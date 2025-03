Fonte: iStock Scopri Salisburgo attraverso i suoi musei

Salisburgo è una città dal fascino intramontabile, famosa per il suo patrimonio storico, artistico e musicale. I suoi musei raccontano secoli di storia, dalle residenze nobili fino ai luoghi legati al celebre compositore Wolfgang Amadeus Mozart. Vedremo insieme come in realtà questa incantevole città sappia conquistare ogni tipo di viaggiatore grazie anche alla sua capacità di unire il fascino della sua storia con la contemporaneità.

Salisburgo oltre Mozart

Salisburgo deve molto al suo compositore simbolo ma offre molto di più: ti permette un viaggio nel suo centro storico barrocco ma anche in un luogo in cui storia, cultura e innovazione si fondono perfettamente.

Dai castelli medievali ai moderni hangar aeronautici, ogni museo offre un’esperienza unica che attira visitatori da tutto il mondo. Scopriamo insieme quindi le principali attrazioni museali di Salisburgo attraverso un itinerario perfetto per conoscere il cuore culturale della città e immergersi nella sua magia senza tempo.

Se hai intenzione di visitare diversi musei e attrazioni, considera la possibilità di acquistare la Salzburg Card, che ti consentirà gli ingressi gratuiti in molti di questi, l’utilizzo dei mezzi di trasposto pubblici, sconti e agevolazioni per manifestazioni culturali, concerti e altre mete turistiche. Inoltre, c’è sempre il vantaggio di non dover fare la fila alla cassa. La carta può essere valida per 24, 48 o 72 ore.

DomQuartier Salzburg, scopri il cuore barocco della città

Il DomQuartier di Salisburgo è il cuore storico del potere politico e religioso della città, un complesso museale che riunisce la Residenza, il Duomo e l’Abbazia di San Pietro. Questo insieme architettonico rappresenta il centro barocco del patrimonio mondiale dell’UNESCO e offre ai visitatori un viaggio affascinante attraverso 1300 anni di storia, arte, musica e architettura.

Fonte: iStock

La Residenza di Salisburgo

Nel cuore del centro storico sorge la Residenza di Salisburgo, un tempo centro del potere dei principi arcivescovi. Oggi, l’Antica Residenza è visitabile grazie al percorso del DomQuartier, che comprende anche il Duomo e il Monastero di San Pietro.

Attraversando le sontuose sale di gala della Residenza, si può ammirare un’eccezionale collezione di pittura europea dal XVI al XIX secolo. Il percorso museale inizia dalla Sala dei Carabinieri, costruita intorno al 1600 sotto il principe arcivescovo Wolf Dietrich, utilizzata sia come soggiorno sia per spettacoli teatrali e grandi feste.

Un’altra sala di grande rilievo è la Sala dei Cavalieri, dove il 1° maggio 1816 l’imperatore Francesco I ricevette il giuramento di fedeltà degli stati salisburghesi, sancendo l’annessione di Salisburgo all’Austria.

Nel corso dei secoli, la Residenza ha subito molte trasformazioni. Sotto Wolf Dietrich von Raitenau ha acquisito l’aspetto attuale e fino all’Ottocento è stata il luogo in cui i sovrani salisburghesi prendevano le decisioni più importanti per il loro regno. Tra gli ospiti più celebri figura Napoleone III, ricevuto dall’imperatore Francesco Giuseppe nel 1867.

Oggi la Residenza non è solo un museo, ma ospita anche eventi di grande prestigio: ricevimenti, congressi e concerti, soprattutto nella Sala dei Cavalieri, nota per la sua acustica eccellente. Inoltre, alcune aree del palazzo arcivescovile sono utilizzate dall’Università di Salisburgo, tra cui l’Ala Toscana, sede della facoltà di giurisprudenza.

Orari di apertura:

Gli orari possono variare a seconda della stagione, per questo ti consigliamo di controllare il sito ufficiale prima della visita.

