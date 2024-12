Le 10 rotte più trafficate del 2024: una è europea

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Top 10 delle rotte più trafficate del 2024

Per motivi di lavoro in primis, di viaggi e personali, gli aerei sono ormai uno dei mezzi di trasporto più diffusi tanto per le tratte brevi quanto per le più lunghe. Il traffico aereo è in aumento ma alcuni trend mostrano la preferenza di determinati spostamenti rispetto ad altri. Quali sono le tratte più trafficate del 2024? A svelarlo è uno studio condotto da OAG che ha confrontato in primis i dati tra il 2019 e il 2023 e poi quelli dell’ultimo anno osservando a livello internazionale quali sono stati i voli più richiesti.

L’unica rotta europea tra le 10 in classifica

L’unica rotta europea che rientra tra le 10 più trafficate del 2024 conquista l’ultimo gradino del podio. Si tratta di quella che collega New York JFK-Londra Heathrow. Mentre a dominare la scena sono soprattutto tratte che riguardano destinazioni asiatiche o il Medio Oriente, la connessione transatlantica che collega gli USA con l’Europa resta piuttosto rilevante.

Un risultato significativo, soprattutto se si considera che Londra Heathrow ha consolidato il suo ruolo come hub di riferimento per i viaggiatori del continente. Il dato gli permette di raggiungere però solo il decimo posto, a dominare le scene continuano ad essere Jeddah-Il Cairo e Dubai-Riyadh che primeggiano e mostrano l’importanza crescente degli spostamenti turistici e business verso il Medio Oriente.

La top 10 delle rotte aeree più trafficate

La curva relativa al settore dal traffico aereo è in crescita: i dati sono incoraggianti per quanto riguarda il 2024 e a dominare la scena è stata soprattutto la zona dell’Asia seguita poi da Africa, Medio Oriente, Nord America ed Europa. In cima alla classifica troviamo il collegamento tra Hong Kong e Taipei: il collegamento è il simbolo della crescita dei viaggi internazionali in Asia, che consolidano il loro predominio nel settore. Secondo posto per la rotta Il Cairo e Gedda con 5,5 milioni di posti.

Un collegamento strategico tra Africa e Medio Oriente che registra un interessante +14% rispetto all’anno precedente. Terzo posto per Seoul Incheon – Tokyo Narita con 5,4 milioni di posti. Un aumento considerevole con un +30% confrontato al 2023 e del 68% rispetto al 2019. Il fenomeno mostra un interesse considerevole per i viaggi tra Corea del Sud e Giappone. Si inserisce poi la rotta Kuala Lumpur -Singapore Changi con un incremento del 10% seguita poi da Bangkok -Hong Kong con 4,2 milioni di posti e un aumento del 29%.

Ecco nei dettagli la top 10 con i numeri relativi:

Hong Kon – Taipei 6.781.577 posti Il Cairo – Jeddah 5.469.274 posti Seoul Incheon – Tokyo Narita 5.410.456 posti Kuala Lumpur – Singapore 5.382.163 posti Seoul Incheon – Osaka 4.982.769 posti Dubai – Riyadh 4.306.599 posti Bangkok – Hong Kong 4.201.802 posti Jakarta – Singapore 4.069.071 posti Bangkok – Singapore 4.033.344 posti New York JFK – Londra Heathrow 4.011.235 posti

Analizzando I dati condivisi da OAG è evidente come sia la popolazione asiatica quella che viaggia di più al mondo mentre Il Cairo è da considerare l’hub africano per eccellenza. Il 2024 è arrivato ai titoli di coda e i bilanci per il campo dei viaggi hanno mostrato una crescita significativa tanto da aver portato a parlare di overtourism e di soluzioni green per contrastare l’aumento dei voli che causano un impatto significativo sull’inquinamento.