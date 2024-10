Crociera last minute, un trend intramontabile

Viaggio in crociera last minute? Se non avete organizzato in tempo la vostra prossima vacanza scoprite i vantaggi e i servizi top di questa esperienza

Fonte: iStock Una nave da crociera in Grecia sulla rotta mediterranea

Sempre più viaggiatori scelgono un viaggio in crociera come soluzione per le proprie vacanze, spinti da un mix di comfort, accessibilità e varietà di destinazioni.

Secondo il rapporto annuale “State of the Cruise Industry” stilato dalla Cruise Lines International Association (CLIA), nel 2024 sono attesi circa 36 milioni di passeggeri sulle navi da crociera, con una crescita annua del 6% rispetto ai 31,7 milioni del 2023. Un successo che non accenna a rallentare, dimostrando quanto il pubblico apprezzi questa formula di vacanza all-inclusive.

Vediamo insieme quali sono i motivi che definiscono la crociera, anche quella last minute, come una formula e un trend di viaggio intramontabile.

Crociera, trend che non conosce crisi

La crociera last minute è un viaggio prenotato a ridosso della data di partenza e proprio per tale motivo offre notevoli risparmi rispetto alle tariffe standard. Le compagnie di navigazione utilizzano queste offerte per massimizzare il numero di cabine occupate, ottimizzando così i ricavi e riducendo i costi di gestione.

Si tratta di un’opportunità interessante non solo per chi viaggia spesso o dispone di una certa flessibilità di tempo, ma anche per chi non ha potuto pianificare in anticipo. La crociera last minute, oltre a rappresentare un’opzione conveniente, si rivela comoda e sicura, grazie all’affidabilità delle rotte e all’esperienza del personale di bordo, pronto a risolvere ogni piccolo contrattempo. Un’esperienza da provare almeno una volta nella vita, adatta sia ai viaggiatori adulti che alle famiglie.

Una delle ragioni per cui le crociere last minute continuano a conquistare consensi, persino nei periodi di magro, sta anche nella loro flessibilità. Le opinioni dei croceristi appassionati, infatti, evidenziano che una crociera soddisfa una vasta gamma di esigenze, adattandosi alle preferenze più disparate.

Un’opzione sempre più popolare è quella della crociera last minute, per l’appunto, che consente di prenotare una vacanza con tariffe vantaggiose poco prima della partenza. Questo formato rappresenta una soluzione ideale per chi non ha avuto il tempo di pianificare con largo anticipo o per chi ha un’agenda flessibile e desidera partire con poco preavviso.

Tra i numeri in crescita si prevede che, nel 2024, oltre 14 milioni di crocieristi sbarcheranno nei porti italiani. Tra questi, in Italia, i più frequentati sono Civitavecchia (con circa 3,5 milioni di passeggeri l’anno), seguita da Genova, Napoli, Livorno, Savona, Palermo, La Spezia, Messina, Trieste e Venezia.

Le mete preferite dai croceristi e i servizi top

I viaggi in crociera conquistano un pubblico sempre più vasto per la loro capacità di unire il piacere della scoperta, legato alle diverse tappe nei porti, al comfort della navigazione. Come già accennato, le compagnie crocieristiche più importanti offrono una gamma di servizi di alta qualità per garantire a tutti i passeggeri un soggiorno all’insegna del relax e del divertimento.

A bordo è possibile gustare piatti gourmet in ristoranti di lusso e scoprire paesaggi unici e città suggestive, a volte lontane dal turismo di massa. Le attività ricreative non mancano, anzi, abbondano: dalle piscine per adulti e bambini, alle spa e aree relax, passando per palestre, boutique, piste da ballo, bar e ristoranti tematici.

Oggi è possibile trovare crociere dirette verso quasi ogni angolo del mondo, dal Mediterraneo alle isole greche, fino ai Paesi scandinavi e ai Caraibi. Nella stagione estiva, le mete più popolari restano le coste mediterranee, con Sardegna, Corsica, Grecia e Costa Azzurra in cima alle preferenze.

Con l’arrivo dell’autunno e delle festività natalizie, invece, cresce l’interesse per destinazioni tropicali come Messico e Caraibi, e per esperienze uniche come le crociere tra i fiordi norvegesi, un’opportunità imperdibile per chi desidera esplorare scenari naturali di rara bellezza.

Per chi vuole approfittare di una crociera last minute, è consigliabile monitorare regolarmente i siti delle principali compagnie di crociere: queste offerte, infatti, tendono a durare poco e rappresentano vere e proprie occasioni.