Fonte: iStock

Le sale di rappresentanza della Residenza

Per secoli, la Residenza è stata il centro del potere dei principi arcivescovi, fungendo da palazzo e luogo di rappresentanza. Le sue sontuose Sale di Rappresentanza raccontano l’evoluzione artistica dal Rinascimento al Classicismo, con decorazioni raffinate e affreschi spettacolari. Questo luogo è anche profondamente legato alla musica:

nel Carabinierisaal , nel 1617, venne messa in scena la prima opera a nord delle Alpi.

, nel 1617, venne messa in scena la prima opera a nord delle Alpi. nella Sala delle Conferenze Wolfgang Amadeus Mozart, all’età di soli sette anni, si esibì per la corte principe-arcivescovile, dando inizio alla sua carriera musicale.

La Galleria della Residenza

Fondata nel 1923, la Galleria della Residenza ospita mostre temporanee con capolavori dell’arte olandese, italiana, francese e austriaca dal XVI al XIX secolo, offrendo una panoramica affascinante dell’arte europea.

La Terrazza Dombogen, per una vista mozzafiato

Il passaggio Dombogen collega la Residenza con il Duomo e conduce a una terrazza panoramica che offre una vista spettacolare sul centro barocco di Salisburgo. Da qui si ammirano le piazze più iconiche della città: la Piazza del Duomo, la Piazza della Residenza e la Piazza del Capitolo.

A partire dal 2024, nella Galleria Dombogen i visitatori possono esplorare un’animazione digitale sulla trasformazione architettonica di Salisburgo in una città barocca, iniziata nel 1600 sotto il principe arcivescovo Wolf Dietrich von Raitenau.

Il Nordoratorio, arte e storia nel Duomo

All’interno del Duomo, il Nordoratorio ospita mostre temporanee in quattro sale riccamente decorate con stucchi risalenti al 1628. Un ambiente particolarmente suggestivo è l’Oratorio di San Rupert, con un altare e affreschi che raccontano la vita del santo patrono della città.

L’Organo del Duomo

Il percorso del DomQuartier conduce sopra l’organo principale del Duomo, da cui si può ammirare l’intera navata della cattedrale, uno degli esempi più spettacolari del primo barocco. Qui, potrai percepire l’acustica unica di questo luogo sacro e immaginare le magnifiche esecuzioni musicali che hanno risuonato nei secoli.

Il Museo del Duomo e i 1300 anni di tesori ecclesiastici

Fondato nel 1974 nel Nordoratorio, il Museo del Duomo raccoglie alcuni dei tesori più preziosi della storia della Chiesa salisburghese. Tra i pezzi più importanti:

Il Tesoro del Duomo , con calici, ostensori e manufatti liturgici di straordinaria bellezza.

, con calici, ostensori e manufatti liturgici di straordinaria bellezza. Opere d’arte gotiche e barocche provenienti da chiese e monasteri di Salisburgo.

provenienti da chiese e monasteri di Salisburgo. La Croce di San Rupert, la più grande croce metallica dell’Alto Medioevo conservata in Austria.

La Camera delle Meraviglie e dell’Arte

Nel XVII secolo, il principe arcivescovo Guidobald Thun creò una straordinaria Camera delle Meraviglie, raccogliendo oggetti esotici, opere d’arte e invenzioni scientifiche per stupire i suoi ospiti.

Ancora oggi, questa collezione affascina i visitatori con il suo mix di curiosità naturali, arte e tecnologia. Il pavimento in marmo, la volta a stucco e le vetrine originali conferiscono all’ambiente un fascino d’altri tempi.

La Galleria Lunga

Con i suoi 70 metri di lunghezza e il soffitto decorato da elaborati stucchi, la Galleria Lunga è una delle prime gallerie d’arte costruite a nord delle Alpi. Un tempo serviva come collezione privata dei principi arcivescovi, mentre oggi ospita imponenti dipinti provenienti dall’Abbazia di San Pietro.

Il Museo di San Pietro

Nel Wallistrakt, il Museo di San Pietro espone opere d’arte sacra appartenenti all’abbazia più antica del mondo germanofono. Tra i pezzi più preziosi vi è la Mitra Pretiosa (1480), un copricapo episcopale decorato con gemme e perle, simbolo della potenza spirituale e politica dell’epoca.

