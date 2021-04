Riparte l’Hogwarts Express, il trenino magico di Genova

editato in: da

Quella che stiamo per dare è una buonissima notizia per tutti coloro che sono appassionati delle avventure di Harry Potter. Sta per ritornare sui binari, infatti, il primo e unico trenino magico italiano dedicato al fantasy più famoso che ci sia: a partire da sabato 1 maggio, sulla rotta storica Genova-Casella, tornerà sulle rotaie l’Hogwarts Express ligure.

Un’esperienza davvero esaltante per tutti coloro (sia grandi che piccini) che hanno adorato le incredibili storie del maghetto più celebre del Mondo e che potranno rivivere l’emozione del viaggio verso Hogwarts, allietati e interrogati dai professori della scuola più amata dai ragazzi e non solo.

Sarà un viaggio davvero esaltante poiché il mistico percorso prevede persino aneddoti e indovinelli e senza distinzione di età. Tutti, ma proprio tutti, potranno divertirsi poiché il progetto è ideale per chiunque, e persino studiato per un pubblico che va dai 0 ai 99 anni.

All’arrivo, inoltre, sarà presente la prof. Di Erbologia Pomona Sprite (Deborah Carelli) con la sua urlante mandragola, Severus Piton (Alberto Cervelli) fermo a pagina 394, la cattivissima Bellatrix Lestrange (Sophie Lamour, ideatrice dell’iniziativa) e naturalmente Minerva Mgranitt, Mirtilla Malcontenta, Priscilla Corvonero, Sibilla Cooman e Ninfadora Tonks.

Ma non solo, questo 2021 porta con sé anche tante interessanti novità tra cui diversi e imperdibili appuntamenti. Sono previste, infatti, numerose date per salire sul trenino magico. L’Hogwarts Express sarà in funzione per tutto il mese di maggio e anche a giugno. Ma soprattutto ci saranno dei viaggi speciali per tutto il resto dell’estate. Inoltre, Avventure Cittadine è al lavoro per una straordinaria caccia al tesoro e assolutamente da non perdere.

Tuttavia, è bene ricordare che, vista la delicata situazione che stiamo vivendo a causa della pandemia, ogni carrozza dell’Hogwarts Express di Genova seguirà le regole anti-Covid. Questo vuol dire che saranno tutte sanificate e, soprattutto, che i posti disponibili saranno limitati. Proprio per questo motivo è conveniente riservare con molto anticipo il viaggio più incantato che ci sia. Le prenotazioni possono essere effettuate solo ed esclusivamente via whatsapp e al seguente numero 3404910024.

Non rimane che ripassare i manuali di magia e impugnare la bacchetta per vivere l’avventura a bordo dell’Hogwarts Express, il magico trenino di Genova.