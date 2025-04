Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Vista dell'Isola Tiberina a Roma

Nel cuore di Roma, sospesa sulle acque tranquille del Tevere, l’Isola Tiberina è un angolo unico della città, dove storia millenaria e vita contemporanea si incontrano in perfetto equilibrio. Con una forma affusolata che ricorda la prua di una nave, quest’isola lunga appena 300 metri e larga meno di 100 è un luogo intriso di fascino e mistero, frequentato sia dai romani che dai turisti.

Sede dell’antico ospedale Fatebenefratelli, della Basilica di San Bartolomeo all’Isola e di numerosi eventi culturali, soprattutto durante l’estate, l’Isola Tiberina è una tappa imperdibile per chi visita la Capitale. Ma come arrivarci in modo comodo e senza stress?

Di seguito una guida completa per raggiungere l’isola, sia con i mezzi propri che con i trasporti pubblici, senza dimenticare dove parcheggiare nelle vicinanze.

Come raggiungere l’Isola Tiberina con mezzi propri

Chi sceglie di muoversi con l’auto o con la moto deve tenere presente che l’Isola Tiberina non è accessibile ai veicoli privati: è un’area pedonale, chiusa al traffico salvo rare eccezioni autorizzate. L’unico accesso per le auto è dal lato di Ponte Cestio, in direzione Trastevere. Questo ingresso è riservato in particolare ai veicoli diretti al Pronto Soccorso dell’Ospedale Fatebenefratelli, presente sull’isola. Sul lato opposto, il Ponte Fabricio, che collega l’isola al Ghetto Ebraico e si trova di fronte alla Sinagoga, è invece esclusivamente pedonale.

Sull’Isola Tiberina di Roma esistono dieci posti auto, riservati a portatori di handicap o pazienti sottoposti a specifiche terapie presso l’ospedale. Non è possibile accedere con mezzi privati per finalità turistiche o di semplice visita, salvo particolari autorizzazioni.

Per chi proviene da fuori Roma, invece, il percorso più diretto prevede l’utilizzo del Grande Raccordo Anulare, per poi seguire le indicazioni verso il centro città, in direzione Trastevere o Lungotevere. Occorre fare attenzione alle Zone a Traffico Limitato (ZTL), attive soprattutto nei giorni feriali e nei fine settimana in orari prestabiliti. È consigliabile informarsi in anticipo per evitare multe o deviazioni non previste.

Fonte: iStock

Come raggiungere l’Isola Tiberina con i mezzi pubblici

L’Isola Tiberina si trova nel pieno centro storico di Roma, in una posizione ottimamente servita dal trasporto pubblico. Diverse linee di autobus attraversano le zone adiacenti. Tra le più utili si segnalano:

Linee H, 23, 44, 280, 170 , tutte con fermate lungo il Lungotevere o nei pressi di Trastevere;

, tutte con fermate lungo il Lungotevere o nei pressi di Trastevere; Linea 8 (tram), che collega Piazza Venezia a Trastevere, con fermata comoda a pochi minuti a piedi dall’isola.

Chi viaggia in metropolitana può scendere alla fermata Circo Massimo (Linea B), da cui l’isola è raggiungibile in circa 15-20 minuti a piedi, attraversando il quartiere Aventino o proseguendo con un breve tragitto in autobus.

Anche per chi arriva a Roma in treno, le soluzioni sono diverse: dalla Stazione Termini o dalla Stazione Trastevere, è possibile prendere autobus diretti verso il centro o raggiungere la zona con taxi, mezzi in sharing o a piedi per chi ama camminare.

Dove parcheggiare per visitare l’Isola Tiberina

Dal momento che l’accesso diretto in auto sull’isola non è consentito, è necessario affidarsi ai parcheggi limitrofi, situati a pochi minuti di distanza. Le soluzioni più consigliate sono: