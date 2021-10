Ryanair lancia la nuova offerta lampo per viaggiare in Europa

Ryanair ha lanciato una nuova offerta last minute per raggiungere alcune delle destinazioni europee più amate dai turisti italiani a prezzi davvero stracciati. Chi desidera usufruire dell’offerta non deve fare altro che collegarsi al sito della compagnia low cost e prenotare il volo entro la mezzanotte del 21 ottobre 2021, per accaparrarsi posti a partire da 9,99 euro e viaggiare verso la meta prescelta dal 1° al 30 novembre 2021. Un’occasione da cogliere ‘al volo’ per trascorrere emozionanti soggiorni in una località unica.

Se tra i sogni nel cassetto c’erano città come Barcellona o Parigi, questo potrebbe essere il momento perfetto per raggiungerle senza dover spendere una fortuna. Oppure si può andare alla scoperta di Riga, la splendida capitale della Lettonia e la città più grande delle Repubbliche Baltiche, oltre che principale centro culturale, politico ed economico del Paese. Soprannominata “la Parigi del Baltico”, vanta un centro storico dalla doppia anima, medievale e Art Nouveau, riconosciuto patrimonio UNESCO, ed è costellata di edifici in cui gotico, barocco e liberty si fondono armoniosamente.

Tra le mete a partire da 9,99 euro, da raggiungere dai principali aeroporti come quello di Milano Bergamo e Roma Ciampino, c’è anche Bruxelles, capitale d’Europa e del Belgio, ricca di attrazioni imperdibili come la Grand Place, la splendida piazza del mercato dove si affacciano i palazzi delle corporazioni e l’Hotel de Ville, ovvero il municipio, che richiama l’attenzione dei visitatori per la sua magnificenza.

Chi viaggia da Napoli, Bari o Palermo, può volare a queste tariffe convenienti verso l’ambita Valencia, imperdibile in ogni periodo dell’anno. Culla spagnola delle arti, della scienza e dello sport, è una delle città di riferimento del Mediterraneo, con un clima da sogno, spiagge meravigliose e monumenti unici. È conosciuta e apprezzata dai turisti di tutto il mondo per la Città delle Arti e delle Scienze, un esempio impressionante di architettura moderna progettato dall’architetto Santiago Calatrava, composto da cinque differenti strutture futuristiche, fra cui un planetario, un parco oceanografico e un museo scientifico interattivo.

Come dicevamo, per usufruire dell’offerta Ryanair bisogna necessariamente prenotare entro la mezzanotte di oggi (21 ottobre), per viaggiare a prezzi stracciati dal 1° al 30 novembre 2021. In ogni caso, prima di programmare un viaggio, è consigliato informarsi sulle regole di ingresso di ciascun Paese e sulle misure richieste dal nostro Ministero della Salute, una volta rientrati in Italia.