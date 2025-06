Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Visitare Londra in 2 giorni è una sfida davvero entusiasmante. La capitale britannica è una delle città più ricche di storia, cultura, modernità e cose da vedere. Con i suoi musei di fama internazionale, i monumenti iconici, i quartieri multiculturali e i suoi parchi, Londra è in grado di offrire al viaggiatore esperienze uniche anche in un tempo limitato.

Per chi sta organizzando un weekend nella capitale del Regno Unito e vuole sfruttare al massimo ogni ora a disposizione, questo itinerario dettagliato è perfetto: una selezione tra luoghi più famosi e tappe meno conosciute ma molto suggestive per vivere due giorni a Londra intensi e piacevoli, evitando perdite di tempo e spostamenti inutili. La sera poi Londra è sinonimo di pub. A Covent Garden, ad esempio, ce ne sono tantissimi – The Lamb and Flag, The Harp, The Porterhouse London solo per citarne alcuni – ma bisogna tenere a mente che chiudono presto.

Per un weekend di 2 giorni a Londra, si consigliano scarpe comode per macinare tanti chilometri, macchina fotografica o cellulare per immortalare luoghi iconici e tanta curiosità per conoscere una città dal fascino senza tempo. Per muoversii in modo efficiente tra le varie tappe, è consigliato utilizzare la Oyster Card – card ricaricabile a consumo da usare nei mezzi pubblici di Londra – o una carta contactless. La metropolitana di Londra è capillare ed efficiente e i famosi double decker bus offrono un modo pittoresco per spostarsi in città.

Londra è una città dalle mille sfaccettature, capace di sorprendere il viaggiatore ad ogni angolo. Anche con soli due giorni a disposizione, l’esperienza in città sarà indimenticabile. Che sia la prima volta o un ritorno, Londra regala sempre emozioni uniche, panorami spettacolari e un’atmosfera tutta da vivere. Ogni viaggio a Londra è solo un assaggio.

Giorno 1: il centro di Londra e i suoi simboli

Il primo giorno a Londra è perfetto per andare alla scoperta del cuore più riconoscibile e fotografato della città. Dalle tradizioni ai grattacieli della City, passando per mercati storici e viste panoramiche sul Tamigi: un itinerario classico ma sempre emozionante. Ogni tappa è raggiungibile a piedi o con brevi tratti in metro. Sarà una giornata intensa, fatta di scoperte continue e angoli da cartolina. Londra mostrerà il suo volto più elegante e solenne, tra storia, potere e viste imperdibili.

Tappa 1: Buckingham Palace e il cambio della guardia

La prima giornata a Londra inizia con una passeggiata lungo The Mall per arrivare a Buckingham Palace, la residenza ufficiale della Regina (oggi utilizzata da Re Carlo III), capolavoro di architettura georgiana. Arrivando prima delle 11:00, si può assistere al famoso cambio della guardia, una cerimonia solenne e spettacolare che attira turisti da ogni parte del mondo.

Di fronte a Buckingham Palace si trova il St. James’s Park: uno dei parchi reali più belli, perfetto per una pausa rilassante e famoso per le fioriture. Lì vicino si trova anche Hyde Park, uno dei parchi più amati di Londra, separato dai Kensington Gardens – dove si trova il Kensigton Palace che ospita ancora gli appartamenti di alcuni membri della famiglia reale – con il Serpentine Lake.

Tappa 2: Westminster Abbey, Big Ben e il Parlamento

A pochi minuti a piedi si trova l’Abbazia di Westminster, luogo di incoronazioni, matrimoni reali ma anche sito di sepoltura di personaggi illustri. Vale la pena visitarla anche solo dall’esterno, per ammirare la sua straordinaria architettura gotica. Il palazzo, sede del Parlamento di Londra, e l’abbazia di Westminster, con la Chiesa di Santa Margherita, sono Patrimoni dell’Umanità UNESCO dal 1987.

Di fronte svetta il Big Ben, che insieme a Westminster rappresenta l’immagine più iconica della città. Qui è d’obbligo scattare una foto sul ponte di Westminster, da cui si gode una vista pazzesca sul Tamigi e sul London Eye.

Tappa 3: London Eye e la passeggiata lungo il Tamigi

Attraversando il ponte, si può fare un giro sul London Eye, la famosa ruota panoramica alta 135 metri, per ammirare Londra da un altro punto di vista. La visuale mozzafiato che regala il London Eye in giornate limpide, spazia fino a 40 km in ogni direzione. Durante l’alta stagione o nel weekend, è consigliato prenotare in anticipo i biglietti per il giro sulla ruota.

Da lì si può poi passeggiare lungo il Southbank, una delle zone più vivaci della città, piena di street art – Leake Street Arches, luogo popolare per i murales – pub, librerie indipendenti e scorci pittoreschi.

