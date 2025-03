È nata una nuova compagnia aerea, ed è premium

Fonte: iStock L'Indonesia avrà una nuova compagnia aerea

Sebbene la maggior parte dei turisti internazionali arrivi a Bali, l’Indonesia offre molto più di una sola isola affascinante. Negli ultimi anni il Paese ha vissuto un vero e proprio boom di visite, un dato che non è passato inosservato soprattutto se consideriamo il debutto di una nuova compagnia aerea. Si chiama Indonesia Airlines, un vettore premium che opererà esclusivamente su rotte internazionali con l’ambizione di servire entro i primi cinque anni di attività 48 destinazioni in 30 paesi.

A investire nel progetto è stato Calypte Holding, una società con sede a Singapore specializzata in energie rinnovabili, aviazione e agricoltura. La società ha costituito una filiale chiamata PT Indonesia Airlines Group, che avrà sede all’aeroporto internazionale Soekarno-Hatta di Jakarta.

I dettagli sulla nuova compagnia aerea

Per ora la nuova compagnia aerea dell’Indonesia è nata solo sulla carta, ma l’intenzione della società è quella di acquisire gradualmente una flotta di 20 aeromobili. La flotta proposta dovrebbe comprendere 10 aeromobili a fusoliera stretta Airbus A321neo o A321LR e 10 aeromobili a fusoliera larga A350-900 o Boeing 787-9.

La compagnia aerea nasce in un contesto di continua crescita della capacità internazionale: i dati forniti da OAG Schedules Analyser indicano che il numero di posti in partenza raggiungerà quasi 14,8 milioni durante la stagione estiva del 2025. Questo dato rappresenta un aumento del 10,7% su base annua e un incremento del 6,3% rispetto ai livelli del 2019. La ripresa dei viaggi aerei internazionali dell’Indonesia è stata, infatti, tra le più forti nel Sud-est asiatico, seconda solo al Vietnam, che ora si attesta al 13% al di sopra dei livelli pre-pandemia.

L’obiettivo di Indonesia Airlines è quello di rimodellare il settore dell’aviazione del Paese, fornendo un’alternativa ai viaggiatori in cerca di voli internazionali di alta qualità. Il tutto puntando sui viaggi premium, su aeromobili moderni e un’espansione strategica, tutti fattori fondamentali per colmare il divario tra l’Indonesia e i mercati globali, per competere con le principali compagnie aeree a servizio completo della regione e per sostenere i settori turistici e commerciali in crescita della nazione.

Quali sono le rotte internazionali coperte dalla compagnia

Ancora non si hanno notizie certe sulle rotte internazionali che verranno coperte dalla compagnia aerea. Quello che si sa da una dichiarazione del CEO della società è che l’idea è quella di combinare il lusso del viaggio in un jet privato con il comfort dell’aviazione commerciale, offrendo un’esperienza di viaggio impareggiabile a tutti i passeggeri. Per realizzare questa visione, Indonesia Airlines ha avviato il reclutamento di professionisti dell’aviazione esperti. La compagnia aerea mira a costruire, infatti, un team con la competenza e la dedizione necessarie per fornire un servizio eccezionale e mantenere elevati standard operativi.

A partire dall’estate del 2025, si prevede che 60 compagnie aeree opereranno voli internazionali da e verso l’Indonesia. Le principali sono AirAsia Indonesia, Garuda Indonesia, Singapore Airlines e AirAsia (Malesia). Oltre alla nascita della compagnia Indonesia Airlines, diverse nuove rotte internazionali verranno inaugurate durante la stagione estiva tra le quali Bangkok Don Mueang (DMK) – Bali Denpasar (DPS), Bali Denpasar (DPS) – Guangzhou, Cina e Ho Chi Minh City (SGN) – Bali Denpasar (DPS).