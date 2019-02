Ryanair, centinaia di offerte low cost per volare a San Valentino

editato in: da

Ryanair ha lanciato un’offerta per festeggiare San Valentino con un viaggio. Centinaia di voli low cost per tante destinazioni in Europa – e non solo – a partire 9,99 euro.

Abbiamo scelto le mete più romantiche, ma anche un po’ insolite, dove andare per la festa degli innamorati.

Senza andare troppo lontano, la meta più indicata dove festeggiare San Valentino è Napoli. Con il suo golfo così romantico a cui si sono ispirati artisti, poeti e musicisti, con la sua cucina afrodisiaca che riscalderà anche i cuori più tiepidi, con i suoi angoli e vicoli pittoreschi dove scattare decine di selfie. Per la festa degli innamorati organizzano persino alcuni tour inediti, come quello sui luoghi de “L’amica geniale”. Dicono che sia una “Passeggiata d’amore nei luoghi di una grande amicizia in una incantevole città fatta di storia, arte e emozioni”. Bisogna assolutamente provarla. Ci sono voli Ryanair per Napoli dall’aeroporto di Milano Bergamo e da Venezia Treviso.

Vicina ed esotica è Marrakech. La “città rossa” è la meta per eccellenza per festeggiare la giornata degli innamorati. Per non cadere nei cliché, scegliete di soggiornare in un riad da sogno. A Marrakech ce ne sono tantissimi, ma tra i più esclusivi vi segnaliamo il Dar Darma, una dimora da mille e una notte nel cuore della Medina. Per San Valentino organizzano un’avventura chiamata “Due cuori e una mongolfiera”, che comprende il soggiorno in una delle sei raffinate suite, arredate secondo i canoni della tradizione marocchina, un volo in mongolfiera per ammirare la città dall’alto, seguito da una tipica colazione berbera e un tour de La Palmeraie di Marrakech in quad o in cammello per finire con un intrigante aperitivo a lume di candela sulla terrazza del riad. Ci sono voli low cost per Marrakech da Bergamo, Roma Ciampino, Catania, Pisa e Napoli.

Chi cerca scorci romantici, però, ne troverà un’infinità a Praga. Il Ponte Carlo illuminato la sera, ma anche il Ponticello degli Innamorati sulla Certovka, carico di lucchetti agganciati alla ringhiera come pegno d’amore. Gli stretti vicoli avvolti ancora nella bruma invernale, le caffetterie, i ristorantini, le botteghe artigiane dove farsi un regalo, le barche che scorrono sul fiume, il castello con le sue mura, le passeggiate in collina, le carrozze trainate dai cavalli: Praga è la destinazione per eccellenza per gli innamorati, con quell’atmosfera magica per cui questa città è nota. Sono tanti gli scorci da scoprire mano nella mano a San Valentino. Ci sono voli diretti in partenza da Bergamo, Ciampino, Pisa e Trapani.