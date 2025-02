Viaggi sensoriali immersivi: il nuovo trend del turismo esperienziale

Fonte: iStock Il trend del turismo dei viaggi sensoriali immersivi

Negli ultimi anni il concetto di viaggio esperienziale ha conquistato sempre più appassionati, con turisti che desiderano non solo visitare una destinazione, ma anche viverla in modo autentico e coinvolgente. Ora, però, sta emergendo una tendenza ancora più profonda: i viaggi sensoriali immersivi.

Si tratta di una nuova frontiera del turismo che non si limita a esplorare luoghi e culture, ma punta a stimolare tutti e cinque i sensi grazie a esperienze innovative, spesso supportate da tecnologie avanzate come la realtà aumentata.

Dimenticate le classiche degustazioni di prodotti tipici o le tradizionali visite guidate: i viaggi sensoriali immersivi portano l’esperienza turistica a un livello inedito, trasformandola in un’avventura multisensoriale che coinvolge gusto, olfatto, tatto, udito e vista in modi sorprendenti.

Che cos’è il trend dei viaggi sensoriali immersivi

I viaggi sensoriali immersivi rappresentano un’evoluzione del turismo esperienziale, in cui il coinvolgimento del visitatore diventa totale. L’obiettivo è far vivere momenti che stimolino la percezione mediante esperienze straordinarie e talvolta insolite. Dalla cucina molecolare all’aromaterapia in contesti naturali unici, passando per tour guidati completamente al buio e locali progettati per attivare tutti i sensi, le possibilità sono infinite.

Immaginate di trovarvi in una foresta pluviale, avvolti da profumi intensi di fiori tropicali e resine aromatiche, mentre un esperto vi guida in una sessione di aromaterapia tra suoni naturali e carezze di vento umido. Oppure di entrare in un ristorante immersivo in cui luci, suoni e consistenze sono studiati per amplificare il sapore di ogni portata, così da trasformare una semplice cena in un’esperienza multisensoriale senza pari.

La tecnologia gioca un ruolo chiave in questo trend. La realtà aumentata, ad esempio, permette ai viaggiatori di vedere edifici storici ricostruiti digitalmente o di interagire con opere d’arte nei musei in modi mai sperimentati prima. L’obiettivo? Creare esperienze che non si limitino alla sola osservazione, ma che coinvolgano in maniera attiva chi vi partecipa.

I luoghi migliori per sperimentare i viaggi sensoriali immersivi

Dove praticare questo nuovo trend presentato alla BIT 2025? Uno degli scenari più affascinanti in cui vivere un’esperienza sensoriale immersiva sono le foreste pluviali. L’Amazzonia, il Borneo e le giungle del Perù offrono ambienti in cui la biodiversità diventa protagonista, autentica fonte inesauribile di stimoli per i sensi. Qui è possibile partecipare a sessioni di aromaterapia guidate da esperti, dove gli oli essenziali estratti direttamente dalle piante della zona vengono utilizzati per creare percorsi olfattivi rigeneranti.

L’ascolto dei suoni della foresta, il contatto con la vegetazione umida e il respiro profondo degli aromi naturali danno vita a un’esperienza capace di riequilibrare corpo e mente.

Per chi cerca un’esperienza urbana, Milano offre una delle iniziative più coinvolgenti nel campo dei viaggi sensoriali immersivi: Dialogo nel Buio. È un percorso guidato che si svolge in totale assenza di luce e porta ad affidarsi esclusivamente a tatto, udito, olfatto e gusto. Accompagnati da guide non vedenti o ipovedenti, i partecipanti attraversano varie ambientazioni che riproducono situazioni di vita quotidiana, ma senza il supporto della vista. Il viaggio si conclude in un bar dove, sempre al buio, si possono degustare bevande e condividere le sensazioni provate.

Un altro campo in cui i viaggi sensoriali immersivi trovano applicazione è quello museale. Le moderne tecnologie permettono di vivere la storia in modo interattivo grazie alla realtà aumentata. Un esempio eccellente è la Digital Binocular Station (DBS), un sistema che rende “vivi” gli oggetti esposti nei musei, sovrapponendo contenuti digitali all’esperienza reale. Tramite speciali visori, è possibile vedere animali estinti muoversi di nuovo o assistere a scene di epoche passate ricreate nel dettaglio.

A Colonia, in Germania, il progetto TimeWarp consente ai visitatori di “viaggiare nel tempo” e di osservare la città così com’era in differenti epoche storiche. Passeggiando per le strade, è sufficiente inquadrare un edificio con il proprio dispositivo per vederlo come appariva nel Medioevo o in epoca romana.