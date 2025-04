Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Fonte: iStock Interno internazionale dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino

La famosa classifica annuale dei migliori aeroporti del mondo per il 2025, redatta da Skytrax – organizzazione internazionale di classificazione del trasporto aereo fondata nel 1989 e con sede a Londra – ha evidenziato l’eccellenza di numerosi scali internazionali. Tra questi, troviamo anche l’aeroporto di Roma Fiumicino, che si posiziona all’ottavo posto, confermando l’impegno dell’Italia nel fornire servizi aeroportuali di alta qualità ed efficenza.

La classifica 2025 dei migliori aeroporti del mondo

Ecco la classifica degli aeroporti del mondo, secondo il programma World Airline and Airport Star Rating di Skytrax, per il 2025.

L’aeroporto di Singapore Changi è stato nominato “miglior aeroporto del mondo 2025” durante i World Airport Awards, che si sono tenuti al Passenger Terminal EXPO di Madrid il 9 aprile 2025.

Fonte: iStock

Aeroporto Changi di Singapore, aeroporto internazionale Hamad, Doha, aeroporto internazionale di Tokyo Haneda, aeroporto internazionale di Incheon​, aeroporto internazionale di Narita​, aeroporto internazionale di Hong Kong​, aeroporto Charles de Gaulle di Parigi​, aeroporto di Roma Fiumicino​, aeroporto di Monaco di Baviera​, aeroporto di Zurigo, aeroporto internazionale di Dubai, aeroporto di Helsinki-Vantaa, aeroporto internazionale di Vancouver, aeroporto di Istanbul, aeroporto internazionale di Vienna, aeroporto di Melbourne, aeroporto internazionale di Chubu Centrair, aeroporto di Copenaghen, aeroporto di Amsterdam Schiphol, aeroporto internazionale del Bahrein.

È molto evidente la maggioranza di aeroporti asiatici nelle prime posizioni, con Changi di Singapore che riconquista il primo posto per la tredicesima volta. Questo aeroporto è un perfetto mix di: efficienza, servizi di alta qualità e design innovativo. Ha ricevuto anche altri importanti riconoscimenti: il miglior ristorante aeroportuale del mondo, i migliori servizi igienici aeroportuali del mondo e il miglior aeroporto in Asia.

Il Sig. Yam Kum Weng, Amministratore Delegato del Changi Airport Group, conferma di essere onorato per questo ulteriore premio e assicura che questo sarà sicuramente una spinta per fare sempre meglio.

L’aeroporto internazionale Hamad di Doha invece, vincitore per tre volte del premio World’s Best Airport, si è classificato nel 2025 al 2° posto e ha ricevuto il premio world’s best airport shopping e best airport in middle east.

Aeroporto di Fiumicino: un’eccellenza italiana

L’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino ha ottenuto risultati notevoli nella classifica del 2025. Si è posizionato infatti all’ottavo posto a livello mondiale. Questo riconoscimento è frutto di continui investimenti in infrastrutture, servizi al passeggero e sostenibilità ambientale. Inoltre, Fiumicino è stato anche nominato miglior aeroporto dell’Europa meridionale, sottolineando la sua importanza strategica nel panorama aeroportuale europeo.

Negli ultimi anni, l’aeroporto di Fiumicino, ha introdotto numerose innovazioni, tra cui:​

tecnologie avanzate per il controllo di sicurezza, riducendo così notevolmente i tempi di attesa e aumentando l’efficienza,

iniziative di sostenibilità, come l’implementazione di energie rinnovabili e programmi di riduzione delle emissioni di CO₂,

ampliamento delle zone ricche di negozi e di proposte culinarie, offrendo ai passeggeri una vasta gamma di opzioni sia per lo shopping che per mangiare e rilassarsi in attesa del proprio volo.

Questi miglioramenti hanno contribuito a aumentare l’esperienza complessiva dei viaggiatori, rendendo Fiumicino un modello di riferimento nel settore.​

L’inclusione di Fiumicino tra i migliori aeroporti del mondo per il 2025 è sicuramente motivo di orgoglio e vanto per l’Italia. Con continui investimenti e innovazioni, l’aeroporto romano si conferma come un hub di primaria importanza nel panorama internazionale che offre servizi di alta qualità e contribuisce positivamente all’immagine del Paese nel settore dell’aviazione.

I premi ricevuti dagli aeroporti: la lista

L’aeroporto di Tokyo Haneda è al terzo posto ha ricevuto i premi come aeroporto più pulito del mondo, miglior aeroporto nazionale del mondo e come miglior aeroporto al mondo per servizi PRM e accessibili.

L’aeroporto di Seul Incheon si classifica al 4° posto e si è aggiudicato il prestigioso titolo di aeroporto con il miglior personale aeroportuale del mondo, votato dai clienti.

L’aeroporto internazionale Chubu Centrair di Nagoya si è aggiudicato di nuovo il premio come miglior aeroporto regionale al mondo.

