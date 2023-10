Tempo di ottobrate romane. Gli indirizzi imperdibili nella capitale e non solo

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: iStock Ottobrate romane: cosa fare nella Capitale e in Italia

Se vi state chiedendo qual è il periodo migliore per organizzare un viaggio nella Capitale, sappiate che non c’è più tempo per le domande e per le attese, perché il momento perfetto per ammirare le meraviglie della città eterna è questo.

Roma a ottobre è una poesia visiva che incanta e sorprende: le foglie – che volteggiano nel vento – si tingono dalle infinite sfumature della stagione e gli alberi incorniciano quelli che sono gli scorci più belli e suggestivi della città, e del Bel Paese, da scoprire passo dopo passo.

Alle emozioni regalate dai paesaggi, poi, si aggiunge anche la presenza di un clima mite e piacevole che è un invito a scoprire e riscoprire i luoghi simbolo e i posti meno conosciuti della Capitale proprio durante le celebri ottobrate romane. Continuate a leggere l’articolo per scoprire gli indirizzi imperdibili in città e non solo.

È tempo di ottobrate romane

Provate a chiedere a un cittadino romano qual è il periodo migliore per visitare la città eterna. Vi risponderà, senza alcun dubbio, ottobre. Il motivo è presto detto: durante queste settimane, come per magia, Roma si prepara a vivere una seconda estate, sicuramente meno afosa e sofferente di quella che abbiamo vissuto, ma piacevole ed emozionante perché può contare sui colori e i profumi dell’autunno.

Sono proprio queste temperature a invitare cittadini e viaggiatori a vivere avventure all’aria aperta, esperienze che passano per l’esplorazione urbana dei luoghi simbolo, dei monumenti storici, architettonici e artistici, per la visita dei mercati rionali e per le passeggiate sul lungo Tevere.

Del resto, quella delle ottobrate romane, è molto più di una semplice espressione, ma una vera e propria tradizione che si tramanda da generazioni. Tanto tempo fa, infatti, per celebrare la fine della vendemmia, gli abitanti di Roma erano soliti riunirsi, solitamente la domenica o il giovedì mattina, per cantare, per giocare o organizzare delle gite e delle escursioni fuori dai loro quartieri approfittando del clima gradevole.

Un’usanza antica, questa, che è arrivata fino ai giorni nostri e che si è trasformata in una vera e propria attrazione turistica imperdibile per chiunque arrivi in città nel mese di ottobre.

Roma a ottobre: cosa fare e cosa vedere

Ma quali sono le cose da fare e da vedere nella Capitale per immergersi nel clima e nelle tradizioni delle ottobrate? Cominciamo col dire che Roma ospita così tante bellezze, dal punto di vista paesaggistico, archeologico, storico e culturale, che non vi basterà un viaggio solo per scoprirle tutte. Tuttavia, anche una semplice passeggiata nel centro storico, o nei rioni caratteristici, basterà a rendere magico il vostro viaggio.

Il consiglio che vi diamo, se avete in mente di raggiungere la città eterna a ottobre, è quello di non rinunciare alle passeggiate all’interno delle ville romane. Polmoni verdi situati a pochi passi dagli hotspo più frequentati, che consentono di immergersi nella pace e nella bellezza e di raggiungere i belvedere più mozzafiato della capitale. Tra i più celebri ci sono il Parco del Gianicolo, Villa Torlonia, Villa Doria Pamphilj e Villa Borghese che ospita un giardino all’italiana, aree in stile inglese, musei, fontane e laghetti.

Il parco di Villa Borghese è un must see per chiunque arrivi nella Capitale in questo periodo. Il fogliame degli alberi, infatti, si tinge delle caratteristiche nuance dell’autunno infiammando tutto il panorama circostante. C’è chi, addirittura, paragona l’oasi urbana romana al suggestivo Central Park.

