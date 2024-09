In crociera in autunno: mete, tendenze e vantaggi

Scegliere di partire in crociera fuori stagione può essere un’ottima idea, per risparmiare e per evitare le folle e il troppo caldo

Settembre e l’autunno in generale sono tra i periodi migliori per andare in crociera. Le temperature più miti, meno affollamento e le offerte vantaggiose rendono questo periodo particolarmente conveniente per viaggiare. Scegliere una crociera in autunno consente di godere di destinazioni turistiche senza l’alta stagione, con un clima perfetto per esplorare le città portuali. Vediamo qualche consiglio e le tendenze per una crociera fuori stagione: a seconda del tempo e del budget a disposizione si possono scegliere itinerari e pacchetti per una crociera da sogno.

Navigando il Mediterraneo

Le crociere nel Mediterraneo a settembre e ottobre sono la scelta ideale per chi vuole esplorare il fascino delle città portuali senza le folle dell’alta stagione, senza spostarsi troppo e anche con pochi giorni a disposizione. Questo periodo permette di scoprire destinazioni classiche come Atene, Santorini, Napoli e Barcellona, con temperature ancora piacevoli ma senza il caldo soffocante dell’estate. Le crociere autunnali nel Mediterraneo offrono il giusto equilibrio tra relax e cultura, grazie a una varietà di itinerari che combinano bellezze naturali, patrimonio storico e gastronomia.

Sono tante le compagnie che propongono diverse rotte. Costa Crociere in 11 giorni tocca Savona, Barcellona, Gibilterra, Lisbona, Cadice, Malaga e Marsiglia, offrendo la possibilità di immergersi nelle culture mediterranee. Un’altra opzione è con Norwegian Getaway, che in 8 giorni esplora i principali porti di Grecia, Malta, Spagna e Portogallo, offrendo un’esperienza di viaggio che unisce storia, relax e avventura.

Inoltre, viaggi autunnali come quelli verso le Isole Baleari, la Sicilia o le Coste della Turchia permettono di visitare mete iconiche come Palma di Maiorca, Taormina e Efeso, godendo di giornate ancora soleggiate.

L’eterna primavera alle Isole Canarie

Le isole Canarie, più vicine all’Africa che all’Europa ma in tutto e per tutto spagnole, offrono un clima primaverile tutto l’anno. Settembre può essere il momento giusto per una crociera tra Tenerife, Lanzarote e Fuerteventura, con temperature gradevoli e meno turisti. Cunard, l’icona del viaggio transatlantico con oltre 180 anni di storia, sinomino di eleganza e comfort, propone “Autunno al Sole con la nuova Queen Anne”, la nuova regina dei mari di Cunard inaugurata a maggio che racchiude nei 14 ponti a disposizione i fondamenti del suo design, 15 ristoranti, casinò, teatro, spettacoli iconici e innovativi e un’offerta completa di attività sportive.

Partenza da Southampton per un crociera di 14 notti con destinazione Canarie in un itinerario che prevede Lisbona, Siviglia, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, La Palma e Madeira.

Egitto, tra cultura e relax

E che dire dell’Egitto? Meta che consente di abbinare un programma culturale a qualche giorno di relax in spiaggia. Veratour, ad esempio, propone un pacchetto per ammirare tutti i tesori dell’antico Egitto che include volo da Milano o Roma, quache giorno al Cairo (a terra) e 3-4 notti sulla motonave per la crociera sul Nilo. La guida è sempre in italiano e l’elegante motonave dispone di solarium con piscina e zone relax da cui godere di splendidi panorami durante la navigazione, bar, palestra, jacuzzi, shop boutique, salone di bellezza, lounge bar e ristorante con cucina locale e internazionale. Per chi lo desidera c’è la possibilità di prenotare l’estensione mare e abbinare alla settimana di crociera, una settimana in un villaggio Veraclub a Sharm El Sheik.

Crociere fluviali: Senna e Danubio

Per chi desidera un’esperienza più intima e rilassata, le crociere fluviali sono un’ottima scelta, anche in autunno. Viking River Cruises propone itinerari autunnali lungo la Senna e il Danubio, offrendo una combinazione perfetta di cultura e natura. Lungo la Senna, è possibile partire da Parigi e navigare fino alla Normandia, visitando pittoreschi villaggi francesi e vigneti locali, oltre a immergersi nella storia con escursioni a Rouen e ai giardini di Monet a Giverny. Sul Danubio, le crociere Viking attraversano alcune delle capitali europee più affascinanti, come Vienna e Budapest, con soste nelle regioni vinicole della Wachau, in Austria, famosa per i suoi vini bianchi come il Grüner Veltliner. Questi itinerari offrono un’autentica immersione nelle tradizioni enologiche locali, con escursioni a terra dedicate e degustazioni a bordo.

Verso il Nord

Per chi desidera esplorare il Grande Nord, una crociera autunnale con Hurtigruten rappresenta un’esperienza unica. Tra le proposte più interessanti c’è la crociera lungo la costa norvegese, che permette di scoprire paesaggi mozzafiato tra i fiordi, osservare l’aurora boreale e visitare piccoli villaggi di pescatori. Durante l’autunno, il clima più fresco e la luce dorata rendono l’atmosfera ancora più suggestiva. Una delle rotte più popolari è quella che parte da Bergen e arriva fino a Kirkenes, toccando tappe come Trondheim, le Isole Lofoten, e il Circolo Polare Artico. A bordo, Hurtigruten offre attività culturali, incontri con esperti di fauna selvatica e possibilità di escursioni a terra, come il safari per vedere i re di granchi reali o gite in kayak tra i fiordi.

Tutti pazzi per i Caraibi

Secondo MSC Crociere, nella stagione invernale 2024-2025, più di 20.000 italiani scelgono i Caraibi come destinazione delle vacanze in crociera, confermando la crescente tendenza a preferire mete esotiche durante i mesi più freddi, per sfuggire all’inverno europeo, per un viaggio di natura, cultura e avventura. Tra le destinazioni più ambite, spiccano le Bahamas, con le loro lagune turchesi e le spiagge da cartolina; la Giamaica, che incanta con le sue cascate, foreste rigogliose a suon di musica reggae; e la Repubblica Dominicana, che unisce mare cristallino e storia coloniale. Anche Cuba, con la sua affascinante atmosfera rétro, e le Antille Francesi, con il loro tocco europeo in un contesto tropicale, sono tra le destinazioni più scelte da chi cerca relax, cultura e divertimento. Per rispondere a questa richiesta, MSC Crociere organizza diversi itinerari settimanali o quindicinali in partenza da Miami, per un’esperienza di lusso e relax.