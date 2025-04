Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Non serve andare lontano per godersi le vacanze di Pasqua. Tra giochi, natura e iniziative creative, in tutta Italia non mancano le proposte per famiglie con bambini.

Acquario di Genova e La Città dei Bambini e dei Ragazzi: le iniziative di Pasqua

Durante le vacanze pasquali l’Acquario di Genova e La Città dei Bambini e dei Ragazzi propongono una serie di iniziative per famiglie. All’Acquario è visitabile il nuovo acqua-terrario dedicato alla testuggine palustre Emys orbicularis ingauna, parte del progetto LIFE URCA PROEMYS. Riparte anche CrocierAcquario, l’escursione in battello con biologo a bordo per osservare i cetacei nel Santuario Pelagos. Le uscite si svolgono ogni mercoledì e domenica, oltre che il 21, 25, 26 aprile e il 1° maggio, con partenza dal Porto Antico alle 13. Durante il periodo pasquale sono disponibili tutte le esperienze edutainment: il tour Dietro le quinte, con visite guidate ogni giorno dal 17 al 22 aprile e nei ponti primaverili (partenze ogni ora dalle 10:30 alle 15:30), L’esperto con te e A tu per tu con i pinguini, entrambe su prenotazione. Alla Città dei Bambini e dei Ragazzi, all’interno del percorso esperienziale dedicato ai cinque sensi, nei fine settimana e nei giorni festivi (18, 21, 22, 25 aprile e 1-2 maggio) si svolgono le animazioni scientifiche Science Snack, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 17. L’Acquario è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20 (dal 17 al 22 aprile, dal 25 al 27 aprile e dal 1° al 4 maggio apertura anticipata alle 8:30); la Città dei Bambini osserva orario 9:30-17:30, esteso a 9-18 nei giorni festivi e nei ponti di aprile e maggio.

Pasqua in festa ad Acquaworld, Lombardia

In occasione della Pasqua, Acquaworld – unico parco acquatico coperto e all’aperto d’Italia a Concorezzo (MB) in Lombardia – propone un fine settimana all’insegna del divertimento per grandi e piccoli. Domenica 20 e lunedì 21 aprile, il parco si trasforma in un regno magico, con attività, spettacoli e momenti interattivi pensati per coinvolgere l’intera famiglia, oltre ovviamente a onde artificiali, scivoli acquatici e animazione per ogni età.

Tra le iniziative più attese: il Baby Schiuma Party e la Baby Dance animano l’Area Fun con musica, bolle e balli; distribuzione di dolcetti e sorprese per tutto il parco durante le Parate; e l’immancabile Trucca Bimbi, con truccatrici professioniste pronte a trasformare ogni bambina e ogni bambino in creature fantastiche. Il parco è aperto tutti i giorni dal 18 al 27 aprile: l’occasione ideale per una gita in famiglia, una Pasquetta tra amici o una pausa dalla routine.

Caccia al tesoro botanico nei Grandi Giardini Italiani

A Pasquetta torna la Caccia al Tesoro Botanico, l’appuntamento annuale promosso da Grandi Giardini Italiani per avvicinare bambine e bambini alla natura e al mondo delle piante. Lunedì 21 aprile 2025, decine di giardini botanici in tutta Italia aprono le porte alle famiglie con mappe, indovinelli, prove creative e percorsi interattivi pensati per educare divertendo. Ogni giardino propone un’esperienza diversa, in un viaggio tra fiori, alberi e curiosità storiche.

A Villa Carlotta (Lombardia), sul Lago di Como, la mappa guida i partecipanti tra gli angoli segreti del parco alla scoperta di enigmi e sorprese, fino a un laboratorio per realizzare cestini e decorare ovetti. Al Labirinto della Masone (Emilia-Romagna), l’attività si svolge tra bambù, antichi erbari e missioni misteriose, in un’atmosfera da cittadella incantata. All’Oasi Zegna (Piemonte), il percorso nel bosco si trasforma in una tombolata naturalistica accompagnata da guide esperte.

Al Castello di Miradolo (Piemonte), le famiglie si cimentano in una caccia al tesoro ecosostenibile, con prove ambientali e giochi a tema. A Villa Reale di Marlia (Toscana), il parco diventa un grande enigma verde da esplorare con indizi sparsi e un baule da trovare. Ai Giardini di Castel Trauttmansdorff (Alto Adige), si va alla ricerca di un uovo botanico tra piante esotiche e fiori, con un laboratorio finale per decorarlo con colori vegetali.

