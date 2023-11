Le più belle mostre da vedere a novembre in Italia

L'autunno è una stagione ricca di grandi eventi : quali sono le mostre imperdibili da visitare in Italia nel mese di novembre? Partiamo da, che va in scena a Palazzo Reale di Milano dal 31 ottobre 2023 al 3 marzo 2024. È un'esperienza unica per ammirare alcuni dei capolavori più celebri del pittore spagnolo, con oltre 80 opere suddivise in 7 sezioni tematiche. E si può persino partecipare ad un concorso per avere l'opportunità di vincere un viaggio alla scoperta dei luoghi più importanti della sua vita.