Orari di apertura

Visitando il DomQuartier di Salisburgo ti immergerai in un viaggio attraverso la storia, la musica e l’arte barocca. Ogni sala, ogni galleria e ogni terrazza raccontano la grandezza della città e dei suoi principi arcivescovi, offrendoti un’esperienza culturale senza pari.

Il DomQuartier è visitabile:

Dal mercoledì al lunedì, ore 10:00 – 17:00

Luglio e agosto tutti i giorni, ore 10:00 – 18:00

Dal primo dicembre al 6 gennaio tutti i giorni, ore 10:00 – 17:00

Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura

Chiuso il 24 dicembre

Fonte: iStock

La casa natale di Mozart: sulle orme del genio

Un’attrazione imperdibile per gli amanti della musica e in generale per chiunque arrivi in città è la Casa natale di Mozart, situata al numero 9 di Getreidegasse. Qui, il 27 gennaio 1756, nacque il grande compositore. La famiglia visse in questo edificio per 26 anni, fino al trasferimento nella nuova residenza di Makartplatz.

Oggi, la casa è un museo tra i più visitati dell’Austria. Il percorso espositivo permette di immergersi nell’epoca di Mozart, ammirando gli spazi originali, ricostruiti con l’arredamento tipico del Settecento. Tra gli oggetti più preziosi figurano:

Il violino da bambino di Mozart ,

, Il clavicordo su cui compose numerose opere ,

, Lettere e documenti originali della famiglia Mozart.

Inoltre, un’interessante collezione di ritratti ti permetterà di conoscere il compositore attraverso i dipinti realizzati quando era ancora in vita.

Orari di apertura:

Tutti i giorni: ore 9:00 – 17:30

24 dicembre: ore 9:00 – 13:00

1 gennaio: ore 12:00 – 17:30

Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura

Mozart Residence: la vita del compositore a Salisburgo

Nel 1773, la famiglia Mozart si trasferì in Makartplatz, nella cosiddetta “Casa del Maestro di Danza”, oggi nota come Mozart Residence. L’appartamento era più spazioso e adatto per ospitare eventi musicali.

Dopo la morte di Leopold Mozart, il padre del compositore, nel 1787, la casa passò di mano fino a essere parzialmente distrutta durante un bombardamento nel 1944. La Fondazione Internazionale Mozarteum la acquistò e, nel 1996, fu riaperta come museo.

Oggi vi si trovano esposti documenti e ritratti originali, oltre al pianoforte di Mozart. Sono disponibili anche proiezioni multimediali, concerti e mostre temporanee.

Orari di apertura:

Tutti i giorni: ore 9:00 – 17:30

La Casa del Flauto Magico

All’interno del cortile della Mozart Residence si trova una piccola casa in legno, nota come Casa del Flauto Magico. Secondo la tradizione, fu qui che Mozart compose l’omonima opera nel 1791, poco prima della sua morte.

Originariamente situata a Vienna, nel giardino del Freihaustheater, fu trasferita a Salisburgo nel 1873 grazie all’iniziativa della Fondazione Mozarteum. Dopo un attento restauro nel 2022, la casetta è tornata al suo aspetto originale, con la tipica colorazione verde dell’epoca di Mozart.

Fonte: iStock

La Fortezza di Hohensalzburg

Arroccata sopra la città, la Fortezza di Hohensalzburg è una delle sue principali attrazioni turistiche. Al suo interno potrai esplorare diversi musei:

Il Museo della Fortezza , che racconta la vita dei principi-arcivescovi con reperti storici.

, che racconta la vita dei principi-arcivescovi con reperti storici. Il Museo delle Marionette e il Museo del Reggimento Rainer , che esplorano la cultura e la storia militare della regione.

, che esplorano la cultura e la storia militare della regione. Le Sale dei Principi, perfettamente conservate dal 1501, con la suggestiva Camera d’Oro.

Il Tour Panoramico permette di attraversare le antiche prigioni e raggiungere una piattaforma da cui si gode la vista più spettacolare della città.