Anche Villa Arconati-FAR (Lombardia) e i Giardini La Mortella di Ischia (Campania) propongono attività pensate per incuriosire e coinvolgere diverse fasce d’età. Per chi non può partecipare di persona, è disponibile anche una versione digitale dell’iniziativa.

Il villaggio delle uova in provincia di Pavia

A San Martino Siccomario (PV), all’interno della tenuta agricola Puravida Farm, esiste un vero e proprio Villaggio delle Uova, un parco tematico immerso in 35.000 metri quadrati di verde e alberi secolari. Giunto alla quarta edizione, l’evento si ispira alla tradizione nordica e americana dell’easter egg hunt e propone un’esperienza immersiva dedicata al simbolo pasquale per eccellenza: l’uovo. Per tutto il mese di aprile, il villaggio accoglie famiglie e visitatori con un ricco programma di attività: i bambini partecipano a una colorata caccia alle uova nei prati, si avventurano tra laboratori creativi, percorsi didattici e giochi all’aria aperta, incontrano gli animali della fattoria e possono provare un giro su pony e asinelli. Ancora: una casetta del mais, un grande parco gonfiabili, set fotografici tematici, mercatini con prodotti tipici e aree ristoro. Ogni fine settimana è proposto un tema diverso e dal 19 al 21 aprile è tempo della grande caccia alle uova.

Pasqua al Parco Giardino Sigurtà, Verona

Nel cuore del Parco Giardino Sigurtà, a pochi chilometri da Verona, prende vita una coloratissima caccia alle uova immersa tra oltre un milione di tulipani in fiore. Sabato 19 aprile 2025, l’appuntamento è alla Fattoria Didattica del Parco, dove bambine e bambini dai 3 ai 10 anni vengono accolti in piccoli gruppi per partecipare a una divertente avventura pasquale. Prima di iniziare la ricerca, costruiscono con le proprie mani un cestino colorato da usare per raccogliere le uova nascoste tra i prati. Hanno tre minuti di tempo per trovarne il più possibile e ogni uovo viene poi scambiato con dolcetti e cioccolatini. Tra le sorprese si nasconde anche un raro uovo d’oro, che regala a chi lo scopre un premio speciale.

L’attività si svolge all’interno dell’area agricola del parco, raggiungibile a piedi con una passeggiata di circa venti minuti tra le colline verdi e le fioriture di primavera. In occasione dell’evento, che rientra nel calendario del festival Tulipanomania, la fattoria si trasforma in uno spazio ludico e creativo, arricchito dalla presenza degli animali da cortile e da un punto ristoro immerso nella natura. L’iniziativa è gratuita con il biglietto d’ingresso al parco e non richiede prenotazione.

Lo Scoppio del Carro 2025: la Pasqua più antica di Firenze

Nel cuore di Firenze, la mattina di Pasqua è segnata da uno degli eventi più spettacolari e identitari della città: lo Scoppio del Carro. Questa antica celebrazione, le cui origini risalgono alle Crociate, si rinnova anche nel 2025 con il tradizionale corteo storico, l’arrivo del Brindellone in Piazza del Duomo e il suggestivo volo della Colombina, tra fuochi d’artificio e antiche simbologie. Il momento clou si svolge domenica 20 aprile alle ore 11, quando l’arcivescovo di Firenze accende il razzo a forma di colomba che, partendo dall’altare maggiore della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, raggiunge il carro posizionato tra il Duomo e il Battistero. Se il volo avviene senza intoppi, è considerato di buon auspicio per la città. La cerimonia dura circa venti minuti e culmina con l’apertura dei tre gonfaloni sulla cima del carro: il giglio di Firenze, lo stemma dell’Arte della Lana e quello della famiglia Pazzi.

La festa prende il via già alla vigilia, sabato 19 aprile, con la processione del reliquiario che custodisce le tre pietre del Santo Sepolcro, portate a Firenze da Pazzino de’ Pazzi nel 1101. Il corteo attraversa il centro storico fino al Duomo, dove in serata si tiene la veglia pasquale e l’accensione del fuoco “novello”. Il mattino seguente, dalle prime ore dell’alba, due coppie di buoi trainano il Brindellone dal deposito in via Il Prato fino al cuore della città, scortato dal Corteo della Repubblica Fiorentina. L’arrivo in Piazza del Duomo è previsto per le 9.30, preceduto dalle esibizioni dei Bandierai degli Uffizi e dal sorteggio delle partite del Calcio Storico.

