, giovane e dinamica. Se avete qualche giorno in più a disposizione e amate il vino, salite su un treno e raggiungete la vicina valle del Douro per partecipare a una degustazione di vini tipici.

Da Milano Bergamo a Zagabria

Volete celebrare l’arrivo della primavera partecipando a un evento particolare? Dall’aeroporto di Milano Bergamo potrete volare verso Zagabria acquistando un biglietto a partire da 14,99 euro. La capitale croata, dal 19 al 23 marzo 2025, ha in serbo per i visitatori il Festival of Lights.

Gli artisti che parteciperanno all’evento trasformeranno le zone più belle della città con installazioni luminose uniche e originali. Grazie a loro, il centro storico si trasformerà in una tela dove la luce regalerà spettacoli straordinari, tante immagini colorate che arricchiranno monumenti, le facciate dei palazzi nobiliari, le statue, oltre che i parchi pubblici.

Da Venezia Treviso a Vienna

Se non siete mai stati a Vienna, questa è l’occasione perfetta per rimediare. Durante il 2025, infatti, l’elegante capitale austriaca omaggia il re del valzer Johann Strauss II che proprio quest’anno celebra il suo 200° compleanno. Vienna, capitale europea della musica, ha creato un programma ricco di eventi. Nei mesi di febbraio e marzo ci saranno tanti balli viennesi sulle note di Strauss, spettacoli teatrali all’Odeon e la mostra al Museo del Teatro.

Che siate interessati o no alla musica, Vienna resta comunque una capitale da visitare grazie alla sua offerta artistica e culturale e per il suo fascino senza tempo.