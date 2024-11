Ponte di Ognissanti a Roma o in Europa alla scoperta dei musei immersivi

State cercando idee di viaggio particolari per il ponte di Ognissanti? A Roma e in altre città europee potete regalarvi le esperienze uniche

Fonte: Ufficio Stampa

Se siete sempre alla ricerca di esperienze uniche che vi permettano di giocare con la vostra creatività e di uscire dalle vostre zone di comfort, per il ponte di Ognissanti vi basterà raggiungere Roma. Tra una visita alle attrazioni principali e un piatto di carbonara, entrate da IKONO, la suggestiva galleria esperienziale con più di dodici installazioni immersive e altamente interattive pensate per stimolare i vostri sensi e per offrirvi un divertimento unico e diverso dal solito.

Situato a pochi passi dal Pantheon, IKONO vi permetterà di evadere dalla quotidianità intraprendendo un percorso della durata media di circa 1 ora, tra incredibili ambientazioni che replicano l’emozione del viaggio in mondi, culture ed epoche diverse. Scopriamo insieme quali sono le esperienze esclusive da provare al suo interno e in quali altre città d’Europa potete regalarvi quest’attimi di magia e relax.

Le esperienze esclusive e immersive di IKONO

L’esperienza immersiva proposta da IKONO a Roma è pensata per offrire scenari diversi e coinvolgenti che stimolino la fantasia e facciano sentire bene e a proprio agio le persone che la provano. A realizzare le sale che proverete sono stati artisti nazionali e internazionali che hanno messo a disposizione di questi spazi la loro storia eclettica, il loro stile e la loro personalità, infondendo unicità a ogni angolo di IKONO.

Questo, infatti, non è un semplice posto da visitare, ma un luogo da vivere in prima persona. Tra le esperienze proposte citiamo le Terme Romane, un’immensa piscina di bolle immersa in un’atmosfera di colori e suoni, la Stanza dalle Infinite Lanterne, la quale vi condurrà in un surreale viaggio tra luci e ombre, Donna tra le Foglie, un’opera astratta di ispirazione rinascimentale dove vi ritroverete immersi in un gioco di specchi e luci. O, ancora, Light Painting, la sala ispirata agli esperimenti di pittura con la luce di Pablo Picasso dove, utilizzando pennelli luminosi, potete dare libero sfogo alla fantasia creando disegni, forme e frasi nell’aria. L’opera finale? Sarà inviata direttamente sul vostro dispositivo mobile!

Le location di IKONO in Europa

IKONO è un viaggio immersivo attraverso mondi eclettici, che combinano l’arte, il gioco e l’inaspettato. Creato nel 2020 da David Troya e Fernando Pastor, ogni sala di IKONO è un invito alla scoperta di sé e a un’esperienza condivisa. Il progetto ha scelto diverse sedi e non solo quella italiana di Roma.

Se avete programmato un weekend lungo in un’altra città europea e volete inserire nel vostro itinerario un’esperienza unica e particolare, sarete felici di sapere che IKONO è presente anche a Madrid, Barcellona, Budapest, Vienna, Copenaghen e Berlino. Essendo un weekend festivo, non sarete gli unici che viaggeranno e che vorranno provare quest’esperienza: ecco perché vi consigliamo di acquistare i biglietti online, che vi permetteranno di entrare senza rischiare di arrivare alla sede e di non riuscirci perché le disponibilità sono terminate.

Il biglietto d’ingresso per gli adulti costa 18 euro, mentre per i bambini sotto i 14 anni costa 12,50 euro. Gli orari di apertura della sede di Roma sono tutti i giorni dalle 10:00 alle 21:00, mentre per le altre sedi in Europa vi consigliamo di visionare il sito ufficiale.