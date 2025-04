Come sempre, i biglietti a partire da 19,99 euro sono validi su tutto il network Ryanair che conta ben 235 località , dalle capitali più belle alle mete di mare dove cominciare a sentire sulla pelle il calore dell’estate. Qui trovate i nostri consigli su alcune delle destinazioni più interessanti da raggiungere sfruttando l’offerta flash di Ryanair!

Il modo migliore per salutare l’inverno e accogliere la primavera lo sappiamo tutti qual è: prenotare un viaggio! Oggi è la giornata ideale per essere spontanei e acquistare quel famoso biglietto aereo che avete in mente da un po’ grazie all’ offerta flash appena lanciata da Ryanair . Con questa promozione, avete tempo fino alla mezzanotte del 3 aprile 2025 per assicurarvi i vostri biglietti aerei a prezzi vantaggiosi, che vi porteranno nelle più belle mete europee tra il 3 aprile e il 31 maggio 2025 .

Da Milano Bergamo a Castellon

Se avete voglia di Spagna, ma non volete andare nei luoghi troppo affollati (almeno in questa stagione) abbiamo la destinazione adatta a voi raggiungibile con l'offerta flash di Ryanair dall'aeroporto di Milano Bergamo. Avete mai sentito parlare di Castellon? La provincia situata a nord della regione valenciana vanta un tratto costiero composto da un misto di tranquille calette e località turistiche sviluppate.

Tra queste citiamo Peñíscola, un'affascinante cittadina medievale cinta da mura, arroccata su uno stretto istmo roccioso, Benicàssim, famosa soprattutto d'estate grazie ai concerti organizzati durante il Festival Internacional de Benicàssim, e Morella, un borgo dal fascino senza tempo.

Da Bari a Dubrovnik

Dall'aeroporto di Bari, invece, potrete raggiungere a prezzi vantaggiosi la splendida città croata di Dubrovnik prima che venga assalita dal turismo estivo. Questa racchiude un piccolo centro storico, riconosciuto Patrimonio dell'UNESCO, custodito all'interno di robuste mura medievali sulle quali potrete camminare e godere della vista panoramica che si aprirà davanti a voi sull'azzurro intenso dell'Adriatico.

Se siete fan della serie Il Trono di Spade, inoltre, potrete partecipare a diversi tour per vedere dal vivo le location della serie, oppure semplicemente godere delle atmosfere della città tra nobili palazzi barocchi, musei, gallerie e un irresistibile profumo di pesce fresco, grigliato come solo i croati sanno fare! Non dimenticate il costume da bagno, i più temerari potrebbero considerare anche un tuffo da uno dei moli della città.

Da Venezia a Vienna

Vienna è sicuramente una delle capitali europee più belle da visitare in primavera. La città si risveglia e i suoi numerosi parchi urbani sono perfetti per trascorrere il proprio tempo all'aria aperta. Ovviamente, se volete vedere uno dei giardini più belli, dovrete andare al Palazzo di Schönbrunn, l'ex residenza imperiale. Se la visitate durante il periodo di Pasqua potrete scoprire i suoi mercatini, ricchi di delizie tipiche preparate in questo periodo, oppure salire sulle giostre al Prater.

Oltre a essere uno dei polmoni verdi più importanti della città, il Prater è anche uno dei lunapark più antichi d'Europa. Potrete trascorrerci una giornata intera senza mai annoiarvi! Sono presenti ben 250 attrazioni, oltre che stand gastronomici e locali dove fare una pausa tra una giostra e l'altra e provare le specialità tipiche austriache.