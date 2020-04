Alla scoperta del Nord Italia, i luoghi più romantici di una terra unica

Viviamo in un Paese meraviglioso! Non c'è altro esordio da poter utilizzare quando si parla di. Borghi colorati, mare limpido, natura incontaminata e tanta, tanta storia. Eppure tutto questo continua a rimanere riduttivo di fronte a quello che la nostra nazione può offrire. La verità è che non basterebbero pagine e pagine per descriverne bellezza e atmosfera. L'Italia è un'esplosione di meraviglie uniche e che tutto il mondo ci invidia. Oggi vogliamo focalizzarci sulche tra montagne, laghi e città pittoresche regala gioielli straordinari. In particolare vogliamo parlarvi dei luoghi settentrionali più romantici, anche se ammettiamo che è stato molto difficile sceglierne alcuni, visto e considerato che di perle magiche ce ne sono tantissime. A partire da Venezia , dove il sentimentalismo regna sovrano tra canali e gondole tradizionali.