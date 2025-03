Ryanair, promozione last minute per la Festa della Donna

Per la Festa della Donna mettete da parte i fiori e regalate un viaggio con la promozione last minute di Ryanair: tanti biglietti con il 20% di sconto

Fonte: iStock La cittadella di Amman

State pensando di fare un regalo speciale per la Festa della Donna? Noi vi consigliamo di lasciar perdere i fiori e di regalare un bel viaggio approfittando della promozione last minute lanciata da Ryanair. Con questa offerta, avete tempo fino alla mezzanotte del 7 marzo 2025 per acquistare i vostri biglietti aerei con il 20% di sconto, un’opportunità vantaggiosa che vi permetterà di raggiungere tantissime mete europee tra il 6 marzo e il 30 aprile 2025.

Come sempre, lo sconto è valido su tutto il network Ryanair che conta ben 235 località, dalle capitali più belle, in questo periodo rese ancora più splendide dai colori della primavera, alle destinazioni dove fare un viaggio nel tempo e perdersi tra i tesori archeologici delle antiche civiltà. Qui trovate i nostri consigli su alcune delle destinazioni più interessanti da raggiungere sfruttando la promozione last minute di Ryanair!

Da Bologna ad Amman, Giordania

Un tempo semplice tappa di passaggio verso i templi di arenaria di Petra o per le sabbie del deserto del Wadi Rum, la capitale della Giordania, Amman, si è trasformata in un vero e proprio centro intellettuale e artistico del Medio Oriente grazie a un boom creativo che ne ha trasformato le atmosfere. I cambiamenti hanno attirato migliaia di nuovi visitatori che, anche grazie alla famosa ospitalità giordana, sono diventati grandi fan di questa città. Se siete curiosi di scoprirla, potete approfittare dell’offerta Ryanair che vi permetterà di volare da Bologna ad Amman con biglietti a partire da 16,99 euro.

Da Roma Fiumicino a Berlino

Una volta trascorso il freddo periodo invernale, Berlino si trasforma. Quelli di marzo e aprile, infatti, sono i mesi ideali per visitare questa capitale dal fascino urbano unico. Oltre alle classiche cose da fare e da vedere, dal muro ai numerosi musei, in questo periodo potrete festeggiare l’arrivo della primavera in un modo davvero speciale. Dal 29 marzo al 4 maggio 2025, Berlino propone il Festival di Primavera con tante attrazioni e opportunità di divertimento per grandi e bambini. Tra queste un luna park con oltre 60 giostre, dalla ruota panoramica alle montagne russe.

Da Milano Bergamo a Lappeenranta

Non solo mete conosciute. Per esempio, da Milano Bergamo potrete volare verso la Finlandia, atterrando a Lappeenranta. Questa città dal fascino portuale, che ospita musei, botteghe e ristoranti, è la porta d’accesso a una regione bellissima: la Regione dei Laghi. Per scoprirla potete partecipare ai diversi tour organizzati in partenza proprio da Lappeenranta. Questi percorrono il lago Saimaa, il più grande del Paese e il quarto più grande d’Europa.

Potete scegliere i classici tour in giornata, che vi permetteranno di esplorare alcune delle bellezze naturali del lago, oppure di più giorni su barche create ad hoc con tutto il necessario per il pernottamento. Chi ama pescare, invece, può partecipare a uno dei tanti fishing tour proposti oppure, chi ricerca il massimo del relax, può fare un’esperienza unica noleggiando la barca-sauna. Queste si chiamano Floating Sauna e sono una vera e propria sauna costruita all’interno di una barca in movimento. Le imbarcazioni partono quotidianamente dal porto di Lappeenranta.