Palazzo e Giardini Mirabell, bellezza barocca e cinema

Anche se il Palazzo Mirabell è oggi la sede del municipio, la sua Sala di Marmo è una delle più spettacolari d’Europa, spesso scelta da sposi in arrivo da tutto il mondo. Tuttavia, la vera attrazione sono i Giardini Mirabell, un autentico capolavoro barocco che i turisti riconoscono per la loro apparizione nel film musicale del 1965 Tutti insieme appassionatamente. Tra le aree più interessanti ti segnaliamo il Giardino dei Nani, il Teatro di Siepi e la Fontana di Pegaso.

Fonte: iStock

Hangar-7, tra aerei storici e arte contemporanea

Se ami la tecnologia e il design, Hangar-7 è una tappa obbligata. Ospita la collezione di aerei storici dei Flying Bulls, tutti perfettamente funzionanti, ed è un luogo in cui l’arte si fonde con l’ingegneria aeronautica.

Grazie alla sua struttura in acciaio e vetro, il museo cambia aspetto a seconda della luce del giorno, creando un’atmosfera unica. L’Hangar-7 è un centro di scambio culturale, dove esposizioni artistiche e incontri tra creativi arricchiscono l’esperienza dei visitatori.

Orari di apertura:

Lunedì ore 9:00 – 20:00

Dal martedì al sabato ore 9:00-22:00

Domenica ore 9:00-17:00

Chiuso dal 22 al 26 dicembre, dal 31 dicembre al 2 gennaio e da gennaio a maggio per manutenzione.

Fonte: iStock

Il Museo del Natale, per chi ama la magia delle Feste tutto l’anno

Situato sopra il Café Glockenspiel, il Museo del Natale è una vera chicca per gli amanti delle tradizioni. Qui si può ammirare una collezione unica di oggetti natalizi storici che raccontano come la festività veniva celebrata tra il 1840 e il 1940. Durante l’Avvento, il museo è ancora più suggestivo, grazie alle decorazioni e alle mostre speciali.

Orari di apertura:

Dal mercoledì alla comenica, ore 10:00 – 18:00

Aperto tutti i giorni in estate e durante l’Avvento

Chiuso da febbraio a metà marzo

Il Mondo della Birra Stiegl, tra storia e degustazioni

Per chi vuole scoprire il legame tra Salisburgo e la birra, il Mondo della Birra Stiegl è un’esperienza imperdibile. Oltre a un museo interattivo che racconta la storia della birra, è possibile visitare la sala di produzione e assistere all’imbottigliamento, con un ritmo impressionante di 90.000 bottiglie all’ora. Un plus? La degustazione finale di birre artigianali.

Orari di apertura:

Museo e negozio: ogni giorno, ore 10:00 – 19:00 (chiuso il 1° e 6 gennaio, 25 e 26 dicembre, 31 dicembre).

Visite guidate: tutti i giorni con tour in tedesco e inglese

Fonte: iStock

Museum der Moderne, due sedi per approfondire l’arte moderna

Salisburgo ospita due sedi del Museum der Moderne, che insieme offrono una panoramica dell’arte contemporanea in un contesto storico affascinante. Entrambe le sedi offrono guide multimediali interattive tramite l’app MuseumStars.

Rupertinum (Altstadt): situato in un edificio barocco, è noto per la sua collezione fotografica e l’archivio della Generali Foundation.

situato in un edificio barocco, è noto per la sua collezione fotografica e l’archivio della Generali Foundation. Mönchsberg: un’architettura moderna che si affaccia sulla città, con esposizioni su quattro piani dedicate all’arte del XX e XXI secolo.

Orari di apertura:

Martedì – domenica, ore 10:00 – 18:00, giovedì fino alle 20:00

Chiuso il 25 dicembre

I musei di Salisburgo rappresentano un viaggio attraverso la storia, l’arte e la tradizione, offrendo esperienze adatte a ogni tipo di visitatore. Dalla grandezza medievale della Fortezza di Hohensalzburg alla modernità dell’Hangar-7, fino alla magia del Natale e all’arte contemporanea, ogni museo ti aprirà una finestra sull’anima di questa straordinaria città.