Tappa 4: Borough Market, tra sapori e atmosfera autentica

Lungo la passeggiata che da Southbank va verso il Tower Bridge, il famoso ponte di Londra – altro luogo da ammirare insieme alla Tower of London dopo il passaggio al The Shard – si trova uno dei mercati gastronomici più amati dai londinesi: il Borough Market. Qui si possono gustare specialità da tutto il mondo, dai formaggi inglesi alle spezie orientali, passando per il miglior street food della città. Questo market è un connubio di colori, profumi e sensazioni dove si può pranzare approfittando dell’atmosfera vivace e autentica del luogo.

Tappa 5: The Shard e le luci della City

Lì vicino da vedere nel pomeriggio c’è il The Shard, il grattacielo firmato Renzo Piano che domina lo skyline londinese. Si può salire sulla terrazza panoramica per un altro punto di vista straordinario e indimenticabile sulla città. Una passeggiata nella City, il distretto finanziario di Londra, è perfetta per ammirare il contrasto tra edifici moderni e stradine medievali.

Qui, per gli amanti della saga di Harry Potter, da non perdere il Leadenhall Market: un centro con negozi e ristoranti ma anche location del film “Harry Potter e la pietra filosofale“.

Giorno 2: musei, quartieri iconici e luoghi alternativi

Il secondo giorno a Londra è dedicato a esplorare alcune delle aree più caratteristiche e meno turistiche della città. Dai musei ai quartieri colorati: Londra si mostra in tutta la sua autenticità fatta di mercatini, angoli da fotografare e atmosfere locali.

Sarà una giornata all’insegna della scoperta e della creatività, dove Londra sorprende il viaggiatore grazie al suo spirito giovane e multiculturale. Tra arte, musica e piccoli dettagli nascosti, sembrerà come di entrare nel suo cuore più vero.

Tappa 1: British Museum, un tuffo nella storia dell’umanità

La seconda mattinata inizia con una visita al British Museum, uno dei più importanti musei al mondo. L’ingresso è gratuito e all’interno si trovano capolavori come la Stele di Rosetta, i marmi del Partenone e le mummie egizie. Anche con poco tempo a disposizione, si può comunque fare un bel giro concentrandosi sulle gallerie principali. Prenotando l’ingresso online si possono evitare le file del weekend.

Tappa 2: Camden Town, il quartiere alternativo di Londra

Dopo il museo, in metro si raggiunge Camden Town, una delle zone più eccentriche della città. Tra murales, negozi punk, mercati vintage e bancarelle di street food, qui sembra di essere catapultati in un altro mondo. Da non perdere il Camden Market – aperto tutti i giorni, nel weekend si anima ancora di più con artisti di strada e musicisti – dove acquistare souvenir sorprendenti e fare shopping sfrenato, per esempio da Cyberdog, e, se il tempo lo permette, fare anche una passeggiata lungo il Regent’s Canal per raggiungere Little Venice, un angolo romantico e poco frequentato dai turisti.

Tappa 3: Notting Hill e il mercato di Portobello

Nel pomeriggio, bisogna assolutamente raggiungere – in metro – il celebre quartiere di Notting Hill, reso famoso dal film omonimo. Le case colorate – anche se una moda recente ha visto alcune facciate dipinte di nero come forma di protesta dei residenti contro il turismo eccessivo – le librerie indipendenti e il fascino bohemien lo rendono perfetto per una passeggiata rilassata.

Il Portobello Road Market è un’istituzione londinese ed è l’ideale per chi cerca oggetti vintage, vinili, libri rari o semplicemente vuole immergersi in un’atmosfera da film. Il sabato è il giorno più vivace dove tutte le bancarelle sono aperte. Durante la settimana c’è sicuramente meno folla ma alcuni banchi non aprono.

Tappa 4: tramonto allo Sky Garden o a Primrose Hill

Per chiudere in bellezza l’itinerario, ci sono due ottime opzioni per ammirare il tramonto entrambe molto amate dai londinesi e perfette per rilassarsi dopo due giorni intensi di esplorazione. Tutte e due raggiungibili comodamente con la metro.

Lo Sky Garden, un giardino panoramico gratuito al 35° piano del grattacielo “Walkie Talkie” nel cuore della City – prenotazione online necessaria. Se non si trova posto, si può comunque optare per una cena in uno dei ristoranti presenti all’interno dello Sky Garden. Se il tempo lo permette, vale sicuramente la pena uscire sulla terrazza esterna per avere una vista speciale su Londra al tramonto.

Il luogo migliore però per godere di questo momento della giornata a Londra è la Primrose Hill, una collinetta verde poco distante da Camden Town che offre una vista diretta sullo skyline, dal London Eye fino a Canary Wharf. Per un tramonto fai-da-te si può portare tutto l’occorrente per fare un picnic all’aperto mentre il cielo si tinge si rosa e arancione.