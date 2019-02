“L’amica geniale”: a Napoli organizzano il tour di San Valentino

editato in: da

“Passeggiata d’amore nei luoghi di una grande amicizia in una incantevole città fatta di storia, arte e emozioni”.

Questo lo spirito del nuovo “Lila & Lenù brilliant tour”, l’itinerario turistico nato sulla scia della fiction Tv – e dei romanzi – regina di ascolti “L’amica geniale”.

SiViaggia ha raccontato un po’ quali sono i luoghi in cui è ambientato il primo capitolo del romanzo di Elena Ferrante, tra Napoli, il quartiere popolare di Rione Luzzatti, Ischia e altri ancora.

Ora, chi vuole, può prendere parte a un tour sui luoghi delle due protagoniste Lila e Lenù in occasione della festa di San Valentino. Un festa degli innamorati un po’ diversa dal solito, questa.

L’idea di organizzare il tour è venuta a una nota libreria di Napoli, Colonnese, ed è proprio da qui che parte il tour sui luoghi de “L’amica geniale”, in via San Pietro a Majella 32-33, la passeggiata inizia da Port’Alba, dove Lenù ottiene il suo primo impiego e dove impara ad amare i libri. Tappa obbligata alla Galleria Principe di Napoli, che negli Anni ‘60 era il luogo più alla moda di Napoli, poi via Toledo, l’arteria che collega la città antica a quella ottocentesca, con pausa nella storica pasticceria Pintauro per assaggiare la sfogliatella evocata nel bar Solara.

Nella piazza Municipio si visita Palazzo San Giacomo, attuale sede del Comune e luogo di lavoro del papà di Lenù. Poi piazza del Plebiscito dove sono esposte delle stampe di foto d’epoca per immaginare Napoli com’era ai tempi delle amiche geniali, per poi rimanere incantati dal fascino retrò del Caffè Gambrinus, che mantiene intatto l’antico stile Liberty.

Il tour prosegue verso piazza dei Martiri, il “salotto buono” della città, dove Lila riesce a compiere il suo riscatto sociale aprendo il proprio negozio di scarpe alla moda.

Infine, si giunge sul lungomare, percorso anche da Lenù con le sue figlie, per far vedere loro l’immensa bellezza di Napoli, una città che ha sempre qualcosa di nuovo da mostrare. Come i luoghi de “L’amica geniale”.

Il tour è previsto per domenica 17 febbraio alle 10.30. Costa 15 euro per gli adulti e 8 per i ragazzi. La prenotazione è obbligatoria.