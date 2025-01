La nuova top 10 degli aeroporti più trafficati al mondo

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Viaggi di lavoro, personali, vacanze e altre tipologie di spostamento fanno in modo che il traffico aereo sia in aumento. I dati sono incoraggianti e negli ultimi anni i voli giornalieri sono aumentati, sia per quanto riguarda le tratte brevi sia per quelle internazionali. Uno studio condotto da OAG ha dato modo di analizzare in modo più dettagliato i 10 aeroporti più trafficati al mondo, prendendo in considerazione quella che è la capacità totale delle compagnie aeree focalizzandosi su quelli internazionali. I dati utilizzati per la classifica provengono dal Schedules Analyser di OAG, uno strumento di analisi specializzato nel settore dell’aviazione utilizzato a livello globale.

La top 10 degli aeroporti più trafficati al mondo

Dopo aver scoperto con OAG le rotte aeree più trafficate del 2024, con una sola città europea che compare, possiamo approfondire la tematica legata invece agli aeroporti più trafficati al mondo.

Osservando i dati basati prettamente sui posti disponibili e venduti dalle compagnie si nota come a trionfare per il 2024 sia l’Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport della città di Atlanta con una capacità totale di 62,7 milioni di posti. Il dato segna persino un +2% rispetto all’anno precedente, restando però ancora inferiore dell’1% ai dati pre-pandemia del 2019.

In seconda posizione si trova il Dubai International Airport con 60,2 milioni di posti. Lo scalo di Dubai ha registrato una crescita significativa, con un aumento del 7% rispetto al 2023 e addirittura del 12% rispetto al 2019, consolidando il suo ruolo di snodo cruciale per i viaggi internazionali. A completare il podio c’è l’Haneda Airport che ha visto un incremento del 5% rispetto al 2023, raggiungendo 55,2 milioni di posti per l’aeroporto di Tokyo.

Si prosegue poi con Londra Heathrow con 51,553,190 posti, Dallas Fort Worth Intl con 51,516,707, Denver Intl con 49,218,244. Al settimo posto l’aeroporto cinese di Guangzhou Baiyun con 48,852,986. Ottavo posto per Istanbul con 48,517,967, nono per Shanghai Pudong International con 48,503,741 e decimo per Chicago O’Hare International con 46,992,360.

Gli aeroporti più trafficati in Europa

Analizzando la top 10 degli aeroporti più trafficati in Europa si scopre che uno solo è italiano; la classifica rivela un importante traffico di voli con interesse internazionale dalle più grandi città. Al primo posto Londra con l’aeroporto di Heathrow grazie a 51,553,190 posti. Secondo posto per Istanbul con 48,517,967, terzo invece Parigi per Paris Charles de Gaulle con 42,080,518. Quarto e quinto posto rispettivamente per Amsterdam e Frankfurt International, il primo con 40,004,242 e il secondo con 39,631,163. Seguono Madrid e Barcellona. L’unico aeroporto italiano conquista l’ottavo posto: si tratta di Roma Fiumicino con 30,486,201. Chiudono la top 10 Monaco e Londra Gatwick con 26,738,742 e 25,500,205.

L’analisi condotta da OAG ha mostrato un aumento del traffico aereo che riguarda i maggiori scali nel mondo: la top 10 degli aeroporti più trafficati al mondo ha dato modo di scoprire che in classifica ci sono diverse città europee e che l’unico italiano che conquista l’interesse è quello di Roma Fiumicino. Grazie all’accuratezza dei dati forniti da OAG, la classifica rappresenta un riferimento autorevole per il settore, evidenziando i progressi della ripresa post-pandemia e i mutamenti nella geografia dei flussi di traffico aereo.