Ryanair, nuove offerte: si vola da 4,99 euro fino a giugno

Gennaio sembra non finire mai, e la prossima stagione calda pare essere ancora così lontana da darci l’idea che sia solo un miraggio. In questi casi, potrebbe essere una buona soluzione iniziare a programmare un break primaverile, per staccare la spina e concedersi qualche giorno di relax. Con le offerte Ryanair, d’altronde, l’Europa è a portata di mano e non potrete fare a meno di rimanere stupiti.

La compagnia aerea low cost torna infatti a sorprenderci con una delle sue promozioni imperdibili per volare su tutto il suo network europeo. Prenotando entro il 2 febbraio 2020, potrete trovare centinaia di biglietti a prezzi speciali, a partire da appena 4,99 euro. L’offerta è valida per tutti i voli in partenza nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2020, e vi permetterà di raggiungere decine di splendide mete per un weekend all’insegna del divertimento e dell’avventura.

Voi dovete solamente scegliere la destinazione e preparare le valigie: siete pronti ad una vacanza da sogno? Da Milano Bergamo, ad esempio, potete raggiungere la splendida Brno a partire da 4,99 euro. Se avete già visitato Praga, questa è una meravigliosa alternativa per respirare ancora una volta l’atmosfera di un Paese magico come la Repubblica Ceca. La città sorge ai piedi di una collina, all’ombra della celebre Fortezza dello Spielberg, un ex centro di detenzione che ospitò, tra gli altri, anche Silvio Pellico – proprio qui scrisse parte della sua opera letteraria Le mie prigioni.

Siete mai stati in Svezia? Questa potrebbe essere l’occasione giusta per conoscere un luogo delizioso come Göteborg, uno dei centri principali del Paese. Qui moderno e antico si intrecciano perpetuamente, dando vita ad una città cosmopolita dai mille volti: accanto ad un pregevole centro storico che raccoglie alcune delle più belle testimonianze della tradizione svedese, ecco svettare edifici futuristici che segnano il passo con l’avanguardia. E naturalmente non mancano tantissimi appuntamenti culturali, occasioni di intrattenimento per grandi e piccini. Da Pisa, potete volare verso Göteborg da appena 8,99 euro.

Infine, potete concedervi la meraviglia di una delle città culturali più importanti d’Europa. Stiamo parlando della sempreverde Vienna, un luogo accogliente e ricco di sorprese per tutti i gusti. Tra musei affascinanti e palazzi antichi, misteriosi castelli e verdi spazi all’aperto, qui c’è proprio tutto ciò che potete desiderare. Se l’idea vi stuzzica, dovreste affrettarvi: partendo da Roma Fiumicino, potete viaggiare da appena 7,12 euro.