Il Terminal 3 dell’aeroporto CDG di Parigi ha ricevuto il premio come miglior terminal delle compagnie aeree low-cost al mondo, mentre l’aeroporto CDG di Parigi è stato di nuovo nominato miglior aeroporto d’Europa.

Anche l’aeroporto internazionale di Taiwan Taoyuan ha ottenuto un grande successo e si è aggiudicato il premio più importante al mondo per il miglior servizio di consegna bagagli in aeroporto.

Fonte: iStock

L’aeroporto di Copenaghen si aggiudica il premio per il miglior servizio di sicurezza aeroportuale del mondo, mentre l’aeroporto internazionale di Hong Kong è stato nominato miglior aeroporto per l’immigrazione del mondo.

L’aeroporto di Roma Fiumicino è stato nominato miglior aeroporto dell’Europa meridionale, l’aeroporto di Helsinki Vantaa miglior aeroporto dell’Europa settentrionale e l’aeroporto di Budapest, ancora una volta, miglior aeroporto dell’Europa orientale.

L’aeroporto di Monaco ha mantenuto ottime prestazioni, venendo riconosciuto come il miglior aeroporto dell’Europa centrale, mentre l’Hilton Munich Airport ha ricevuto il premio come miglior hotel aeroportuale d’Europa.

L’aeroporto di Città del Capo è il vincitore del premio più importante in Africa, avendo ricevuto il premio come miglior aeroporto in Africa e come miglior servizio del personale aeroportuale in Africa.

Per il terzo anno consecutivo, l’Houston Airport System è stato riconosciuto come il miglior esempio di arte aeroportuale al mondo.

L’aeroporto internazionale del Bahrein è stato nominato l’aeroporto più pulito del mondo nella categoria degli aeroporti che gestiscono meno di 25 milioni di passeggeri all’anno.

L’aeroporto di Berlino-Brandeburgo ha vinto il premio come aeroporto più migliorato al mondo, con un notevole miglioramento della valutazione globale rispetto agli anni precedenti.

L’aeroporto di Istanbul ha ricevuto il premio come aeroporto più adatto alle famiglie del mondo.

Il Crowne Plaza Changi Airport ha ricevuto il premio come miglior hotel aeroportuale al mondo e miglior hotel aeroportuale in Asia. Il TWA Hotel New York JFK ha ricevuto per la seconda volta il premio come miglior hotel aeroportuale del Nord America.

L’Hyatt Regency Shenzhen è stato nominato miglior hotel aeroportuale in Cina, mentre il Taj Bangalore ha vinto il premio come miglior hotel aeroportuale in India/Asia centrale.

L’aeroporto internazionale di Delhi è stato nuovamente nominato miglior aeroporto in India e nell’Asia meridionale, mentre l’aeroporto internazionale di Hyderabad ha ottenuto il premio per il miglior servizio del personale aeroportuale in India e nell’Asia meridionale.

L’aeroporto internazionale di Bangalore ha ricevuto il premio come miglior aeroporto regionale in India e nell’Asia meridionale.

Questi sono invece stati gli aeroporti con il numero di passeggeri più alto nel 2025:

oltre 70 milioni di passeggeri – aeroporto internazionale di Tokyo (Haneda),

da 60 a 70 milioni di passeggeri – aeroporto di Singapore Changi,

da 50 a 60 milioni di passeggeri – aeroporto internazionale di Hamad,

da 40 a 50 milioni di passeggeri – aeroporto di Roma Fiumicino,

da 30 a 40 milioni di passeggeri – aeroporto internazionale di Narita,

da 20 a 30 milioni di passeggeri – aeroporto di Zurigo,

da 10 a 20 milioni di passeggeri – aeroporto di Helsinki-Vantaa,

da 5 a 10 milioni di passeggeri – aeroporto internazionale del Bahrein,

meno di 5 milioni di passeggeri – aeroporto internazionale di Goa Manohar.

L’importanza dei World Airport Awards

I World Airport Awards, attivi dal 1999, sono considerati tra i più autorevoli riconoscimenti nel settore aeroportuale mondiale, valutando il servizio clienti e le strutture di oltre 575 aeroporti. Questi si basano su milioni di recensioni indipendenti e imparziali da parte dei passeggeri.

I criteri di valutazione includono:​

qualità dei servizi al cliente​,

comfort e facilità di transito tra i vari terminal​,

efficienza nei controlli di sicurezza e immigrazione​,

pulizia delle strutture​ e dei servizi,

varietà e qualità delle opzioni di ristorazione e shopping​.

Essere inclusi nella classifica di Skytrax rappresenta quindi un traguardo significativo che attesta l’eccellenza operativa e sottolinea l’attenzione nei confronti del cliente da parte dell’aeroporto.

Questi premi si basano sui questionari del World Airport Survey compilati da clienti, in aeroporto, provenienti da oltre 100 nazionalità durante il periodo di indagine che si è svolto da agosto 2024 a febbraio 2025.