Pasqua al Bioparco di Roma: giochi, quiz e visite per scoprire il mondo animale

Durante le vacanze di Pasqua, il Bioparco di Roma propone un’esperienza immersiva all’aria aperta, pensata per adulti e bambine e bambini. Il parco si anima con attività educative, giochi a tema e visite guidate che permettono di conoscere più da vicino le meraviglie del mondo animale, tra curiosità, interazione e divertimento. Caccia alle uova (venerdì 18 e sabato 19 aprile, dalle 10.30 alle 12.30) è un’avventura collettiva: animatori e animatrici accompagnano i partecipanti, suddivisi in squadre, alla ricerca del Grande Uovo nascosto dal celebre coniglio pasquale. Ogni tappa propone prove e giochi pensati per stimolare l’osservazione e l’intuito, mentre si esplorano i percorsi del Bioparco seguendo una mappa. Al termine della caccia, un premio goloso attende la squadra vincitrice. Uova da record (da venerdì 18 a domenica 20 aprile, dalle 11.30 alle 16.30) è un quiz itinerante invita a scoprire la biodiversità attraverso il mondo delle uova. I visitatori si confrontano con domande e curiosità: quali sono le uova più grandi e quelle più piccole? Quali animali le depongono e quali caratteristiche le rendono uniche? Dall’uovo gigante dell’uccello elefante fino al minuscolo uovo di colibrì, ogni risposta apre una finestra sulla varietà della natura. Non solo uccelli (da venerdì 18 a domenica 20 aprile, dalle 11.30 alle 16.30) mostra come anche molti altri animali – inclusi alcuni mammiferi – depongano uova con forme, consistenze e dimensioni sorprendenti. L’obiettivo è far conoscere le diverse strategie riproduttive, adattate agli habitat e ai comportamenti delle varie specie. Uova: tante forme, molti colori – visita guidata (da venerdì 18 a domenica 20 aprile, ore 11.30 – 12.45 – 14.15 – 15.30) è una visita guidata alla scoperta delle uova più insolite e affascinanti. Gufi, emù, struzzi, pinguini del Capo e altri protagonisti del Bioparco diventano il punto di partenza per raccontare la relazione tra forma, colore e funzione riproduttiva.

Pasquetta nei parchi del Piemonte

In Piemonte, la Pasquetta si celebra in modo speciale con due iniziative all’insegna della natura e della sostenibilità.

Caccia al Tesoro Ecosostenibile al Castello di Miradolo

Il 21 aprile, il Castello di Miradolo, a San Secondo di Pinerolo (TO), ospita la Caccia al Tesoro ecosostenibile, un’avventura che trasforma i partecipanti in Custodi della Terra. Durante l’attività, che prevede enigmi, prove creative e sfide a tema ambientale, grandi e piccini imparano a conoscere e rispettare il nostro pianeta divertendosi. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Cooperativa Arnica, specializzata in progettazione e educazione ambientale. Il costo di partecipazione è di 7 euro a persona e la prenotazione è obbligatoria.

Pasquetta in Giallo a Cascina Brero

Sempre il 21 aprile, il Parco La Mandria accoglie i visitatori con la sua festa campestre Pasquetta in Giallo a Cascina Brero. Per partecipare, è necessario indossare qualcosa di giallo, dal vestiario al pic-nic, per un’esperienza immersiva in una giornata di allegria e natura. Si può camminare a piedi nudi nel percorso sensoriale La foresta in punta di piedi, sfidarsi nell’escape room Dove volano le falene, giocare a minigolf, visitare il museo naturalistico o semplicemente rilassarsi nel bosco. È disponibile un’area pic-nic dedicata, con prenotazione consigliata. L’ingresso al parco è di 7 euro per tutti.

The Easter Garden a Napoli

Fino al 27 aprile 2025, Napoli ospita la prima edizione di The Easter Garden alla Mostra d’Oltremare, un evento unico che trasforma i giardini del complesso in un mondo incantato dedicato alla Pasqua. Pensato per grandi e piccini, il giardino di Pasqua propone una varietà di attività tra giochi, laboratori creativi, caccia alle uova e spettacoli. I bambini possono divertirsi con caccia al tesoro alla ricerca di uova di Pasqua, laboratori di pittura e giardinaggio, per decorare uova pasquali o piantare un semino da portare a casa. Inoltre, è possibile scattare selfie tra le decorazioni pasquali e incontrare il Coniglio Pasquale. L’evento è arricchito da spettacoli di strada e un’area food per soddisfare ogni appetito. Il giardino è aperto tutti i giorni con orari differenziati; il costo del biglietto è di 15 euro, con ingresso gratuito per i bambini fino ai 2 anni.