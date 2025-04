Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Con l’arrivo della primavera e la fantastica combinazione di festività prevista nel calendario 2025 – Pasqua, 25 aprile e 1 maggio – gli italiani si preparano a partire per uno dei ponti più lunghi degli ultimi anni. Ma l’entusiasmo dei viaggiatori potrebbe scontrarsi con una realtà non tanto piacevole: il rapidissimo aumento delle tariffe aeree. Lo conferma un’indagine del Codacons che ha analizzato i costi dei voli verso le principali mete turistiche estere in vista delle prossime feste. I risultati parlano chiaro: volare costerà molto di più rispetto al 2024, con picchi che sfiorano o superano addirittura i 2.000 euro. L’indagine è stata realizzata sulla piattaforma Skyscanner.

Le mete esotiche più colpite dagli aumenti: Pasqua e 25 aprile

Chi ha intenzione di passare la Pasqua al sole delle Seychelles – ipotizzando di partire sabato 19 aprile e tornare in Italia sabato 26 aprile – dovrà fare i conti con una spesa molto elevata. I voli da Roma, se acquistati a inizio aprile, partono da 2.044 euro, con un aumento del +78% rispetto al 2024. Ancora peggio da Milano, dove si toccano picchi di 2.272 euro (+87,5%).

Anche le Maldive e Santo Domingo non sono da meno. I voli da Roma costano rispettivamente 1.591 euro (+66,8%) e 1.534 euro (+21,1%). Da Milano, i rincari sono leggermente inferiori ma comunque abbastanza significativi. Solo poche mete, come Capo Verde da Milano (-4,9%) e Zanzibar da Roma (-8,6%), mostrano una lieve diminuzione nei costi.

Tariffe in aumento di oltre il 30% anche verso mete più vicine come Sharm el-Sheikh e Gran Canaria, mentre per andare a Tenerife si spende il 16,7% in più. In generale, le destinazioni di mare risentono in modo evidente dell’effetto calendario: le lunghe vacanze, i ponti e le festività hanno fatto aumentare la domanda e quindi, di conseguenza, anche i prezzi.

Anche l’Europa è più cara: i voli per il 1 maggio

Non sono solo i voli verso le località esotiche ad aver subito rincari. Anche chi sceglie di restare in Europa per un weekend lungo in occasione del 1 maggio – partendo giovedì 1 maggio e tornando domenica 4 maggio – troverà biglietti a prezzi molto elevati. Le tratte più colpite sono quelle verso le capitali europee, che nei giorni del ponte si confermano mete super ambite dai turisti che vogliono concedersi uno short break prima dell’estate. Amsterdam risulta tra le destinazioni più care: da Torino si parte da 639 euro, da Genova da 595.

Tra le altre tratte con tariffe elevate ci sono Bologna-Copenhagen (416 euro), Firenze-Lisbona (408 euro), Bologna-Londra (406 euro), Pisa-Copenhagen (385 euro) e Venezia-Lisbona (384 euro). Anche le città dell’Europa orientale non sono esenti: da Napoli a Praga si spendono almeno 341 euro, mentre da Palermo a Berlino 304 euro.

E non è finita: i prezzi menzionati non includono i costi aggiuntivi per bagagli, assicurazioni, imbarco prioritario e scelta del posto, che possono far lievitare ulteriormente la spesa finale a danno del consumatore.

Come risparmiare: consigli per i viaggiatori

In un contesto di prezzi alle stelle, diventa essenziale pianificare per tempo il proprio viaggio. Ecco alcuni consigli che possono essere messi in pratica da chi intende viaggiare durante il super ponte del 2025:

confrontare le tariffe su più piattaforme

optare per mete alternative meno inflazionate

viaggiare in giorni meno richiesti

partire dagli aeroporti secondari

Il super ponte del 2025 rappresenta un’occasione unica per partire, ma per non trasformare il sogno in incubo serve attenzione e un po’ di fortuna.