Per chi ha poco tempo, e vuole fare incetta di bellezza, consigliamo di salire a bordo dell’hop-on hop-off, l’iconico bus panoramico che attraversa la città e che consente di ammirare le più importanti attrazioni di Roma in movimento e col vento tra i capelli (consigliamo, viste le temperature, di scegliere un posto al piano sopraelevato).

Un’altra tappa imperdibile, durante questo periodo e in ogni stagione dell’anno, è il quartiere di Trastevere, uno dei più caratteristici della città eterna. Ritagliatevi un po’ di tempo per passeggiare sulle sponde del fiume che sono incorniciate da filari di alberi e dalle loro foglie gialle e marroni. Un foliage urbano, questo, davvero emozionante.

Se siete amanti dei mercati, invece, addentratevi tra le strade del centro storico fino a raggiungere Campo de’ Fiori, il più antico e affascinante mercato della capitale, aperto ogni giorno dal lunedì al sabato. Ovviamente non dimenticate di concedervi un pausa golosa tra le trattorie, le osterie e i ristoranti della città: prenotate un tavolo all’aperto e godetevi lo splendido clima di ottobre.

Non solo Roma: 5 posti in Italia dove trovare ancora il caldo

Se il fascino dell’ottobrata romana non dovesse bastarvi, allora vi farà piacere sapere che ci sono molte altre destinazioni, tutte italiane, da raggiungere a ottobre per godere di un clima caldo e piacevole. Sono molti, infatti, il luoghi del Paese che in questo momento stanno vivendo una seconda estate dai colori autunnali, e che quindi meritano di essere raggiunti e riscoperti.

Tra le destinazioni da raggiungere troviamo la Sicilia, una regione dal grande fascino che, in questo periodo, è avvolta da temperature calde che fanno venir voglia di trascorrere le giornate al mare. Consigliamo di raggiungere a ottobre la città di Trapani, un vero e proprio gioiello adagiato sul mare, ricco di fascino, storia e cultura. L’assenza dell’afa, tipicamente estiva, renderà piacevolissime le passeggiate nel centro storico, quelle che attraversano la Piazza del Mercato, il Mercato del Pesce e il Castello della Colombaia. A poche centinaia di metri dal nucleo antico, invece, troverete una lunghissima lingua di sabbia dorata bagnata da un mare spettacolare.

Se volete visitare due luoghi, con un solo viaggio, allora restate a Trapani e recatevi al suo porto. Da qui potrete prendere un traghetto che, in circa mezz’ora, vi porterà alla scoperta di una delle isole più suggestive e affascinanti del nostro Stivale: Favignana.

La terza destinazione, da visitare a ottobre, ci conduce sull’altra isola italiana, stiamo parlando della Sardegna. Anche in questo caso, i luoghi da raggiungere e da visitare sono tantissimi, tuttavia se subite il fascino del mare vi consigliamo di fermarvi a Villasimius. Luogo di vacanza per eccellenza, il comune situato nella parte sud orientale della Sardegna, ospita un mare mozzafiato che bagna spiagge bianche e candite, aree naturali incredibili e un piccolo borgo dove la vita scorre lenta. Visitarlo in questo periodo vuol dire concedersi di ammirare tutte le bellezze del territorio senza il caos turistico che regna in estate.

Anche Napoli rientra tra le migliori città da visitare a ottobre. La città del sole e del mare, in questo periodo, è un piacere per la vista e per i sensi. Passeggiate per il centro storico, perdetevi tra i vicoli di Spaccanapoli e poi concedetevi un pausa golosa vista mare all’ombra del Vesuvio.

Restiamo sempre al sud del nostro stivale per scoprire un altro territorio di grande fascino che accontenta gli amanti della natura e del mare. Ci spostiamo nel Gargano, una destinazione perfetta per una vacanza a ottobre che consente di visitare, con tutta tranquillità e godendo di un clima mite e piacevoli, aree naturali, borghi suggestivi e spiagge da sogno. Oltre all’imperdibile trekking nel Parco Nazionale del Gargano, consigliamo di visitare anche Peschici e Vieste che, meno affollate del solito, mostrano il loro lato più autentico e caratteristico.