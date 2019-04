Hogwarts Express, viaggio a bordo del treno di Harry Potter

editato in: da

Un’incredibile avventura per tutti gli amanti di Harry Potter. L’Hogwarts Express è pronto nuovamente a far realizzare il sogno di percorrere il viaggio verso la Scuola di Magia più famosa di tutti i tempi.

Da aprile ad ottobre, l'”Hogwarts Express” ripercorre tutte le tappe che Harry, Hermione e Ron hanno vissuto grazie alla penna di J.K. Rowling. Si parte da Fort William, si attraversa la suggestiva campagna scozzese con una fermata alla stazione di Goathland. Questo è un luogo simbolo per i potteriani, da “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” ha incantato i lettori come il villaggio di “Hogsmeade”. Il Jacobite Steam Train, questo il vero nome del treno, arriva a Mallaig, nelle affascinanti Highlands scozzesi. Anche se il treno non parte dalla “vera” piattaforma 9 e ¾ alla stazione di King’s Cross, ma da Fort William che si trova a circa due ore di macchina da Glasgow, il viaggio non perde il suo fascino perché permette di conoscere il vero cuore della Scozia con la sua atmosfera unica.

Lungo 135 chilometri, l’Hogwarts Express attraversa luoghi storici rappresentativi della storia della Scozia. Tra le tappe principali anche la stazione più occidentale dell’isola ad Arisaig, paesaggio naturalistico d’eccezione che costeggia il noto lago Loch Morar e il fiume più corto d’Inghilterra, River Morar. Da Arisaig, nelle giornate più limpide, si possono scorgere le piccole isole di Rum, Eigg, Muck, Canna e la punta meridionale di Skye. Il villaggio di Arisaig è anche detto ‘the Safe Place’ (il luogo sicuro) per la sua natura incontaminata e si affaccia sul lago Loch nan Ceall (Loch of the Cells). Da questo luogo tranquillo ci si può imbarcare sulla Sheerwater e raggiungere le isole. Il viaggio si conclude nei pressi di Loch Nevis, il lago salato più profondo d’Europa.

Tra le fermate più suggestive c’è anche il villaggio di Glenfinnan, senza dimenticare di far tappa a Lochailort. Balza agli occhi di tutti i fan di Harry Potter proprio il viadotto di Glenfinnan sorretto da 21 archi. Si tratta di un momento cruciale per i potteriani perché è stato reso celebre dal film “Harry Potter e la camera dei segreti”. Nelle pellicola il Jacobite Steam Train è stato trasformato nell’espresso per Hogwarts e ripreso mentre attraversa proprio questo viadotto.

I biglietti per la West Coast Railways Hogwarts Express costano 50 dollari per gli adulti e 28 dollari per i bambini (fino a 12 anni). Sono previsti due viaggi al giorno da maggio a settembre, ma per conoscere tutti i dettagli di questo fantastico viaggio per i veri fan di Harry Potter vi consigliamo di visitare il sito ufficiale della West Coast Railways.