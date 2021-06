È partito il primo volo di Skyalps, collegamenti verso l’Italia e l’Europa

editato in: da

Novità in Italia e soprattutto nell’area di Bolzano. Il 29 maggio, infatti, è decollato il primo charter da San Giacomo: un Dash di Skyalps, la neonata compagnia aerea di Aeroporti di Bolzano (Abd). Una serie voli settimanali, nel week end, con partenza dallo scalo altoatesino e attivi in tre località: Catania, Cagliari e Lamezia. Dunque Sicilia, Sardegna e Calabria.

Finalmente, dopo tanta attesa, Skyalps ha definito commercialmente questa agenda che era stata a lungo in forse. Inizialmente a causa pandemia, poi per lo stato di approntamento delle strutture aeroportuali e infine gli impegni legati alla selezione del personale.

Ma la bella notizia è che molte delle agenzie raggiunte dal via libera per i voli da Bolzano, hanno già attivato la loro clientela e firmato i primi contratti con gli alberghi di riferimento nelle isole.

Nel dettaglio la programmazione sarà la seguente: dall’inizio di Giugno sarà attivata la prima rotta di voli Skyalps strutturata e giornaliera con Roma, mentre dal 15 giugno, ci saranno voli da/per Olbia, ma anche per l’Europa. Infatti, partiranno diversi collegamenti Skyalps da/per Ibiza. Dal primo di luglio, infine, ci saranno voli che collegheranno Bolzano con Berlino e Düsseldorf, in Germania, mentre per la stagione invernale son previsti voli da/per Londra e Copenhagen (nel frattempo in fase di studio la possibilità da Milano, Vienna e Francoforte).

Nuovi voli, quindi che ci permetteranno di raggiungere paradisi italiani come la Val Gardena nel cuore delle Dolomiti. Una zona assolutamente fuori dal comune poiché è possibile fare esperienze indimenticabile e proprio tra le vette di quelle che sono considerate le Montagne più belle della Terra, e durante tutto l’anno.

Una vera e propria oasi dove ammirare fenomeni naturali unici, che possono essere vissuti solo qui in tutta la loro grandezza e bellezza: dai contrasti in primavera, alla flora alpina unica per la sua varietà che sboccia sugli alpeggi a inizio estate, dall’Eldorado per gli escursionisti, i climber e i mountain biker, alle mistiche giornate autunnali, con gli impressionanti paesaggi montani infuocati delle “Burning Dolomites”; fino a Dicembre, quando diventa il paradiso degli sport sulla neve.

Insomma, è ora più facile raggiungere questa meravigliosa zona d’Italia grazie ai nuovi collegamenti aerei targati Skyalps.